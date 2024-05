Le Samsung Galaxy S21 FE est de retour à moitié prix, la bonne occasion d’avoir un smartphone quasi premium pour pas cher

Le Galaxy S21 FE peut paraître vieillissant, mais il reste un appareil fonctionnel, offrant une expérience haut de gamme à petit prix. C’est d’autant plus vrai maintenant qu’il se trouve à 399 euros contre 759 euros à sa sortie.

Même si le Samsung Galaxy S23 FE est le dernier-né de la gamme, il est toujours intéressant de se tourner vers les modèles de la génération précédente, surtout pour les budgets plus serrés. Le S21 FE plaît toujours pour son excellente prise en main, un design aux petits oignons, un magnifique écran, et une expérience logicielle agréable. Et, aujourd’hui, il perd 360 euros de son prix de départ.

Les avantages du Samsung Galaxy S21 FE

Un design maîtrisé et un excellent écran

Encore de bonnes performances avec le Snapdragon 888

Une belle partition photo

Sortie au prix de 759 euros, le Samsung Galaxy S21 FE est dorénavant proposée à 399 euros chez Boulanger, soit 47 % de remise.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S21 FE. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S21 FE au meilleur prix ?

Un smartphone qui séduit encore

Le Samsung Galaxy S21 FE a beau être sorti il y a plus de deux ans, il conviendra au plus grand nombre d’utilisateurs. C’est un téléphone bon à conseiller qui profite de l’expertise de Samsung. Il offre une belle qualité d’image avec son écran Amoled de 6,4 pouces qui affiche des contrastes infinis ainsi qu’une définition Full HD+. Ajoutons à cela son taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une navigation plus fluide.

Sur la partie photo, on retrouve un capteur principal de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et zoom x3 optique de 8 mégapixels. Dans l’ensemble, le S21 FE offre une belle polyvalence et des clichés réussis de jour. Une fois la nuit tombée, les résultats sont exploitables sur le capteur principal.

Avec peu de concessions

Ici le S21 FE est animé par un Snapdragon 888 de chez Qualcomm, couplé à 8 Go de mémoire vive. Cette puce n’est pas la plus puissante du marché, mais a encore de bons restes. Elle suffit à faire tourner les applications et les jeux 3D gourmands sans trop de souci, avec une expérience utilisateur agréable. Tournant sous Android 12 avec OneUI 4 à sa sortie, le S21 FE devrait être mis à jour encore deux ans, soit jusqu’à Android 16. Et, à date, nous ne savons toujours pas s’il profitera plus tard de Galaxy AI.

Pour finir, l’autonomie n’est pas le point fort de ce modèle. Avec sa batterie de 4 500 mAh, le Galaxy S21 FE est à la peine dès lors que l’on utilise son smartphone avec un petit peu d’intensité. Avec un usage plus modeste, il peut tenir une journée entière. Côté recharge, il se contente d’une puissance de 25 W. La charge sans fil est aussi de la partie, même en mode sans fil inversé.

Voici notre test sur le Samsung Galaxy S21 FE pour en savoir plus.

Le constructeur sud-coréen propose de nombreuses références, premium, milieu ou entrée de gamme. Si vous hésitez quel Samsung Galaxy choisir, voici notre guide quel est le meilleur smartphone Samsung Galaxy à acheter en ce moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.