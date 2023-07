Soldes Apple : les meilleures offres de la marque à la pomme

Les soldes sont l'occasion de s'offrir un produit Apple à moindre coût. Smartphone, tablette, montre, ordinateur... nous restons à l'affut des meilleures offres à vous proposer dans cette sélection.

Mastodonte du secteur de la tech, Apple propose tout un écosystème de produits et de services. iPhone, Mac, Apple Watch, écouteurs AirPods, iPad… tout un panel de produits haut de gamme pensés pour fonctionner parfaitement entre eux. Si vous êtes fan de la marque à la pomme et voulez compléter ou remplacer votre équipement, les soldes d’été sont le moment idéal pour le faire. Les produits Apple sont rarement vendus au rabais, alors foncez !

Les produits Apple en promotion

Apple Watch Ultra : le top de la smartwatch

L’Apple Watch Ultra est la montre la plus haut de gamme chez Apple, celle qui intègre tous les capteurs possibles et imaginables. Attention, il s’agit d’un gros boitier de 49 mm. La montre est parfaitement étanche et est pensée pour tous les sports, même les plus extrêmes. Cette Apple Watch Ultra se dote des cardiofréquencemètre, oxymètre et gyroscope, mais aussi un profondimètre, un thermomètre et peut fournir un suivi du sommeil. Comptez 36 heures d’autonomie.

Les atouts de l’Apple Watch Ultra

Solide, étanche et avec un bel écran

Un GPS double fréquence efficace

La meilleure autonomie sur une smartwatch Apple

Normalement vendue à 999 euros, l’Apple Watch Ultra est disponible à 799 euros avec la boucle Trail chez Boulanger. Vous la trouverez aussi en promotion à 899 euros chez Amazon.

Apple Watch SE : la montre plus abordable

Pour un budget plus raisonnable, tournez-vous vers le modèle SE. Elle offre toutes les fonctions attendues d’une smartwatch, comme recevoir les notifications de votre iPhone, suivre vos séances d’entraînement, votre sommeil et utiliser des fonctionnalités de paiement (Apple Pay). Il faudra faire quelques concessions cependant : notez bien l’absence des mesures ECG et SpO2. En dehors de ça, elle sera parfaite pour le sport.

L’Apple Watch SE 2 en bref

Un bon suivi de fréquence cardiaque et GPS

Boitier 40 ou 44 mm

Autonomie de deux jours

Au lieu de 299 euros, l’Apple Watch SE 2 est disponible en promotion à 249 euros chez Amazon.

Sorti en 2020, l’iPhone 12 marquait une rupture et un certain nombre de nouveautés chez Apple. Il arbore notamment un design à bords plats, ainsi qu’une dalle 6,1 pouces Oled, ce qui en fait un smartphone plutôt compact. Il est certifié IP68 et compatible avec la recharge sans fil. Son autonomie est d’ailleurs un de ses points forts, avec presque deux jours d’utilisation. Aux manettes, vous trouverez la puce A14 Bionic qui offre une fluidité de tous les instants. Une excellente option pour s’offrir un iPhone récent si vous n’avez pas le budget pour les derniers iPhone 14.

L’Apple iPhone 12 en résumé

Une puce A14 qui délivre des performances premium

Un écran OLED avec True Tone

Le suivi logiciel exemplaire d’Apple

L’iPhone voit son prix baisser de 200 euros en étant disponible à 599 euros chez Auchan.

IPhone 11 reconditionné : un iPhone pour pas cher

L’iPhone 11 est sorti en 2019. Vous le trouverez donc souvent en état reconditionné. Il est important de faire attention à l’état du téléphone et aux détails : ici, c’est le reconditionneur européen DPA qui propose un iPhone 11 de 64 Go dans un très bon état. Au menu, un écran LCD de 6,1 pouces, une puce A13, une coque alu et verre, et un double objectif photo. Certes, son design avec la grosse encoche pourra commencer à dater un peu, mais pour moins de 400 euros, c’est un très bon prix pour un iPhone. Sans compter qu’investir dans un smartphone reconditionné est un geste écoresponsable.

Pourquoi choisir un iPhone 11 ?

Un suivi logiciel qui dure encore

Les performances premium de l’A13 Bionic

De belles finitions pour ce prix

L’Apple iPhone 11 de 64 Go (reconditionné grade A – très bon état) est proposé en promotion à 349 euros grâce à une réduction de 120 euros et à une offre de remboursement de 30 euros.

iPad 9 : une tablette polyvalente

Sorti en 2021, l’iPad 9 commence certes à prendre des années, ce qui se voit surtout sur son design un peu daté, et une puce pas de la première jeunesse. Il s’agit cependant d’un des iPad les moins chers sur le marché. La tablette Apple sera parfaitement adaptée pour des tâches classiques comme la navigation web, les réseaux sociaux, le visionnage de vidéos, etc. En tant que tablette familiale ou tablette d’appoint pour les voyages, elle sera parfaite, ou encore pour un étudiant qui veut économiser un peu.

Les points essentiels de l’iPad 9 (2021)

Un bel écran Retina de 10,2 pouces

De bonnes performances avec la puce A13 Bionic

Une bonne batterie

Habituellement proposé à 439 euros, l’iPad 9 de 64 Go profite d’un petit prix, à 359 euros chez Leclerc en ce moment, et 369 euros chez Cdiscount.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).