Rue du commerce : le top des offres de ces soldes d’été

Les soldes d'été viennent de démarrer, et Rue du commerce a déjà baissé les prix de nombreuses références tech que nous avons déjà recommandées dans nos articles. En voici une sélection aux petits oignons.

Le coup d’envoi des soldes d’été a été officiellement donné hier, 28 juin. Comme tant d’autres e-marchands, Rue du commerce participe évidemment à cette grande opération de promotions et a déjà considérablement réduit le prix de nombreuses références Tech en vue. Moniteur, TV, smartphones, objets connectés… Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons concocté une petite sélection des meilleures offres actuellement disponibles sur le site.

Les meilleures offres des soldes chez Rue du commerce

Le moniteur Lenovo L24q-30

Les moniteurs dédiés à la bureautique se doivent de cocher plusieurs cases pour permettre à leurs utilisateurs de travailler le plus efficacement possible. Son socle doit par exemple être réglable pour offrir un confort visuel suffisant et la dalle doit idéalement être assez grande pour disposer d’un large espace de travail. La qualité d’image a également toute son importance. Le modèle L24q-30 de Lenovo remplit justement tous ces critères, avec son écran QHD de 24 pouces rafraîchi à 75 Hz et son inclinaison réglable jusqu’à -5° vers l’avant et jusqu’à 22° vers l’arrière.

Les points forts du Lenovo L24q-30

Une dalle QHD de 24 pouces

Une conception ergonomique

Un taux de rafraîchissement de 75 Hz

Initialement affiché à 249 euros, le moniteur Lenovo L24q-30 est désormais proposé à 149 euros chez Rue du commerce.

Le TV Samsung LED 55CU7175U 2023

Depuis quelques années, Samsung commercialise une gamme de TV baptisée « Crystal UHD », mais rien de particulier ne se cache derrière ce joli nom, ni technologie exclusive ni fonctionnalité premium. Les Samsung Crystal UHD sont des TV LED tout ce qu’il y a de plus banals, mais qui vous font profiter d’une belle qualité d’image en 4K UHD assortie avec les traitements vidéo basiques, comme le HDR10, le HDR10+ et le HDR HLG. Un modèle idéal pour les séries et les films, donc, mais moins pour le jeu : en raison d’un taux de rafraîchissement qui ne dépasse pas les 60 Hz, on n’aura pas droit à la 4K@120 fps. Côté son, le Dolby Audio et Dolby Digital Plus seront de la partie, de même que la technologie Q-Symphony, qui synchronise parfaitement le son des haut-parleurs avec celui d’une barre de son Samsung de la série Q.

Le TV Samsung 55CU7175U en quelques points

Un écran LED de 55 pouces en définition 4K

La prise en charge des traitements HDR

Le logiciel TizenOS pour le côté SmartTV

Au lieu de 549,99 euros habituellement, le TV Samsung 55CU7175U est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Rue du commerce.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra

Plus convaincant que le précédent modèle, le Samsung Galaxy S23 Ultra vient muscler le jeu en intégrant une puce Snapdragon 8 Gen 2 puissante, chose qui manquait sur le S22 Ultra. C’est aussi un photophone ultra-polyvalent (mention spéciale pour le capteur principal de 200 mégapixels) avec un écran Dynamic AMOLED irréprochable de 6,8 pouces, qui nous fait d’ailleurs profiter d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz, et une autonomie solide de deux jours. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur ce smartphone noté 9/10 par nos soins, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Les points forts du Samsung Galaxy S23 Ultra

Un écran sublime et une bonne polyvalence photo

Une puce Snapdragon 8 Gen 2 puissante

Une autonomie dépassant les deux jours

Initialement proposé à 1 349 euros, le Samsung Galaxy S23 Ultra (8+256 Go) est désormais affiché à 1 129 euros chez Rue du commerce.

Le laptop HP Victus 16

Le Victus 16 d’HP s’impose comme un ordinateur portable axé sur le gaming, qui a l’avantage de satisfaire les joueurs exigeants aux budgets restreints grâce à une configuration puissante pour un prix plutôt contenu. Cette référence, en particulier, a de solides arguments à faire valoir : une dalle IPS Full HD de 16 pouces rafraîchie à 144 Hz pour une fluidité exemplaire, un combo RTX 3060 + Ryzen 5 5600H + 16 Go de RAM pour enchaîner les parties sans accroc, un SSD de 512 Go pour accélérer les lancements et réduire les temps de chargement ou encore Windows 11 déjà intégré.

Les points essentiels du HP Victus 16

Une dalle réactive de 16 pouces + 144 Hz

Un combo puissant RTX 3060 + Ryzen 5 5600H + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

D’abord vendu à 1 199,99 euros, le laptop HP Victus 16 est désormais proposé à 899,99 euros chez Rue du commerce.

