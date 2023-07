Les meilleures offres Samsung : notre sélection des plus belles affaires pendant les soldes

Les soldes sont l'occasion de faire de bonnes affaires, en magasin bien sûr, mais aussi en ligne ! La marque Samsung et sa myriade de produits tech est bien représentée : on vous a préparé une jolie sélection des meilleures offres sur les produits de la marque coréenne.

Les soldes d’été sont là ! La marque Samsung propose une vaste gamme de produits très éclectiques, des smartphones Galaxy, aux téléviseurs, en passant par les PC portables, les barres de son ou encore les SSD. Si vous voulez profiter des soldes pour faire de bonnes affaires sur les produits de cette marque, vous êtes au bon endroit. Nous avons rassemblé pour vous ici les meilleurs deals du moment.

Si vous êtes spécifiquement intéressés par un téléphone de la marque, nous vous invitons aussi à jeter un coup d’œil à notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy.

Les produits Samsung en promotion

Samsung Galaxy A34 : le bon rapport qualité/prix

Le Galaxy A34 est un excellent smartphone de milieu de gamme et un choix sûr. Il arbore notamment un design sympathique, ainsi qu’une très belle dalle Amoled Full HD+ de 6,6 pouces particulièrement lumineuse, en plus d’offrir une bonne autonomie allant jusqu’à deux jours. L’expérience logicielle sous One UI 5 est particulièrement agréable et vous bénéficierez de quatre ans de mises à jour Android.

Les atouts du Samsung Galaxy A34

Un splendide écran Amoled FHD+ de 6,6 pouces en 120 Hz

Un long suivi logiciel

Une bonne autonomie

Initialement vendu à 399 euros, le Samsung Galaxy A34 est désormais proposé à 294 euros chez Ubaldi grâce au code promo W5JF2623.

Samsung Galaxy M23 : le Galaxy à tout petit prix

Bien moins connue que les gammes S et A, la série M de chez Samsung a pourtant de solides arguments à faire valoir. Le Galaxy M23 a plusieurs atouts. Alors oui, il ne donne pas accès aux meilleures performances, ou à la possibilité de capturer des clichés époustouflants. Ses avantages sont ailleurs : une excellente autonomie (jusqu’à 2 à 3 jours), une puce compatible 5G, un écran à 120 Hz. Pour moins de 180 euros, il délivre une expérience logicielle au poil sous OneUI, l’interface signée Samsung.

Les points forts du Samsung Galaxy M23

Une dalle TFT FHD+ de 6,6 pouces à 120 Hz

Des performances honorables

Une autonomie de deux jours

Vendu à la base à 299 euros, le Samsung Galaxy M23 est en ce moment proposé à 179 euros chez Cdiscount.

Samsung Galaxy S21 FE : la qualité, moins chère

Si le Galaxy S23 FE ne devrait plus tarder, c’est ici le Galaxy S21 FE qui fait l’objet d’une promotion. Sorti en 2021, il reste encore une bonne option, notamment grâce à son bel écran de Amoled de 6,4 pouces, sa puce 5G Snapdragon 888 et son bon appareil photo avec triple capteur.

Le Samsung Galaxy S21 FE en bref

Une dalle Amoled en FHD+ à 120 Hz

Les performances du SoC Snapdragon 888

Un appareil photo polyvalent

Au lieu de 759 euros habituellement, le Samsung Galaxy S21 FE est maintenant disponible à seulement 399 euros chez Cdiscount.

Chez Boulanger, il y a encore mieux : lors de l’achat du S21 FE, les Galaxy Buds 2 (coloris blanc) sont offerts. Le total revient à 399 euros.

Samsung Galaxy S22 : le smartphone premium de 2022

Sorti début 2022, le Galaxy S22 a marqué les esprits en offrant une expérience premium. Avec son format compact et son bel écran Amoled de 6,1 pouces, il propose un design épuré. Son triple module photo de 50 + 12 + 10 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif x3) est à même de capturer tous vos instants avec brio. Côté performances, rien à redire grâce à la puce Exynos 2200 et à One UI.

Les atouts du Samsung Galaxy S22

Son écran OLED de 6,1 pouces + 120 Hz

Sa puissante puce Exynos 2200

Son excellent appareil photo

Le Gaalxy S22 était proposé à 749 euros. Il est maintenant en promotion à 499 chez Orange. En ajoutant le bonus de reprise de 120 euros, il peut tomber à 379 euros.

