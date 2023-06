Carrefour : les 6 meilleures offres des soldes d’été 2023 à ne pas louper !

Les soldes d'été sont enfin arrivées et Carrefour s'y met déjà en baissant le prix de plusieurs produits high-tech. Des TV aux smartphones en passant par les trottinettes électriques, il y en a pour tous les goûts ! Voici notre sélection des six meilleures promotions de l'enseigne.

À l’instar de la Fnac, Boulanger, Darty, Rue du Commerce et tant d’autres marchands de la high-tech, Carrefour répond présent au coup d’envoi de ces soldes d’été 2023. Que vous ayez besoin de changer de smartphone ou envie d’un nouveau téléviseur, le distributeur saura répondre à vos besoins, et ce à bas coût. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons préparé une sélection.

Les meilleures offres de Carrefour durant ces soldes d’été

L’Apple iPhone 12 (64 Go)

L’iPhone 12 est un smartphone haut de gamme sorti en 2020 qui a marqué une rupture avec les modèles précédents : écran OLED, design revisité et de gros efforts sur l’autonomie au programme. Il faut croire qu’il vaut encore le coup aujourd’hui puisqu’il est toujours proposé à la vente sur le site officiel d’Apple. Cela s’explique notamment par le suivi logiciel d’un minimum de six ans sur les iPhone. Il faut donc s’attendre à ce que celui-ci reçoive des mises à jour jusqu’en 2026, voire 2027. Et même passé cette période, les performances détonantes de la puce A14 Bionic vaudront sûrement encore le coup.

L’Apple iPhone 12 en bref

Une puce A14 qui délivre des performances premium

Une bonne autonomie

Un écran OLED avec True Tone

Le suivi logiciel exemplaire d’Apple

Au lieu de 809 euros habituellement, l’Apple iPhone 12 (64 Go) est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez Carrefour.

L’iRobot Roomba Premium i715040

Nettoyer sa maison de fond en comble peut être une vraie tannée si on habite une grande surface ou si on n’arrive pas à se ménager un créneau dans notre quotidien surchargé. Un robot aspirateur est la meilleure façon de voir son ménage réalisé sans avoir à lever le petit doigt. Par exemple, ce Roomba Premium i715040 peut être programmé pour lancer un nettoyage grâce à une application dédiée ou être commandé à la voix via Alexa ou Google Assistant.

Ce robot aspirateur allie puissance d’aspiration et cartographie intelligente, sa technologie Dirt Detect le pousse même à reporter particulièrement son attention sur les saletés tenaces. Son autonomie est d’un peu plus d’une heure et il part se recharger tout seul à sa station.

L’iRobot Roomba Premium i715040 en bref

De bonnes performances de nettoyage

Une navigation intelligente et efficace

Compatible avec Alexa et Google Assistant

Au lieu de 699 euros habituellement, l’iRobot Roomba Premium i715040 est maintenant disponible en promotion à 349,50 euros chez Carrefour.

Le Xiaomi Electric Scooter 3 Lite

Xiaomi a attendu un an avant de lancer officiellement une version Lite de sa trottinette électrique Scooter 3. C’est donc un modèle allégé, mais finalement, le constructeur mise sur la même formule, avec un équilibre entre prix et performance. Nous avons ici un moteur doté d’une puissance nominale de 300 W qui peut lui permettre d’atteindre la vitesse de 25 km/h. Vous avez d’ailleurs le choix entre trois modes de vitesse : piéton, standard et sport.

Toutes les informations dont vous avez besoin sont affichées sur un écran LED fixé au guidon. Enfin, sa batterie de 5 200 mAh lui octroie une autonomie de 20 km selon le constructeur chinois, un chiffre à prendre avec des pincettes, car dépendant de plusieurs facteurs.

Les points essentiels de la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite

Une trottinette légère

Une vitesse de pointe de 25 km/h

Une autonomie satisfaisante

Au lieu de 449,99 euros habituellement, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est maintenant disponible en promotion à 349,99 euros chez Carrefour.

Le Samsung C24F396FHR

Si les gamers apprécient tout particulièrement les moniteurs incurvés grâce à la bonne immersion qu’ils offrent, ces derniers ne sont pas réservés à ce public : les télétravailleurs peuvent tout aussi bien les apprécier grâce au confort visuel que ces appareils proposent. Le Samsung C24F396FHR pourrait par exemple leur convenir avec sa dalle incurvée au rayon de courbure de 1800R, qui a en plus l’avantage de favoriser la concentration. Et, avec sa compatibilité avec AMD FreeSync, il pourra être utilisé lors de sessions de jeu occasionnelles, mais les gamers exigeants trouveront juste son taux de rafraîchissement n’excédant pas les 60 Hz.

Que propose le Samsung Curved Monitor ?

Une dalle Full HD de 23,5 pouces

Une courbure de 1800 mm

Un taux de rafraîchissement de 60 Hz

Initialement proposé à 109,99 euros, le Samsung Curved Monitor (C24F396FHR) est désormais affiché à 89,99 euros chez Carrefour.

Le TCL 85C731

Avant d’acheter un téléviseur de 85 pouces, assurez-vous d’abord d’avoir assez de place pour la poser quelque part. On parle tout de même d’une diagonale de 216 cm. Après ça, vous pourrez utiliser la TCL 85C731 autant pour binger des séries sur Netflix en totale immersion avec cette dalle géante en 4K avec les traitements HDR et Dolby Atmos.

On n’est pas sur le rapport de contraste de l’OLED, mais la QLED s’en sort très bien. Ne vous privez pas non plus de jouer à des jeux vidéo en qualité optimale grâce à ses ports HDMI 2.1 et la prise en charge du VRR. Et, si vous voulez un accès direct aux plateformes de streaming et aux applications du Play Store, ce TV tourne sous Google TV.

Ce que l’on apprécie du TCL 85C731

Sa dalle Qled immense de 85 pouces

Compatible 4K HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ et Atmos

Des fonctionnalités gaming : 4K@120 Hz, ALLM + VRR

L’interface Google TV

Avec un prix barré à 1 499 euros, le téléviseur TCL 85C731 se trouve actuellement en promotion à 1 199,20 euros sur site Carrefour, mais grâce à une ODR d’une valeur de 200 euros, le téléviseur tombe à 999,20 euros.

Le TCL 65C835

Si vous n’avez pas la place pour un écran de 85 pouces, optez pour la taille en dessous. La série C835 regroupe les TV premium de TCL, ils sont notamment dotés d’une dalle Mini-LED ainsi que d’un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz. Ce TCL 65C835 est donc parfait pour le gaming. On apprécie surtout la maîtrise du blooming et la compensation des mouvements, excellente pour regarder un match de sport sans rémanence et avec une grande fluidité. N’oublions pas les nombreux traitements d’image et d’audio comme le HDR, DTS et le Dolby Atmos. Il faudra cependant faire attention à la consommation électrique qui est plus élevée que la moyenne.

Le TCL 65C835 en bref

Une dalle Mini-LED 4K de 65 pouces

Un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz

Une flopée de traitements vidéo et audio (HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS…)

Au lieu de son tarif habituel de 1499,99 euros, le téléviseur TCL 65C835 est actuellement en promotion à 999,99 euros chez Carrefour.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

