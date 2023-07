Le Samsung Galaxy S21 FE est encore moins cher pour la 2e démarque des soldes

Critiqué pour son prix élevé allant à l'encontre de la raison d'être des Fan Edition, le Galaxy S21 FE est une affaire en or qu'à partir du moment où il est en solde, ce qui est actuellement le cas. Chez Boulanger, il passe de 759 euros à 379 euros.

Après une sortie plusieurs fois décalée, le Samsung Galaxy S21 FE n’a pu échapper aux critiques après avoir été dévoilé au grand public. Il avait pourtant tout pour plaire, mais son prix trop élevé lui fut finalement fatal. Ces soldes d’été sont donc l’occasion de mettre la main dessus à un tarif plus convenable, avec une réduction de 50 %.

Le Samsung Galaxy S21 FE en bref

Un écran AMOLED en FHD+ et rafraîchi à 120 Hz

Les performances de la Snapdragon 888

Un module photo polyvalent

Au lieu de 759 euros habituellement, le Samsung Galaxy S21 FE est proposé à 399 euros chez Boulanger, mais une fois dans le panier une remise de 20 euros s’applique. Il revient donc à seulement 379 euros. Il est aussi disponible en promotion à 399 euros chez Cdiscount.

Un design et un écran maîtrisés

Le Samsung Galaxy S21 FE reprend quasiment la même apparence que le S21 classique, si ce n’est que quelques éléments en aluminium ont été retirés pour laisser place au tout plastique et tirer un peu mieux le prix vers le bas. Le plastique n’est ici pas synonyme de cheap ou de camelote car il permet ici une meilleure prise en main étant donné que le smartphone est plus léger. Il faut cependant prévoir une coque car ce plastique a tendance à se rayer facilement. De plus, le S21 FE s’avère être robuste avec sa certification IP68.

C’est surtout avec son écran de 6,4 pouces que le Samsung Galaxy S21 FE saura vous plaire. Il s’agit d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous aurez ainsi un écran fluide et agréable à regarder pour la navigation ou le visionnage de vidéos. D’autant plus qu’il se targue d’une colorimétrie excellente et d’une luminosité atteignant les 700 cd/m² en plus de son rapport de contraste infini. Enfin, l’écran est protégé par du Gorilla Glass Victus.

Performant en multitâche et en photo

Alors que le S21 classique tourne avec un processeur maison de Samsung, l’Exynos 2100, le constructeur sud-coréen s’est tourné vers Qualcomm et son Snapdragon 888 pour le S21 FE. Qu’est-ce que cela change ? Pas grand-chose en réalité. Si le S21 FE, qui est doté de 6 Go de RAM, se débrouille mieux que la version classique en termes de performances brutes et de multitâche, il gère moins bien le gaming et a d’ailleurs subi quelques difficultés en faisant tourner Fortnite à 60 FPS durant notre test.

Enfin, son module photo délivre des clichés de bonne qualité et pas seulement grâce au capteur principal de 12 Mpx, l’ultra grand-angle de 12 Mpx et le téléobjectof x3 de 8 Mpx font également un bon boulot malgré une mauvaise gestion de la dynamique à contre-jour. Le S21 FE comptait peut-être faire mouche avec son capteur frontal de 32 Mpx, mais il s’avère moins bon qu’escompté. Enfin, l’autonomie est un peu décevante, la batterie de 4500 mAh n’est capable de tenir qu’une journée à un usage modéré.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S21 FE.