Le TV Samsung The Frame 2023

Si vous ne voulez pas posséder un téléviseur banal, la gamme The Frame de Samsung pourrait bien vous convenir. Le modèle de 2023 a en effet été pensé, comme les versions précédentes et plus récentes, pour les amateurs de design atypique et d’art, avec ses lignes épurées et fines, ainsi que ses bordures « cadre » qui rappellent celles d’un tableau. Et l’édition de cette année profite d’une amélioration majeure : un nouveau revêtement mat, qui supprime tout reflet. De quoi donner l’impression d’être devant un vrai tableau. Autrement, on pourra aussi compter sur une dalle QLED de 55 pouces 4K (3 840 x 2 160 pixels), qui profite de nombreux traitements tels que le HDR10+ et le HDR HLG. Le son n’est pas en reste avec ses haut-parleurs placés autour de l’écran, la fonction OTS (Object Tracking Sound) grâce à laquelle le son suivra fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran, ainsi que la prise en charge du Dolby Atmos. Des entrées HDMI 2.1 avec la 4K@120 fps, la compatibilité avec AMD FreeSync Premium Pro et l’ALLM sont également de la partie.

Que propose le Samsung The Frame 2023 ?

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Un nouveau revêtement mat

Des fonctions gaming

Au lieu de 1 199 euros, le TV QLED Samsung The Frame 2023 de 50 pouces est désormais proposé à 839 euros chez Rue du commerce.

Le kit Philips Hue

Les très réputées ampoules connectées de Philips Hue sont une excellente alternative aux éclairages standards. Elles ont surtout l’avantage de consommer nettement moins grâce à l’utilisation du protocole Zigbee, beaucoup moins gourmand que le Wi-Fi. Pour les faire fonctionner, rien de plus simple : il faudra veiller à les relier au pont de connexion fourni dans le pack, qui comporte par ailleurs trois ampoules White & Colour (E27). Ces dernières s’illuminent dans pas moins de 16 millions de nuances colorées, ce qui vous offrira la possibilité de concocter votre propre ambiance lumineuse personnalisée. Grâce aux assistants vocaux, elles pourront s’allumer ou s’éteindre automatiquement, et si besoin, vous aurez même la possibilité de simuler une présence chez vous ou utiliser la géolocalisation pour que les ampoules s’allument avant votre arrivée chez vous.

Les points forts du pack Philips Hue

Des ampoules qui proposent 16 millions de nuances colorées

Le protocole Zigbee, moins gourmand en énergie que le Wi-Fi

Un pack complet qui comporte l’indispensable pont de connexion

Initialement affiché à 164,99 euros, le kit Philips Hue White & Colour est désormais vendu à 114,99 euros chez Rue du commerce.

Le pack de 2 Hue Go

Les Philips Hue Go sont des lampes LED portatives en forme de bols, équipées d’une batterie rechargeable intégrée, ce qui permet de les rendre entièrement nomades et utilisables aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Les Hue Go n’ont donc pas besoin d’être branchées sur une prise de courant pour fonctionner. Grâce à un smartphone (avec le Bluetooth) ou au bouton de commande situé sur la lampe, vous pourrez sélectionner un des effets d’éclairage dynamique disponibles et moduler l’intensité de la lumière diffusée. Si la Hue Go ne propose que cinq effets de lumières, Philips propose une application offrant une large palette de plus de 16 millions de couleurs. De quoi profiter d’une expérience plus personnalisée. Bref, deux petites lampes bien pratiques et polyvalentes.

Pourquoi on recommande les Philips Hue Go

Pour leur format pratique et leur portabilité

Pour ses effets lumineux

Pour l’application de Philips qui offre plusieurs options de personnalisation

D’abord affiché à 179 euros, le pack de 2 Philips Hue Go est actuellement proposé à 99,99 euros chez Rue du commerce.

La Lenovo Yoga Tab 13

Au sein du catalogue de tablettes conçues par Lenovo, figure le modèle Yoga Tab 13 de 2021, davantage pensé pour le divertissement. Ce dernier se situe sur le segment haut de gamme et possède une belle fiche technique avec un grand écran 2K de 13 pouces (!), une grosse batterie de 10 200 mAh, une béquille intégrée qui lui permet de se tenir debout et un son immersif grâce à la compatibilité avec Dolby Atmos. Autre avantage : son entrée mini HDMI pour diffuser son contenu sur un autre appareil. La tablette pourra ainsi servir de second écran aux côtés de votre PC ou se raccorder à une console de jeu (un écran plus grand pour une Switch, par exemple). Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Yoga Tab 13.

Les atouts de la Lenovo Yoga Tab 13

Un écran grand format avec une définition 2K

Un processeur solide : Snapdragon 870

Une entrée mini HDMI

Habituellement proposée à 699 euros, la Lenovo Yoga Tab 13 est actuellement vendue au prix de 549 euros chez Rue du commerce.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

