Forfaits mobile : notre sélection des meilleures offres pendant les soldes d’été

Même pendant les soldes, les opérateurs mobiles ne prennent pas de vacances. Nous avons sélectionné les forfaits les plus intéressants du moment.

L’été est enfin là et ça bouillonne aussi du côté des offres de forfaits mobile sans engagement avec des offres qui valent vraiment le coup de changer un forfait souvent trop cher. Nous avons sélectionné les meilleurs deals du moment afin de vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos besoins.

Les meilleurs forfaits des soldes d’été 2023

Cdiscount mobile : 60 Go pour 7,99 euros par mois

On peut dire que Cdiscount Mobile est bien le suel opérateur à jouer le jeu des soldes d’été en proposant un forfait dédié. Cet opérateur mobile virtuel tributaire du réseau de Bouygues Telecom propose un forfait mobile 4G sans engagement et sans trop de compromis sur la quantité de données et surtout sur le prix. Pour seulement 7,99 euros par mois, vous pourrez profiter d’une enveloppe data conséquente de 60 Go. Tout ceci comprend bien sûr les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et en Europe et DOM vers un numéro français. Depuis l’Europe et les DOM, vous bénéficiez de 13 Go de 4G afin de ne pas être totalement livré à vous-même.

L’offre est valable jusqu’au 9 juillet 2023. Cette série limitée de 60 Go chez Cdiscount Mobile est actuellement disponible à seulement 7,99 euros par mois. Le prix reste le même, même après un an.

NRJ mobile : 30 Go pour 6,99 euros par mois

Ce forfait de 30 Go est certainement l’offre la plus abordable du moment pour ce type de quantité 4G. Son enveloppe de données mobiles est suffisante si vous êtes économe dans votre consommation et êtes d’habitude connecté à votre point Wi-Fi domestique. Au cas où vous dépasseriez la barre des 30 Go, il n’y aura aucune surfacturation puisque votre débit sera réduit au strict minimum. Si vous partez à l’étranger, sachez que vous disposez d’une autre enveloppe de 8 Go à utiliser depuis les DOM et les pays de l’Union européenne. Notez que NRJ Mobile profite de la qualité des infrastructures réseau de Bouygues Télécom.

Au niveau de la téléphonie, ce forfait vous fait profiter des appels, des SMS et des MMS illimités depuis la France, ainsi que depuis les DOM et les pays de l’Union européenne vers un numéro français.

En ce moment, le forfait de 30 Go chez NRJ Mobile est disponible à 6,99 euros par mois. De plus, ce prix n’augmentera pas au bout d’un an d’abonnement et c’est sans engagement.

YouPrice : 111 à 130 Go à partir de pour 9,99 euros par mois

YouPrice est un opérateur virtuel qui dispose d’un partenariat avec divers opérateurs historiques : Orange et SFR. Cela lui permet de délivrer des lignes mobile à ses clients avec des prix plus avantageux. Avec un minimum de 111 Go de données sur ce forfait, aucun souci pour disposer du streaming de vidéo, du jeu en ligne ou de la navigation web et sur les réseaux sociaux. Mais vous n’êtes pas bloqué à ce montant, puisque vous pourrez monter jusqu’à 130 si vous souhaitez utiliser le maximum de ce que peut offrir votre smartphone et éviter de vous connecter à un réseau Wi-Fi en cas de besoin.

YouPrice délivre aussi des forfaits valables à l’étranger. L’opérateur propose des communications à base d’appels, de SMS et de MMS en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM. Dans le cas de ce forfait, l’enveloppe de data à l’étranger reste la même quel que soit le palier que vous atteindrez à la fin du mois, soit 16 Go.

Le forfait YouPrice « Le FIRST » est disponible à partir de 9,99 euros par mois sur le réseau Orange et SFR. Ce tarif est bloqué pendant deux mois avant de passer à 12,99 euros mensuels sur le réseau Orange et 11,99 euros mensuels sur le réseau SFR. Il est aussi possible de débloquer la 5G pour 5 euros de plus par mois.

Orange : 100 Go de 5G pour 16,99 euros par mois (la première année)

Orange dispose de loin du meilleur réseau mobile en France, surtout en ce qui concerne actuellement la 5G. Ce n’est d’ailleurs pas nous qui l’affirmons, mais bien l’Arcep qui place l’opérateur en tête dans ce domaine puisqu’il couvre déjà une bonne partie du territoire en antenne 5G, surtout dans les grandes agglomérations, et certifiée jusqu’à 240 Mb/s. Avec de tels débits, autant dire que vous ne serez pas lésé de ce que peut offrir votre mobile comme le streaming de vidéo 4K, la navigation fluide sur les réseaux sociaux ou même le jeu en ligne où que vous soyez. D’autant plus qu’avec 100 Go, il y a de quoi faire.

Concernant les données valables à l’étranger, vous avez donc accès à toute l’enveloppe du forfait de base en Europe, en DOM et même en Suisse et Andorre là où les autres opérateurs ne dépassent pas 10 ou 15 Go sur ce type de forfait. Les appels sont bien évidemment illimités partout en France vers les mobiles et les fixes. Mais c’est aussi le cas depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. C’est illimité aussi avec les SMS et les MMS depuis et vers ces mêmes localités.

Le forfait 5G d’Orange de 100 Go sans engagement est disponible à seulement 16,99 euros par mois la première année, puis passe à 31,99 euros par mois par la suite. Ce forfait est valable uniquement pour les nouveaux clients.

RED by SFR : 200 Go pour 17,99 euros par mois

RED utilise le réseau de SFR, l’un des principaux fournisseurs de réseau mobile en France. Vous profitez donc des infrastructures de l’opérateur dans tout le pays, dans les DOM et de ses partenaires en Europe.

Ce forfaits conséquent de pas moins de 200 Go va vous permettre de profiter de tout votre environnement numérique en ligne sans crainte d’être limité. Le forfait prévoit également 24 Go à utiliser en Europe et DOM pour être un minimum autonome à l’étranger. Si vous dépassez la limite, du moins si vous y arrivez, le débit sera simplement réduit sans pour autant inclure de surfacturation. Notez que ce forfait est accessible en 5G pour 3 euros de plus par mois, même pour les anciens clients et les actuels.

En tant que forfait illimité, ce dernier propose les appels, SMS et MMS sans restrictions partout France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne.

Le tarif pour ce forfait de 200 Go chez RED by SFR est de 17,99 euros par mois et 20,99 euros mensuels pour la version 5G.

Comment conserver mon numéro ?

Quelle que soit l’offre que vous choisirez, vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

