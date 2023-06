Le Samsung Galaxy S23 FE ne sait pas sur quelle gamme danser

En collaboration avec Smartprix, le très réputé leaker OnLeaks expose des rendus 3D réalistes du Galaxy S23 FE. Ses dimensions se rapprochent par ailleurs d’un smartphone Samsung, mais peut-être pas celui auquel vous pensez.

Après avoir fait fi du moindre Galaxy S22 FE, Samsung déciderait de revenir à la charge avec un Galaxy S23 FE. Pour rappel, la dénomination FE signifie Fan Edition. L’idée avec cette gamme d’appareils est de proposer une expérience haut de gamme… tout en faisant quelques petites concessions en échange d’un tarif abaissé.

L’existence d’un Galaxy S23 FE est aujourd’hui peu ou prou actée, tant les fuites à son sujet se sont multipliées ces derniers mois. Le leaker OnLeaks en remet d’ailleurs une couche à quelques semaines – ou mois – de son officialisation Pour rappel, le téléphone a récemment fait l’objet d’une certification coréenne, signe que son lancement approche.

Un air de ressemblance, c’est sûr

De son côté, OnLeaks s’attarde surtout sur le design de l’appareil au travers de rendus 3D qui nous donne une bonne idée visuelle de son look – via Smartprix. Forcément, la ressemblance avec les Galaxy S23 et S23 Plus est frappante. Seul le flash changerait très légèrement de position : entre le capteur photo supérieur et celui du milieu, au lieu de tout en haut.

Il faut en fait se pencher sur les dimensions de l’appareil pour réellement se rendre compte à quel autre smartphone Samsung ce S23 FE ressemblerait. Smartprix évoque les mensurations suivantes : 158 x 76,3 x 8,2 mm. Dans l’idée, ces valeurs ressembleraient beaucoup à celles d’un Galaxy S23 Plus… sauf pour l’épaisseur.

Inspiration Galaxy A54 ?

Avec ses 7,6 mm, ce dernier est en effet plus fin. En revanche, les dimensions du Galaxy S23 FE colleraient presque parfaitement avec celles du Galaxy A54, qui arbore pour rappel un écran de 6,4 pouces. Pour le moment, aucune fuite crédible n’a filtré au sujet de sa diagonale d’écran.

Dans tous les cas, le Galaxy S23 FE devrait profiter du savoir-faire de Samsung en matière de design. Il n’y a pas beaucoup de doute à ce que le téléphone soit soigné, aux finitions travaillées et avec un look réussit. On s’inquiète en revanche du choix du processeur : la firme coréenne pourrait opter pour un Exynos 2200.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.