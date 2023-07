La sélection des meilleures offres gaming pendant les soldes d’été

La période des soldes est aussi l'occasion idéale de refaire son équipement en matière de jeu vidéo. Consoles, manettes ou titres vidéoludiques, tous bénéficient de promotion à l'occasion des soldes. Découvrez notre sélection des meilleures offres disponibles.

À l’instar des smartphones, des PC portables ou même de l’audio, l’univers du gaming est aussi affecté par les offres des soldes d’été. C’est le moment propice pour ceux qui désirent améliorer leur équipement ou bien étoffer leur bibliothèque de jeux. Afin de vous aider, l’équipe Bons Plans de chez Frandroid a sélectionné pour vous les meilleures offres gaming dont il faut profiter pendant les soldes d’été.

Les meilleures offres gaming pendant ces soldes d’été

La PS5 moins chère qu’à sa sortie

Depuis le début de l’année, la PlayStation 5 est disponible chez plusieurs marchands après plusieurs mois de pénuries et de livraisons au compte goutte. Pendant les soldes estivales, la console de jeu Sony est en promotion par le biais de pack. Plusieurs marchands proposent la PS5 avec un jeu pour faire baisser le prix de l’ensemble. Pour rappel, la PS5 dans son édition standard est à 549 euros tandis que la Digital Edition est à 449 euros. Chez Leclerc, la version Digitale livrée avec le jeu Horizon Forbidden West est disponible à 459 euros. Chez Micromania, la version Standard de la console Sony est disponible avec le jeu God of War : Ragnarok à 549. L’occasion idéale de payer le prix de la machine et d’obtenir un jeu pour l’essayer immédiatement. Elle fait partie de notre sélection des meilleures consoles de jeu du marché.

La Xbox Series S en soldes

Sa rivale de chez Microsoft profite aussi de belles promotions chez certains marchands pendant les soldes estivales. Par rapport à la PS5, la Series S est plus compacte avec son revêtement tout en blanc. En termes de stockage elle intègre un SSD de 512 Go pour y stocker tous les jeux en téléchargement. Surtout, la console est une porte ouverte au Xbox Game Pass, un abonnement mensuel vous permettant d’avoir accès à une flopée de jeu.

Quels sont les atouts de la Microsoft Xbox Series S ?

Une console compacte et silencieuse

Capable de faire tourner des jeux en 1440p à 60 fps

Et donne accès au catalogue au Game Pass

Lancée à 299,99 euros, la console Xbox Series S de Microsoft est actuellement en promotion à 284,99 euros sur le site Cdiscount.

La Nintendo Switch Oled à moins de 300 euros

La dernière version de la Nintendo Switch apport un bel écran Oled de 7 pouces. Cela se traduit d’abord par une qualité d’image bien plus agréable à l’œil. Les bordures de l’écran sont aussi raccourcies avec quelques améliorations sur sa béquille. La qualité est toujours limitée à 720 p en portable et la puce Tegra X1+, déjà présente sur la première version de la console est de nouveau de la partie. Surtout, la Switch Oled est intéressante puisqu’elle vous donne accès à l’ensemble du catalogue de jeu Nintendo. Vous ne savez pas quelle Switch choisir ? Rendez-vous sur notre sélection.

Qu’est-ce que la Nintendo Switch OLED ?

Un affichage plus grand et de meilleure qualité avec l’OLED

Un dock repensé avec une mémoire interne améliorée

Le grand catalogue de jeux sur le Nintendo eShop

Au départ vendue à 349 euros, la Nintendo Switch OLED se trouve chez plusieurs e-commerçants à 309 euros, mais en appliquant le code RAKUTEN30, elle revient à 279 euros sur le site Rakuten.

Le PC portable MSI Bravo 15 C7VE-007FR

Ceux qui préfèrent jouer sur PC, rassurez-vous. Il existe quelques offres attractives pendant les soldes. C’est le cas du MSI Bravo 15 C7VE-007 FR. Vous avez droit à un bel écran de LCD de 15,6 pouces avec une définition en Full HD et un taux de rafraîchissement à 144 Hz. Surtout, ce qui est intéressant sur ce PC portable gamer, c’est la configuration mise en place. C’est une RTX 4050 qui équipe le produit avec un processeur AMD Ryzen 7735HS mais aussi 16 Go de RAM DDR5. Pour compléter le tout, vous avez droit à un SSD NVMe de 512 Go.

