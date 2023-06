Les 6 meilleures offres pour changer son smartphone durant les soldes d’été 2023

Si vous avez attendu les soldes d'été pour renouveler votre ancien smartphone, vous avez clairement bien fait. Plusieurs références sont à prix cassé : Samsung, Xiaomi, Oppo, Apple ou encore Google, il y a suffisamment de choix pour trouver votre bonheur !

Pour cette deuxième édition des soldes 2023, Frandroid couvre cet évènement afin de vous tenir informer sur les meilleures offres Tech disponibles et vous faire de belles économies. Si vous êtes actuellement en quête de votre prochain smartphone, nous avons sélectionné pour vous les offres les plus alléchantes que nous avons pu croiser jusqu’à maintenant. Et, si vous voulez une vision plus large du marché, rendez-vous sur notre guide des meilleurs smartphones en 2023.

Les smartphones en promotions

Samsung Galaxy M23 : le savoir-faire du constructeur sud-coréen à prix mini

Moins connu que la gamme A, la série M de chez Samsung présente aussi de solides arguments à faire valoir. Le Galaxy M23 en fait partie. Alors oui, il ne donne pas accès à de grandes performances, ou la possibilité de capturer des clichés époustouflants. Toutefois, il dispose d’une excellente autonomie, jusqu’à 2 à 3 jours, et une puce compatible 5G. Pour moins de 180 euros, il délivre une expérience logicielle réussie sous OneUI, dont la navigation se fera sans souci grâce à son écran rafraichi à 120 Hz.

Les points forts du Samsung Galaxy M23

Une dalle TFT FHD+ de 6,6 pouces rafraîchie à 120 Hz

De bonnes performances

Une autonomie de deux jours avec un usage modéré

Initialement proposé à 299 euros, le Samsung Galaxy M23 est désormais affiché à 179 euros sur Cdiscount.

Google Pixel 6 Pro : toujours un excellent photophone

Lors de sa sortie, la gamme des Google Pixel 6 a fait couler beaucoup d’encre et a permis au géant américain de s’imposer comme une des références du marché des smartphones. L’appareil photo et la première génération du SoC maison de Google en sont pour quelque chose, mais c’est surtout son rapport qualité-prix qui a beaucoup fait parler à une époque où les smartphones haut de gamme se vendaient déjà à plus de 1000 euros. Durant ces soldes, le Google Pixel 6 Pro est bien moins cher avec une ristourne d’environ 40 %.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 6 Pro.

Pourquoi choisir le Google Pixel 6 Pro

Un smartphone parfaitement équilibré

Un module photo impressionnant

Une excellente autonomie

Au lieu de 899 euros habituellement, le Google Pixel 6 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 535 euros chez Ubaldi.

Oppo Find X5 : un smartphone premium qui vaut le détour en promotion

Les soldes et autres périodes promotionnelles sont les meilleurs moments pour s’offrir un smartphone haut de gamme, les derniers modèles dépassant tous la barre des 1 000 euros et certains flirtant même avec celle des 1 500 euros. Cette fois-ci, nous vous recommandons le Oppo Find X5, un smartphone avec une fiche technique solide qui a fait quelques compromis, mais qui est résolument une bonne affaire avec cette réduction de 400 euros grâce aux soldes d’été.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Oppo Find X5.

Le Oppo Find X5 en bref

Une dalle AMOLED en FHD+ très agréable

L’interface ColorOS, l’une des meilleures du marché

Une charge rapide à 80 W

Au lieu de 999 euros habituellement, le Oppo Find X5 est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez la Fnac et Darty.

Samsung Galaxy S21 FE : un modèle équilibré

Si son successeur semble se dévoiler de plus en plus, c’est bien le Galaxy S21 FE qui fait l’objet d’une offre alléchante. Il reste encore un très bon choix et sera répondre à vos usages du quotidien sans broncher grâce à sa puce Snapdragon, son sublime écran et son interface logicielle. Un bon point, pour ce modèle qui devient plus recommandable durant les soldes, puisqu’il perd la moitié de son prix.

Le Samsung Galaxy S21 FE en bref

Un écran AMOLED en FHD+ et rafraîchi à 120 Hz

Les performances de la Snapdragon 888

Un module photo polyvalent

Au lieu de 759 euros habituellement, le Samsung Galaxy S21 FE est maintenant disponible à seulement 399 euros chez Cdiscount.

Boulanger va plus loin : à l’achat du S21 FE, les Galaxy Buds 2 (coloris blanc) sont offerts. Le total revient à 399 euros.

Xiaomi 12T : des prestations haut de gamme sans le prix

Avec le Xiaomi 12T, vous pouvez vous attendre à une expérience utilisateur fluide et performante, que ce soit pour le visionnage de vidéos haute définition ou l’exécution de jeux graphiquement exigeants. Sa fiche technique se rapproche du haut de gamme, mais à prix contenu. Pour les soldes d’été, le prix du Xiaomi 12T fait une chute vertigineuse de plus de 40 %.

Les points forts du Xiaomi 12T

Des performances aux petits oignons

Un écran au top

Un capteur photo 108 Mpx très bon

Au lieu de 649 euros habituellement, le Xiaomi 12T est maintenant disponible en promotion à 371,99 euros chez Cdiscount en utilisant le code promo 25DES299.

Apple iPhone 11 : un peu daté, mais toujours performant

L’iPhone 11 a été commercialisé en 2019 (avant la Covid-19, toute une époque !) donc sa fiche technique peut vous paraître désuète sur certains aspects, surtout si vous la comparez avec les derniers smartphones du marché. Mais il a encore l’étoffe d’un smartphone premium grâce à son SoC maison et peut encore profiter d’une bonne durée de vie sachant que le suivi logiciel dure au minimum six ans. Grâce aux soldes d’été, l’iPhone 11 devient le smartphone le plus abordable d’Apple chez la Fnac et Darty.



Pourquoi l’Apple iPhone 11 vaut encore le coup aujourd’hui ?

Un suivi logiciel qui dure encore

Les performances premium de l’A13 Bionic

De belles finitions pour ce prix

Au lieu d’un prix barré de 499 euros, l’Apple iPhone 11 de 64 Go (reconditionné grade A – très bon état) est maintenant disponible en promotion à 349 euros chez la Fnac grâce à une réduction de 120 euros et à cette offre de remboursement de 30 euros.

Dans le cas où vous souhaitez obtenir un exemplaire neuf, l’Apple iPhone 11 est également disponible en promotion à 479 euros chez Darty au lieu de 529 euros.