TV QLED 50 » The Frame 2023 : le top du design dans le salon

Les téléviseurs « The Frame » tentent de se faire passer pour des tableaux lorsqu’ils sont éteints. Une belle idée de la part de Samsung, qui a renouvelé la gamme en 2023. Ce TV dispose d’une dalle QLED en 4K (3840 x 2160 pixels) ainsi que d’un processeur Quantum qui upscale automatiquement les flux vidéo entrants. Le Samsung The Frame TQ50LS03B profite en outre de nombreux traitements vidéo et audio comme le HDR, Q-Symphony ou OTS qui peut générer un son surround virtuel avec ses deux haut-parleurs.

Le Samsung The Frame TQ50LS03B en bref

Une dalle QLED de 50 pouces en 4K

Revêtement mat et câbles déportés qui subliment son camouflage

TizenOS pour les fonctionnalités Smart TV

Au lieu de 1299 euros habituellement, le TV Samsung The Frame 50 » est disponible en promo à 839 euros chez Rue du Commerce.

TV Samsung 8K QE55QN700B : la très très haute définition

Le Samsung QE55QN700B est un modèle de téléviseur 8K, de 55 pouces, une taille relativement modeste. Il est taillé autant pour le cinéma que les séries, les matchs de sport ou encore le gaming. La dalle Neo QLED de 55 pouces affiche une définition 8K, c’est-à-dire de 7680 x 4320 pixels, rien que ça. Heureusement, Samsung a pensé à intégrer un processeur Quantum Lite 8K, qui est capable d’upscaler les contenus en 4K vers la 8K.

Le Samsung QE55QN700B en bref

Une dalle Neo QLED en définition 8K

Compatible HDR10+ et Dolby Atmos

Une interface claire avec Tizen

Lancé à 2699 euros, le Samsung QE55QN700B est maintenant en soldes à 934,99 euros chez Cdiscount — avec le code promo 25DES299.

Écran PC incurvé Samsung : le moniteur PC pour travailler

Vous cherchez un bon moniteur incurvé pour jouer ou pour travailler chez vous ? Samsung a ça sous le coude. Le « Curved Monitor » de la marque présente une définition Full HD sur une surface de 23,5 pouces, avec une courbure de 1800R. S’il est plus pensé pour le travail que le gaming, il est tout de même compatible avec la technologie AMD FreeSync. Son taux de rafraichissement maximum est par contre à 60 Hz.

Qu’offre le Samsung Curved Monitor ?

Une dalle Full HD de 23,5 pouces

Une courbure de 1800 mm

Un taux de rafraîchissement de 60 Hz

Initialement proposé à 109 euros, le Samsung Curved Monitor (C24F396FHR) est désormais affiché à 89 euros chez Carrefour.

SSD Samsung 870 QVO 4 To : le SSD grande capacité

Vous avez besoin de place pour stocker vos fichiers ? Les SSD de Samsung ont très bonne réputation. Ça tombe bien, le modèle 870 QVO en 4 To est à moitié prix actuellement. Ce modèle offre de jolies vitesses de transfert : elles pourront grimper jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture.

Le SSD Samsung 870 QVO en bref

Capacité de stockage de 4 To

Vitesses de transfert jusqu’à 560 Mo/s

Facile à transporter ou à installer sur un PC fixe

Proposé de base à 389,99 euros, le SSD Samsung 870 QVO en 4 To est désormais à 199,99 euros sur Amazon.

Samsung HW-Q700B : la barre de son immersive

Si vous souhaitez profiter d’un meilleur son pour regarder vos séries et film sur votre TV, une barre de son sera indispensable. Le modèle HW-Q700B de Samsung dispose en plus d’un caisson de basse sans fil pour apporter davantage de basses. Autre plus, elle est compatible avec les technologies Dolby Atmos, pour un son vaste et immersif, et DTS:X.

Les points forts de la barre de son Samsung HW-Q700B

Une compatibilité DTS:X et Dolby Atmos

Le système Q-Symphony

Une calibration automatique du son

Lancée à 699 euros, la Samsung HW-Q700B est vendue en soldes à 379 euros chez Leclerc.

