Barres de son, enceintes, casques… Les meilleures offres audio des soldes d’été sont ici

Les produits audio n'échappent pas aux grosses promotions des soldes d'été, et ce n'est pas pour nous déplaire. Enceintes nomades, barres de son performantes, écouteurs sans fil avec réduction de bruit… On vous a déniché les meilleures offres du moment.

Vous qui souhaitez troquer cette vieille paire d’écouteurs contre des modèles sans fil avec réduction de bruit, booster le son de votre TV avec une barre de son digne de ce nom ou bien vous procurer une enceinte nomade pour rythmer vos journées cet été… Si vous attendiez des promotions intéressantes avant de passer à l’achat, votre patience est officiellement récompensée, puisque pendant les soldes d’été, les bonnes affaires sont nombreuses sur le marché de l’audio. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons listé les meilleures offres du moment.

Les meilleures offres audio pendant les soldes

Les Realme Buds Air 3

Après d’excellents Buds Air 2, Realme a fait son retour sur le marché des écouteurs sans fil avec ses Buds Air 3, lancés l’année dernière. Notés 8/10 dans nos colonnes, ces true wireless ont de quoi surprendre avec leur réduction de bruit vraiment bluffante : les Buds Air 3 parviennent en effet à amoindrir efficacement le niveau sonore de l’environnement dans lequel vous vous trouvez, qu’il s’agisse du métro, de la rue ou d’un open space bruyant. Ils marquent aussi des points grâce à leur confort d’utilisation, leur résistance à la pluie et à la transpiration ainsi que la présence du Bluetooth multipoint. Petit bémol toutefois pour l’autonomie un peu maigrichonne. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces écouteurs, n’hésitez pas à lire notre test complet des Realme Buds Air 3.

Les atouts des Realme Buds Air 3

Le confort d’utilisation

La qualité de la réduction de bruit

La présence du Bluetooth multipoint

Les Realme Buds Air 3 sont vendus habituellement à 79,99 euros, mais en ce moment, Amazon les propose pour seulement 39,99 euros.

La Huawei Sound Joy

Huawei fait son entrée dans le domaine des enceintes avec le Huawei Sound Joy, un modèle facile à transporter et qui se démarque par son excellente autonomie et une qualité audio exceptionnelle lors des appels. La Huawei Sound Joy est plus précisément une enceinte à deux voies et est équipée de quatre haut-parleurs, dont deux sont passifs. Ils réagissent aux mouvements de la membrane du haut-parleur principal en vibrant harmonieusement. Malgré sa taille compacte, l’enceinte parvient à descendre dans les graves avec une grande efficacité, tout en préservant la précision du haut-parleur principal dans les médiums et les aigus. Un compagnon de choix pour les journées estivales, donc.

Les points essentiels de l’enceinte Huawei Sound Joy

4 haut-parleurs conçus avec Devialet

Finition irréprochable

Étanchéité (IP67)

Autonomie convenable

Vendue à 149 euros lors de son lancement en 2022, l’enceinte Bluetooth Huawei Sound Joy est désormais affichée à 89 euros sur le site de Boulanger.

La Samsung HW-Q700B

La gamme Q de Samsung comporte des barres de son premium capables de délivrer une belle puissance tout en simulant un environnement sonore en 3D pour plus d’immersion sur les TV QLED de la marque. La HW-Q700B remplit bel et bien ce critère puisqu’elle offre une compatibilité avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui nous fera quant à elle profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant. Et si vous possédez un téléviseur QLED de Samsung, vous pourrez profiter pleinement de la fonction Q-Symphony que l’on trouve dans cette barre de son. Celle-ci se propose concrètement de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED pour une immersion renforcée.

Ce que propose la Samsung HW-Q700B

Une compatibilité DTS:X et Dolby Atmos

Le système Q-Symphony

Une calibration automatique du son

Lancée à 699 euros, la Samsung HW-Q700B est désormais vendue à 379 euros par Leclerc.

