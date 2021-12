Le Samsung Galaxy S21 Ultra est mon coup de cœur de 2021, voici pourquoi

Alors que l'année se termine bientôt, le meilleur smartphone de 2021 à mes yeux est sorti il y a presque onze mois. Il s'agit du Samsung Galaxy S21 Ultra. Voici ce qui m'a séduit chez lui.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est sorti très tôt en France, dès le mois de janvier 2021. Dans un marché des smartphones où les lancements s’enchaînent sur un train d’enfer, ce flagship peut presque être considéré comme vieux.

Le terme est volontairement cruel et exagéré, mais il permet de mettre l’emphase sur ce phénomène où l’approche d’un nouveau smartphone a tendance à éclipser son prédécesseur. Ainsi, alors qu’on parle beaucoup des Samsung Galaxy S22 (et notamment de la version Ultra), le Galaxy S21 Ultra pourrait se faire oublier assez rapidement.

Et pourtant, le fleuron de Samsung a ce petit je-ne-sais-quoi qui lui confère un statut particulier à mes yeux. Presque un an après l’avoir testé pour Frandroid et malgré la pléthore d’appareils que j’ai eu l’occasion de passer au crible depuis, le Galaxy S21 Ultra est encore le smartphone qui m’a le plus positivement marqué en 2021.

C’est ce ressenti que j’aimerais étayer dans les lignes qui suivent alors que la fin imminente de l’année 2021 m’incite à dresser un petit bilan.

Un plafond de verre sur les smartphones

Trouver le meilleur smartphone de 2021 est loin d’être une tâche aisée. Évidemment, votre choix dépendra de vos critères, de votre budget et de vos éventuelles affinités avec telle ou telle marque. Que ce soit chez Apple, Google, Xiaomi, Oppo ou OnePlus, les références très convaincantes ne manquent pas.

Il faut dire aussi que les mauvais smartphones se font de plus en rares. Certains modèles sont vendus trop cher par rapport à la concurrence, d’autres demandent quelques concessions notables, mais il semble chaque jour un peu plus improbable de faire une réelle mauvaise affaire en achetant un téléphone.

Ce constat n’a rien de surprenant : le marché des smartphones — en dehors des modèles pliables — s’est consolidé depuis une grosse décennie et est aujourd’hui très mature. Cela se ressent particulièrement dans le segment premium où l’appareil classique aura de belles finitions, un écran OLED bien calibré et rafraîchi à 120 Hz, une expérience logicielle soignée, une puce puissante (Snapdragon 8 ou équivalent), au moins trois capteurs photo au dos, une compatibilité 5G et une puissance de charge pas trop lente.

En d’autres termes, il devient toujours plus difficile pour les constructeurs de bien cultiver leurs différences. C’est précisément sur ce point que le Galaxy S21 Ultra a su tirer son épingle du jeu à mon sens.

Le Galaxy S21 Ultra en bref

Je vais commencer par le réel défaut du Galaxy S21 Ultra : sa charge limitée à 25 W, sans être cadavérique, fait pâle figure à côté de certaines solutions développées par Oppo ou Xiaomi. En outre, d’aucuns regrettent à juste titre le poids élevé de la bête. En revanche, sur le reste, l’appareil se montre très convaincant à bien des égards.

La sensation en main est excellente, la version noire mate est une superbe réussite, la qualité d’écran est au top et la puissance déployée est très bonne. Par ailleurs, le Samsung Galaxy S21 Ultra a été mis à jour et profite donc d’Android 12 avec l’interface One UI 4 toujours très séduisante et intuitive.

Ce n’est en rien une surprise, mais le S21 Ultra est donc toujours à la page sur ces points-là. Mais où réussit-il à se démarquer vraiment ? Au niveau de la photo. Dans ce domaine, il n’a rien perdu de sa superbe et plaît par sa polyvalence. En témoignent les nombreux comparatifs photo et vidéo que réalise mon collègue Arnaud sur la chaîne YouTube de Frandroid. Le Galaxy S21 Ultra est toujours très pertinent.

Il surpasse même l’excellent iPhone 13 Pro Max dans plusieurs exercices.

Fonction pratique vs option gadget

À titre personnel, c’est le zoom x10 optique qui m’a le plus scotché. Non seulement parce que ce mode de prise de vue est techniquement très réussi sur le Galaxy S21 Ultra (lorsque vous profitez de bonnes conditions lumineuses), mais aussi et surtout parce que cette option n’est pas un gadget. Elle s’avère pratique dans plusieurs situations du quotidien. Ce n’est pas une énième fonctionnalité creuse sortie du chapeau d’une marque comme on peut en voir souvent — même chez Samsung.

Ici, la prouesse technique a du sens. Contrairement au zoom x100 numérique que l’on va dégainer trois ou quatre fois pour s’amuser, le zoom x10 optique est pratique pour capturer un détail avec netteté, une scène sous un certain angle, ou simplement pour lire ce qu’il y a sur un panneau au loin.

Dans mon cas, c’est le zoom x10 qui m’a permis de réaliser la photo dont je me souviens le mieux et que j’ai le plus souvent ressortie pour la re-regarder (et flatter mon égo de photographe du dimanche en quête de compliments).

Cette photo de la basilique Sacré-Cœur juchée sur la colline de Montmartre montre à quel point le bâtiment domine les immeubles de Paris environnant. De là où je me trouvais à ce moment-là, cet effet imposant, presque écrasant, n’a été possible que grâce au zoom x10.

À titre d’exemple, voici la même scène immortalisée depuis le même endroit, mais en ultra grand-angle, grand-angle et zoom x3 optique.

L’impact n’est pas le même, le souvenir n’est pas aussi vibrant. Et cet exemple montre bien la polyvalence dont profite le Galaxy S21 Ultra en photo. En plus des prises de vue classique et du zoom x3 optique, le zoom x10 ne constitue pas un joujou de plus, mais bien une réelle arme de séduction. Et vous pouvez ajouter à cela, les très bons modes portrait et nuit de l’appareil.

Vous l’aurez compris, à mes yeux, le Samsung Galaxy S21 Ultra est sans doute le meilleur smartphone de l’année. Un coup de cœur.

