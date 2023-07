Les soldes d’été chez Xiaomi : voici les meilleures offres à ne pas manquer

Xiaomi est un nom incontournable du marché de la tech. Comme toujours, le constructeur chinois est l'un des principaux acteurs des soldes d'été. Voici une sélection des meilleures offres disponibles de smartphones, d'objets connectés, mais aussi d'écran PC.

Lors de période de promotions comme les soldes d’été, les constructeurs vedettes sont souvent mis à l’honneur. En véritable touche-à-tout de la tech, Xiaomi est l’un des noms incontournables du marché. Pendant les soldes d’été, vous trouverez forcément un produit issu du catalogue de la marque être mis en promotion. Un smartphone, une balance connectée ou encore un bracelet, voici quelques produits ayant un tarif attractif.

Les produits Xiaomi en promotions

Xiaomi 12T : le choix de l’excellent rapport qualité-prix

La série des « T » des smartphones Xiaomi indique des appareils dont la fiche technique est un savant équilibre entre innovations et compromis. En ce sens, le Xiaomi 12T offre d’abord de belles performances grâce à son processeur MediaTek 8100 accompagné par 8 Go de mémoire RAM. Sur la partie photo, l’objectif principal propose une définition de 108 mégapixels et se montre excellent pour les clichés de jour, un peu moins la nuit. Un dernier mot sur l’écran de 6,67 pouces proposant une colorimétrie fidèle et une bonne luminosité. Surtout, il vous garantit la fluidité d’un rafraîchissement à 120 Hz.

Les points forts du Xiaomi 12T

De bonnes performances au quotidien

Un écran au top

Un capteur photo 108 Mpx très bon… de jour

Au lieu de 649 euros habituellement, le Xiaomi 12T est Le Xiaomi 12T à 396 euros au lieu de 649 euros chez Cdiscount en utilisant le code promo 25DES299.

La Xiaomi Mi Electric Scooter 3 : sautez sur la trottinette électrique pas chère

Xiaomi est aussi connu pour son catalogue de trottinettes électriques. La Mi Electric Scooter 3 est un appareil de qualité pour vos déplacements en ville au quotidien. Cela passe au premier abord par un design certes conventionnel, mais terriblement efficace. Grâce à son gabarit et sa légèreté, la trottinette électrique Xiaomi est aussi très agréable à conduire. Sur la route, celle-ci se révèle être maniable pour se glisser dans les rues sans trop d’efforts. Avec 600 W de puissance maximale, la montée en vitesse est bonne même si vous êtes limité à 25 km/h. Attention toutefois, avec 20 km d’autonomie, vous serez forcés de passer par la case recharge assez régulièrement. Pour en apprendre plus, lisez notre test de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3.

Les points clés de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Une trottinette facile à transporter

Un moteur puissant (vitesse 25 km/h, même pente à 16 %)

Une conduite agréable en ville

Au lieu de 529,99 euros, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 bénéficie de 100 euros de remise et se trouve désormais à 429,99 euros sur le site de la Fnac, mais aussi chez Darty.

Le Xiaomi Mi Desktop Monitor 27 : idéal pour le télétravail

Celles et ceux qui recherchent un écran pour la bureautique pendant les soldes seront ravis. Le Mi Desktop Monitor de Xiaomi embarque une dalle de 27 pouces avec à la clé une définition en Full HD et un rétroéclairage LED. Vous avez même droit à un rafraîchissement de 75 Hz qui peut rendre de fiers services en gaming, même si ce n’est pas sa fonction première. En matière de connectique, le Mi Desktop Monitor possède un port HDMI, un port VGA et un port jack 3,5 mm. Le support de l’écran est même réglable pour s’ajuster à vos besoins.

Les points forts du Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″

Une dalle IPS Full HD de 27 pouces

Un support réglable

Un taux de rafraîchissement de 75 Hz

Initialement affiché à 229 euros, le Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ est désormais proposé à 159 euros à la Fnac et chez Darty.

La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 : une offre pour ne pas se ruiner

Le catalogue de Xiaomi se diversifie jusqu’aux balances connectées. En l’occurrence, la Mi Body Composition Scale 2 se distingue au premier abord par un design assez passe-partout. Dans sa conception, la balance n’intègre pas d’écran, mais votre poids s’affiche par le biais de LED. Avec l’application Mi Fit, disponible sur Android et iOS, il est possible d’avoir un suivi assez précis de données comme l’IMC ou encore votre masse musculaire. Pour le fonctionnement de cette balance Xiaomi, assurez-vous d’avoir quatre piles AAA à installer en son sein.

Les points forts de la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Une prise en main facile

La possibilité d’ajouter jusqu’à 16 profils différents

Plusieurs fonctionnalités pratiques pour surveiller sa forme

Initialement affichée à 34,99 euros, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est désormais proposée à 14,98 euros chez Electro Dépôt.

Le Xiaomi Redmi Smart Band 2 : un bracelet connecté pour se lancer au sport

Xiaomi est aussi reconnu pour son savoir-faire sur les bracelets connectés. Avec le Redmi Smart Band 2, vous avez droit à un produit assez attractif sur le plan du rapport qualité-prix. Le design reste somme toute assez simple, même si le boîtier possède une certification 5 ATM. Ce dernier possède un écran de 1,47 pouce avec la possibilité de personnaliser vos cadrans selon vos envies. Le bracelet est aussi bardé de capteurs pour un suivi de votre santé et de vos performances sportives au millimètre. Enfin, le Xiaomi Redmi Smart Band 2 bénéficie d’une batterie de 210 mAh qui offre deux semaines d’autonomie. Pour ce qui est de la recharge, comptez deux heures sur secteur.

Le Xiaomi Redmi Smart Band 2 en quelques points

Discret, léger et agréable à porter

Un suivi santé et sport complet

Une autonomie de deux semaines

Au lieu de 39,99 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Smart Band 2 est maintenant disponible en promotion à 24,90 euros chez Cdiscount.

La Xiaomi Smart Camera C200 : une caméra à 360 degrés pour votre domicile

Bien entendu, Xiaomi s’essaie aussi aux caméras de sécurité. La Smart Camera C200 est un appareil de petite taille qui s’intègre partout dans votre domicile. L’installation est très simple avec un système de vis qui permet de le mettre partout. L’application Mi Home vous permet d’avoir un retour vidéo à domicile et la mise en place d’une carte microSD assure l’enregistrement des contenus. La caméra filme en Full HD à 360 degrés. C’est un appareil qui s’intègre parfaitement dans tout votre écosystème d’objets connectés.

La Xiaomi Smart Camera C200, c’est quoi ?

Une petite caméra d’intérieur

Enregistre des vidéos en 1080p sur microSD ou dans le cloud

Même de nuit et détecte les mouvements

Vendue à 39,99 euros, la caméra Xiaomi Smart Camera C200 est actuellement en promotion à 29,99 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