Le Bose QC SE

Depuis sa sortie en 2021, le casque Bose QuietComfort 45 est l’une des meilleures références de casque audio doté de la réduction de bruit active. Alors lorsque la marque américaine a choisi, un an après, de lancer une nouvelle version quasi identique de ce modèle, on était à peu près certain que ce Bose QC SE allait lui aussi figurer parmi les références hautement recommandables de la marque. Avec sa restitution sonore de bonne qualité, son excellente réduction de bruit active assurée grâce aux quatre microphones externes et aux micros internes, ou encore son format circum-aural confortable, le Bose QC SE marque en tout cas un bon nombre de points. On regrettera toutefois une autonomie moins bonne que celle du QC 45.

Les points forts du Bose QC SE

Un casque très confortable

Une bonne réduction de bruit active

La présence du Bluetooth multipoint

Habituellement affiché à 269 euros, puis réduit à 199 euros, le casque Bose QC SE est désormais proposé à 179 euros chez Boulanger grâce à une remise de 10 % dans le panier.

Le Google Nest Mini

Avec le Nest Mini, Google peaufine la recette de son célèbre Home Mini. Cet excellent petit assistant personnel saura répondre à vos requêtes vocales au quotidien. De plus, cette enceinte connectée gagne en intelligence dans l’ensemble : fonction Chromecast intégrée pour lancer des émissions sur la TV avec une commande vocale, une meilleure gestion des appareils domestiques intelligents et des réponses plus rapides. Enfin, la qualité sonore à pleine puissance laisse à désirer, mais le galet n’a pas vocation à remplacer votre enceinte connectée principale, donc on s’en remettra. Besoin de plus d’informations sur ce petit galet ? On vous encourage à aller lire notre test complet du Google Nest Mini.

Les points forts du Google Nest Mini

Une bonne qualité de son, sauf à pleine puissance

Un assistant toujours plus efficace

De nouvelles LED

Au lieu de 59 euros habituellement, le Google Nest Mini est maintenant disponible en promotion à 23,60 euros chez Leclerc.

La JBL Boombox 3

Outre des références portables et très compactes à l’image de la Clip 4 ou de la Flip 6, JBL propose également des modèles bien plus massifs et robustes qui promettent un son puissant et des basses profondes, à l’image de la Boombox 3.

Ce que propose la JBL Boombox 3

Une conception robuste

Un son puissant

Une résistance à l’eau et à la poussière

Une bonne autonomie

Initialement proposée à 579,99 euros, puis réduite à 399,99 euros, la JBL Boombox 3 est désormais affichée à 359,99 euros chez Boulanger grâce à une remise au panier de 40 euros.

La Marshall Willen Black & Brass

L’enceinte Bluetooth Marshall Willen Black & Brass aura toute sa place dans votre sac de vacances puisqu’elle se présente sous la forme d’un petit cube aux dimensions vraiment réduites (10.5 x 10.16 x 4.04 cm). Elle pourra d’ailleurs tout à fait être posée sur le rebord d’une piscine sans craindre l’accident puisqu’elle est étanche jusqu’à 1 mètre. Côté son, l’enceinte embarque un unique haut-parleur de 10 W, ce qui sera suffisant pour profiter d’un arrière-plan musical en toute simplicité. On l’appréciera aussi pour son autonomie, qui peut grimper jusqu’à 15h selon la marque, et la compatibilité charge rapide est de la partie : 20 minutes de charge serviront à regarder 3 heures d’écoute.

Ce qu’il faut savoir sur la Marshall Willen Black & Brass

Une toute petite enceinte portable

Un haut-parleur de 10 W

Une bonne autonomie

D’abord affichée à 119 euros, puis réduite à 99,99 euros, l’enceinte Marshall Willen Black & Brass peut désormais vous revenir à 89,99 euros chez Boulanger grâce à une remise de 10 % au panier.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).