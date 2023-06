PC portables : le TOP des meilleures offres des soldes d’été pour jouer ou télétravailler

De nombreux ordinateurs portables voient leur prix baisser à l'occasion des soldes d'été 2023. Profitez de ces petits bijoux à prix cassé : Microsoft, Dell, Acer, MSI, HP… il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.

Les soldes d’été 2023 ont démarré sur les chapeaux de roue, et Frandroid répond présent pour vous dénicher les meilleures offres tech disponibles dans le monde des interwebs. Nous avons sélectionné pour vous une petite palette d’ordinateurs portables en promotion. Si vous hésitez encore sur le type de PC qui fera votre bonheur, consultez notre guide des meilleurs ordinateurs portables en 2023.

Les ordinateurs portables en promotion

Pack Microsoft Surface Pro 7+ : le format hybride pratique

Le concept novateur du design 2-en-1 métamorphose le Surface Pro 7+ en un ordinateur portable complet, agrémenté d’un clavier, ou en une tablette tactile. À ce titre, le Surface Pro 7+ s’adresse notamment au milieu professionnel ou éducatif, du fait de sa transformation simplifiée en station de travail. C’était en tout cas le postulat de Microsoft lors de sa sortie, mais le Surface Pro 7+ s’est désormais rendu accessible au grand public. Le pack avec la tablette et son clavier s’affiche à 899 euros au lieu de 1249 euros sur le site de la Fnac.

Les points forts du Microsoft Surface Pro 7+

De meilleures performances que le Surface Pro 7

Un SSD NVMe remplaçable

Pensé pour la mobilité et un usage professionnel

Lancé en 2021 au prix de 1249 euros, le Surface Pro 7+ (et son clavier) est désormais à 899 euros sur le site de la Fnac à l’occasion des soldes d’été 2023.

Dell Inspiron 16 : le 2-en-1 meilleur qu’un shampooing

Les PC portables hybrides, qui sont capables de se transformer en tablette ou d’adopter un autre format intermédiaire, sont particulièrement recherchés par celles et ceux qui ont des usages variés, mêlant productivité, visionnage de séries ou même travail créatif, lequel s’opère justement plus facilement sur un format tablette. Le Dell Inspiron 16 2-en-1 fait partie de ces machines polyvalentes qui ont en plus le mérite d’assurer une belle puissance. Si ce modèle vous intéresse, sachez que le moment est idéal pour se le procurer puisque grâce aux soldes d’été, il bénéficie d’une promotion de 300 euros.

Les points essentiels du Dell Inspiron 16 2-en-1

Un PC portable polyvalent

Un combo i7 de 12e génération + 16 Go de RAM + SSD de 1 To

La charge rapide

Initialement affiché à 1 099 euros, le Dell Inspiron 16 2-en-1 est désormais affiché à 799 euros sur le site de Dell.

ACER – Swift 3 avec écran OLED : un rapport qualité/prix imbattable

Depuis son lancement, la gamme Swift 3 d’Acer s’est toujours démarquée par son rapport qualité-prix, qui se positionne régulièrement parmi les meilleurs du marché. Cette tradition se poursuit avec le Swift 3 SF314-71-5710, qui allie un superbe écran OLED à une puissance de traitement remarquable, le tout dans un boîtier compact. Aujourd’hui, il se distingue même davantage en s’affichant avec 300 euros de réduction pour les soldes. Une aubaine !

Les points forts du Swift 3 OLED SF314-71-5710

Son écran OLED haute définition

Clavier confortable et rétroéclairé

Des performances très correctes pour sa gamme de prix

Au lieu de 999 euros habituellement, le Swift 3 OLED SF314-71-5710 est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Cdiscount.

MSI Katana 15 avec RTX 4070 : la bonne affaire !

Le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR a tout du PC portable gamer performant et polyvalent avec ses composants haut de gamme dont la fameuse carte graphique RTX 4070. Il dispose également d’un espace de stockage élevé et d’assez de mémoire vive pour lancer n’importe quel jeu AAA. Malgré un ou deux défauts inhérents à quasiment tous les laptops gamer, ce MSI Katana 15 est un des meilleurs deals de ces soldes d’été avec cette réduction de plus de 500 euros.

Le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR en quelques points

Une RTX 4070 avec un Core i7 de 12e génération

Un écran FHD rafraîchi à 144 Hz

Un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM

Au lieu de 1799 euros habituellement, le MSI Katana 15 B12VGK-240XFR est maintenant disponible en promotion à 1274,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299.

HP Victus 16 avec RTX 4060

Le Victus 16 d’HP s’impose comme un ordinateur portable axé sur le gaming, offrant différentes configurations parmi lesquelles un processeur Intel Core i5-13500H, accompagné d’une carte graphique dédiée GeForce RTX 4060. Dotée au choix d’une RAM de 16 ou 32 Go et d’un SSD de 512 Go ou 1 To, la version de base (16 Go de RAM et 512 Go de stockage) s’affiche avec 300 euros de moins.

Les points forts du HP Victus 16

Une dalle réactive à 144 Hz

Un prix très abordable pour un PC Gaming

Des performances raisonnables pour un laptop gaming

Vendu au prix de 1299 euros initialement, le HP Victus 16 est désormais au prix de 999 euros sur la boutique de Cdiscount.

MSI Crosshair 15 avec RTX 4060

Conçu pour les joueurs et joueuses exigeant(e)s le MSI Crosshair 15, il offre un savant équilibre entre puissance et polyvalence. Avec sa carte graphique GeForce RTX 4060 de Nvidia et son processeur Intel Core i5-12450H, il répondra présent pour les sessions de jeu intenses. Bien que son prix puisse sembler légèrement élevé, il s’agit d’un investissement durable pour tous les passionnés de gaming. Ne laissez pas passer l’opportunité de profiter de performances de haut niveau : le MSI Crosshair 15 est disponible à 1399 euros au lieu de 1499 euros sur Amazon.

Les caractéristiques du MSI Crosshair 15

Sa carte graphique RTX 4060 et son processeur Intel Core i5-12450H

Écran 15,6″ Full HD (1920 x 1080), taux de rafraîchissement 144 Hz

Clavier rétroéclairé Spectrum exclusif

Au lieu de 1499 euros habituellement, le MSI Crosshair 15 est maintenant disponible en promotion à 1399 euros chez Amazon.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !