Samsung Galaxy S23 Ultra : pourquoi c’est le smartphone à ne pas manquer ?

Notre test du Samsung Galaxy S23 Ultra est sorti et le résultat est sans appel : c'est le meilleur smartphone de ce début d'année. Dans ce papier, nous vous résumons quelles sont les forces du téléphone et surtout pourquoi nous vous le recommandons sans (trop) de réserves.

Samsung Galaxy S23 Ultra Le retour du Roi

Samsung Galaxy S23 Ultra : le smartphone immanquable de ce début d’année

Il est assez difficile d’affirmer haut et fort dès février que nous tenons ici le meilleur smartphone de 2023. Alors pourquoi autant d’enthousiasme vis-à-vis du Samsung Galaxy S23 Ultra ? Tout simplement parce que celui-ci coche toutes les cases de l’appareil vedette. Alors certes, tous les téléphones haut de gamme de l’année ne sont pas encore sortis, mais le smartphone surpasse déjà le meilleur smartphone de 2022 : l’Oppo Find X5 Pro.

À tel point que l’équipe guide d’achat l’a placé en recommandation des sélections suivantes :

Vous l’aurez compris, le téléphone bénéficie à nos yeux d’un véritable plébiscite. Évidemment, c’est aussi le meilleur smartphone Samsung disponible et voici pourquoi.

Pourquoi acheter le Samsung Galaxy S23 Ultra ?

Avant de détailler en profondeur les points forts du smartphone, il est nécessaire de vous parler du test de ce Samsung Galaxy S23 Ultra. Selon les conclusions de Titouan, le téléphone a frôlé le 10/10. Mais pour arriver à un tel niveau de prestations, il faut consentir à en payer le prix.

Pour son appareil photo

Son prédécesseur, le Galaxy S22 Ultra, était déjà le lauréat de la photo, remportant tous les comparatifs réalisés par nos soins. Sans grande surprise, le Samsung Galaxy S23 Ultra vient lui succéder avec réussite. Pour ce faire, le téléphone s’appuie largement sur un superbe objectif d’une résolution de 200 mégapixels, mais pas seulement.

La grande force du Samsung Galaxy S23 Ultra est surtout la polyvalence sur toutes les situations en photo. Peu importe le mode sollicité, le téléphone sait produire un cliché satisfaisant. La plupart des photos ont des couleurs justes, de la précision et surtout une grande richesse dans les détails. Tous les objectifs offrent des photos de bonne qualité et il est même possible de s’amuser avec les zooms x10 et x3. En bref, vous avez droit à une expérience photo complète, mais surtout performante.

Pour son autonomie

C’est dans ce domaine que le smartphone premium de Samsung a fait le plus de progrès. Après un modèle très décevant en la matière, le S23 Ultra tutoie lui les sommets. La batterie de 5000 mAh a réalisé de véritables prouesses lors de notre test. À l’usage, le téléphone a encaissé deux journées complètes d’autonomie sans broncher, en entamant même une troisième. Afin d’être plus précis, nous l’avons soumis à notre protocole ViSer pour simuler un usage mixte. Le mobile est tombé à 10 % au bout de 15 heures et 14 minutes, un très joli score.

Si le téléphone est livré sans chargeur dans sa boîte, il faut s’y habituer désormais, il est possible d’investir 50 euros dans le bloc secteur officiel de 45 W. Celui-ci permet au S23 Ultra d’être à 100 % en une heure sur secteur.

Pour son expérience utilisateur

Le Samsung Galaxy S23 Ultra dispose aussi d’un atout majeur : la puce Snapdragon 8 Gen 2. Ce processeur est accompagné dans sa version de base par 8 Go de RAM. Le smartphone est ainsi capable de faire tourner les applications mobiles même les plus gourmandes. Surtout, le téléphone a une bonne capacité à gérer la chaleur.

De son côté, le logiciel One UI dans sa version 5.1 facilite l’utilisation du smartphone à une main. Le Galaxy S23 Ultra fourmille de personnalisations en tout genre pour appréhender l’usage de ce dernier. Il est même possible d’utiliser le S Pen pour être un peu plus créatif.

Pour son superbe écran

Comme à son habitude, Samsung livre une prestation assez exceptionnelle au niveau de son écran tactile. Le Galaxy S23 Ultra dispose d’une dalle Dynamic AMOLED de 6,8 pouces capable de proposer une définition en QHD. Surtout, il offre un rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Nos mesures ont permis de relever une luminosité à 1609 cd/m2, une montée impressionnante.

Cette interface tactile est surtout mise en valeur par le design. C’est le seul domaine au sein du smartphone qui n’a pas subi de profondes modifications visibles à l’œil nu. Pourtant la prise en main du téléphone est plus assurée et agréable. L’usage quotidien au général est assuré grâce à une savante ergonomie générale.

Samsung Galaxy S23 Ultra : le point faible à savoir

Le principal point faible du téléphone se situe dans sa tarification. En effet, dans sa version de base avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Samsung Galaxy S23 Ultra est disponible au prix de 1419 euros. Un prix déjà important auquel vous devez ajouter les 50 euros supplémentaires pour le chargeur 45 W. Au même prix, il est aussi possible d’acheter un iPhone 14 Pro Max. À vous de faire le choix et d’assumer un tel investissement.

Si vous voulez tout savoir de ce téléphone, rendez-vous sur notre test détaillé du Samsung Galaxy S23 Ultra.