Le MSI Bravo 15 C7VE-007FR en quelques points

Une RTX 4050 avec un processeur Ryzen 7 7735HS

Un écran en Full HD rafraîchi à 144 Hz

Un stockage de 512 Go extensible

Au lieu de 1399,99 euros habituellement, le MSI Bravo 15 C7VE-007FR est maintenant disponible en promotion à 929,99 euros chez Darty.

La manette Nintendo Switch Pro

Il est de notoriété publique que les Joy-Cons initialement placés sur la Nintendo Switch ne sont pas à la hauteur. Les manettes Switch souffrent notamment du fameux « drift » qui peut altérer votre expérience de jeu. La solution envisageable est d’investir dans une manette dite « Pro » de chez Nintendo. Celle-ci dispose d’une conception solide, ne vous amusez pas à la jeter dans tous le sens. Elle est capable d’endurer 40 heures de jeu et se recharge en USB-C directement sur la console

Les points forts de la manette Nintendo Switch Pro

La conception très solide

Sa belle autonomie globale

Idéale pour le multijoueur

Disponible au prix de 69 euros chez plusieurs marchands, la manette est vendue à partir de 59 euros sur Amazon.

L’écran PC Alienware 34

Ce bel écran PC gamer se dote de la technologie QD-Oled au format 21:9 avec une dalle incurvée. Ce qui offre une meilleure immersion au sein de votre jeu. Celle-ci est certifiée G-Sync Ultimate et dispose également d’un taux de rafraîchissement à 175 Hz. Le HDR activé est l’un des meilleurs proposés à l’heure actuelle. Parmi nos essais, la luminosité maximale proposée atteint les 1000 cd/m² avec un excellent affichage au global. Surtout, Dell s’engage pendant 3 ans à remplacer l’écran sans frais. Notre test complet de l’écran Alienware QD-Oled est disponible pour en savoir plus.

Les points forts de l’Alienware AW3423DWF

L’OLED et ses contrastes infinis

Une latence très faible

Le meilleur HDR pour le PC

Au lieu de 1099 euros habituellement, l’Alienware AW3423DWF est maintenant disponible en promotion à 989 euros chez Dell.

La souris gaming Logitech G502 X Lightspeed

La réputation de Logitech dans les accessoires gaming n’est plus à refaire. Avec sa souris G502 X Lightspeed, le constructeur offre un produit avec une prise en main des plus agréables. Le design se fait tout en sobriété. La G502 X dispose d’un capteur HERO 25K dont la sensibilité peut s’élever jusqu’à 25 600 DPI. La souris gaming est accompagnée du logiciel G Hub pour régler la sensibilité du capteur, mais aussi personnaliser les boutons sur le produit. Si vous êtes à la recherche d’une souris, c’est l’une des références du moment. Notre test de la Logitech G502 X est disponible à la lecture.

La Logitech G502 X Lightspeed en résumé

Légère et agréable à prendre en main

Les 13 boutons sont tous personnalisables

Les performances du capteur HERO 25K

Une autonomie de 120 heures

Au lieu de 149,99 euros habituellement, la Logitech G502 X Lightspeed est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Darty.

La batterie rechargeable pour la manette Xbox

Ce kit Play & Charge contient une batterie de 1400 mAh qui est capable d’offrir une autonomie de 30 heures pour votre manette Xbox. Celle-ci est compatible pour les manettes de Series X/S mais aussi celles de Xbox One. Vous avez aussi droit à un câble USB-C de 2,70 mètres sur lequel il est possible de se brancher. La recharge se fait en 4 heures. Ce qui signifie que vous pouvez abandonner vos piles AA.

La batterie rechargeable Xbox en bref

Une autonomie de 30 heures

Un câble USB-C pour jouer même à court de jus

Une solution plus économique à long terme que les piles jetables

Au lieu de 22,99 euros habituellement, la batterie rechargeable Xbox est maintenant disponible en promotion à 18,99 euros chez Amazon.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).