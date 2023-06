TV QLED, MiniLED ou LED : voici les meilleures offres des soldes sur les téléviseurs

Si vous attendiez les soldes d'été pour enfin changer votre téléviseur et peut-être vous offrir une montée en gamme, votre patience est enfin récompensée. Plusieurs e-commerçants ont en effet réduit les prix de nombreux modèles, et pour vous aider à y voir plus clair parmi la foule de références disponibles, Frandroid vous a sélectionné les meilleures offres disponibles.

Dans ce contexte d’inflation, il est devenu de plus en plus nécessaire de traquer les promotions, en particulier sur les objets tech onéreux par nature, à l’image des TV. Les soldes d’été arrivent donc à pic pour celles et ceux qui souhaitaient renouveler leur équipement sans trop creuser leur budget. Que vous penchiez pour le QLED, le miniLED ou du LED, vous devriez trouver votre bonheur dans notre sélection de téléviseurs en promotion concoctée rien que pour vous.

Les meilleures offres TV pendant ces soldes d’été

Le Samsung The Frame 2023

Si vous ne voulez pas posséder un téléviseur banal, la gamme The Frame de Samsung pourrait bien vous convenir. Le modèle de 2023 a en effet été pensé, comme les versions précédentes et plus récentes, pour les amateurs de design atypique et d’art, avec ses lignes épurées et fines, ainsi que ses bordures « cadre » qui rappellent celles d’un tableau. Et l’édition de cette année profite d’une amélioration majeure : un nouveau revêtement mat, qui supprime tout reflet. De quoi donner l’impression d’être devant un vrai tableau. Autrement, on pourra aussi compter sur une dalle QLED de 55 pouces 4K (3 840 x 2 160 pixels), qui profite de nombreux traitements tels que le HDR10+ et le HDR HLG. Le son n’est pas en reste avec ses haut-parleurs placés autour de l’écran, la fonction OTS (Object Tracking Sound) grâce à laquelle le son suivra fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran, ainsi que la prise en charge du Dolby Atmos. Des entrées HDMI 2.1 avec la 4K@120 fps, la compatibilité avec AMD FreeSync Premium Pro et l’ALLM sont également de la partie.

Que propose le Samsung The Frame 2023 ?

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Un nouveau revêtement mat

Des fonctions gaming

Lancé à 1 299 euros, le TV QLED Samsung The Frame 2023 de 50 pouces est désormais proposé à 839 euros chez Rue du commerce.

Le Samsung LED 55CU7175U 2023

Depuis quelques années, Samsung commercialise une gamme de TV baptisée « Crystal UHD », mais rien de particulier ne se cache derrière ce joli nom, ni technologie exclusive ni fonctionnalité premium. Les Samsung Crystal UHD sont des TV LED tout ce qu’il y a de plus banals, mais qui vous font profiter d’une belle qualité d’image en 4K UHD assortie avec les traitements vidéo basiques, comme le HDR10, le HDR10+ et le HDR HLG. Un modèle idéal pour les séries et les films, donc, mais moins pour le jeu : en raison d’un taux de rafraîchissement qui ne dépasse pas les 60 Hz, on n’aura pas droit à la 4K@120 fps. Côté son, le Dolby Audio et Dolby Digital Plus seront de la partie, de même que la technologie Q-Symphony, qui synchronise parfaitement le son des haut-parleurs avec celui d’une barre de son Samsung de la série Q.

Le TV Samsung 55CU7175U en quelques points

Un écran LED de 55 pouces en définition 4K

La prise en charge des traitements HDR

Le logiciel TizenOS pour le côté SmartTV

Au lieu de 549,99 euros habituellement, le TV Samsung 55CU7175U est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Rue du commerce.

Le TCL QLED 4K 85C731

Les amateurs de grands, très grands TV (et qui ont aussi le budget pour) seront servis avec le TCL 85C731, dont la dalle 4K de 85 pouces ne mesure pas moins de 216 cm diagonalement parlant. Assurez-vous tout de même de disposer de suffisamment de place et de recul pour pouvoir profiter un maximum de ce TV. Autrement, on aura droit à une dalle QLED offrant une excellente qualité d’image et une compatibilité avec les meilleures normes vidéos (HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ). Les gamers seront aussi servis avec ses quatre ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120 fps. Les technologies Freesync, ALLM et VRR sont aussi présentes et se chargeront de lutter contre tout phénomène de latence et contre les déchirures d’écran et autres saccades. Côté interface, Google TV sera de la partie.

Les atouts du TCL 85C731

Une immense dalle QLED de 85 pouces

Compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ et Dolby Atmos

Des fonctionnalités gaming

Initialement proposé à 1 499 euros, le téléviseur TCL QLED 85C731 se trouve actuellement en promotion à 1 199 euros sur le site de Carrefour, mais grâce à une ODR d’une valeur de 200 euros valable jusqu’au 25 juillet, le téléviseur tombe à 999 euros.

Le Xiaomi TV Q2 65″

Si les débuts de Xiaomi sur le marché des téléviseurs ont été un peu laborieux, la marque chinoise s’est rattrapée avec sa récente Q2 Series. Ce grand TV de 65 pouces est un modèle QLED 4K UHD compatible avec le standard HDR Dolby Vision IQ utilisant des capteurs de luminosité pour adapter l’affichage à l’éclairage de la pièce, ce qui permet notamment de ne pas avoir à régler la luminosité de son écran en fonction de l’éclairage ambiant ou du moment de la journée. Côté son, place à l’immersion avec du Dolby Atmos et du DTS-X. Mention spéciale également pour le système d’exploitation, Google TV, un bien meilleur choix que Fire TV, que l’on trouve dans d’autres modèles de la marque. Enfin, notez que ce TV ne sera pas taillé pour le gaming à cause de l’absence de ports HDMI 2.1 et de sa dalle bloquée à 60 Hz.

Les points forts du Xiaomi TV Q2 65

Une grande dalle QLED de 65 pouces

Compatible 4K HDR, Dolby Vision IQ et Dolby Atmos

Google TV

Disponible à sa sortie à 899 euros, le téléviseur Xiaomi Q2 65 est désormais proposé à 619 euros sur le site du constructeur. Si vous êtes un nouveau client, vous pouvez obtenir 15 euros de réduction supplémentaire grâce à un coupon à sélectionner : le prix descendra ainsi à 609 euros.

Le Hisense MiniLED 55U7KQ 2023

Le téléviseur Hisense 55U7HQ porte dans son nom l’appellation MiniLED. Pour les novices, sachez que les TV MiniLED disposent de la technologie d’affichage LCD et embarquent dans leur système de rétroéclairage des LED nettement plus petites que les LED utilisées traditionnellement. Les LED peuvent donc être bien plus nombreuses et couvrir plus de zones. Le rétroéclairage se fait ainsi plus précis, les contrastes bien plus définis et le pic de luminosité est nettement amélioré. Petits bémols tout de même sur ce TV : la présence d’effets de blooming et des angles de vision limités. Autrement, la dalle 4K de 55 pouces promet une définition de 3 840 x 2 160 à 120 Hz et offrira une excellente qualité d’image pour les séries, les films et même les jeux (oui, les ports HDMI 2.1 sont bien de la partie).

Les points essentiels du TV Hisense MiniLED 55U7KQ

Une dalle QLED MiniLED de 55 pouces

Une luminosité agréable

Deux ports HDMI 2.1

Au lieu de 999 euros, le TV Hisense MiniLED 55U7KQ est désormais disponible à 799 chez Boulanger.

Le Sony KD-50X80K + HT-S40R

L’année dernière, Sony a dévoilé une nouvelle gamme de TV équipée d’écrans LCD traditionnels. Le modèle KD-50X80K, qui en fait partie, adopte de son côté un éclairage Direct LED, un rétroéclairage dont la matrice LED est positionnée directement derrière les pixels, alors qu’un rétroéclairage LED Edge n’a que des LED positionnées le long des bords de l’écran. Les avantages de cette technologie ? Une luminosité plus élevée, un meilleur rétroéclairage et une meilleure uniformité du noir. Attention toutefois, ce genre de TV a tendance à être bien plus énergivore. Autrement, le TV Sony KD-50X80K est compatible avec le format HDR Dolby Vision et côté audio, on trouvera la compatibilité Dolby Atmos. Un système d’étalonnage automatique de l’image et du son est de la partie, afin de procurer à l’utilisateur une expérience son et image optimale. En revanche, le X80K n’a toujours pas de port HDMI 2.1 complet permettant le VRR ou la 4K à 120 IPS.

Avec ce TV, Amazon propose également une barre de son Sony HT-S40R, qui offre un son surround 5.1 Dolby Digital d’une puissance de 600W, qui s’accompagne d’un caisson de basse. Une connexion sans fil Bluetooth compatible avec la gamme de TV Sony Bravia (dont le KD-50X80K, donc) sera aussi de la partie.

Les atouts de ce pack Sony

Une dalle de 50 pouces lumineuse

Avec le Dolby Vision et Dolby Atmos

Une barre de son 5.1 d’une puissance de 600W

Alors que la valeur des deux produits ensemble s’élevait à 1 400 euros auparavant, le pack comportant un TV Sony KD-50X80K et une barre de son Sony HT-S40R est désormais proposé à 999 euros sur Amazon.

Le Xiaomi TV P1E 43

Les amateurs des grandes diagonales seront certainement frustrés, mais celles et ceux qui recherchent un petit téléviseur pourront tout à fait se tourner vers le Xiaomi TV P1E de 43 pouces. Ce modèle est donc idéal pour les petites pièces, comme les chambres, puisqu’une telle taille ne nécessite pas un grand recul pour visualiser ses contenus de manière confortable. En revanche, concernant la qualité d’image, il ne faudra pas s’attendre à du Full HD ou de la 4K. On devra ici se contenter d’une simple définition HD, de 1366 x 768 pixels. Côté son, en revanche, Xiaomi a misé sur le Dolby Audio et le DTS HD pour renforcer l’immersion sonore. L’un des atouts majeurs de ce téléviseur reste son aspect connecté : Xiaomi propose ici une Smart TV qui tourne sous Android TV.

Que propose le TV Xiaomi P1E 43 ?

Une petite dalle de 43 pouces

La prise en charge du Dolby Audio et du DTS HD

Android TV

D’abord affiché à 449 euros, puis réduit à 299 euros, le Xiaomi TV P1E 43 peut désormais vous revenir à 284 euros sur le site de Xiaomi grâce au coupon de 15 euros réservé aux nouveaux clients.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

