À moitié prix, le Samsung Galaxy S21 FE devient enfin une affaire en or du Black Friday

Au cours de notre test, nous avions jugé le très bon Samsung Galaxy S21 FE beaucoup trop cher à sa sortie. Heureusement, le Black Friday permet de faire dégringoler son prix : Cdiscount le propose en effet à 372 euros au lieu de 759 euros.

Lancé en 2021, le Samsung Galaxy S21 FE nous avait particulièrement plu avec son écran excellent, sa belle polyvalence photo et ses bonnes performances. Toutefois, il souffrait d’un mauvais positionnement tarifaire : son prix de lancement était beaucoup trop élevé, alors que pour les versions Fan Edition de ses smartphones Galaxy, Samsung faisait traditionnellement quelques compromis pour maintenir un tarif contenu. Le Galaxy S21 FE est donc bien plus recommandable lorsqu’il est (vraiment) moins cher, et c’est justement le cas pendant ce Black Friday.

Les points essentiels du Samsung Galaxy S21 FE

Un bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888

Une belle polyvalence photo

Lancé à 759 euros, le Samsung Galaxy S21 FE est désormais proposé à 372 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES299.

Un écran sublime qui flatte l’œil

Pour maintenir le prix de son Galaxy S21 FE aussi bas que possible, Samsung a dû faire quelques concessions, et l’une d’entre elles concerne le design du smartphone. En effet, la marque sud-coréenne a misé sur un module photo en plastique au lieu d’opter à nouveau pour de l’aluminium, que l’on trouvait sur le modèle précédent. Un choix moins premium, certes, mais l’esthétique du S21 FE est tout de même très réussie, d’autant que sa prise en main est tout à fait agréable. Et ce, malgré un écran plutôt grand.

Ici, on a droit à une dalle AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces, contre 6,2 pouces pour le S21, protégé par un Gorilla Glass Victus. Autant dire que cet écran sait très bien flatter l’œil. Ajoutons un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et vous avez là une dalle bien réactive.

Une polyvalence photo qui fait plaisir

Côté performances, le Samsung Galaxy S21 FE est propulsé par une puce Snapdragon 888 épaulée par 6 Go de mémoire vive. Une configuration qui permet d’enchaîner diverses tâches classiques avec une bonne fluidité, le smartphone répondant très bien à nos demandes. Attention toutefois aux jeux 3D gourmands : plus le nombre de FPS augmente, plus les ralentissements s’accumulent, surtout avec les textures HD activées. Gare aussi à la chauffe qui peut subvenir. L’autonomie du S21 FE est aussi un peu décevante, puisque le smartphone tient seulement une journée avec une utilisation modérée. La charge rapide à 25 W est heureusement de la partie, de même que la charge sans fil.

Le S21 FE se rattrape très bien avec sa polyvalence photo. On a ici droit à un module composé d’un capteur principal de 12 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un zoom x3 optique de 8 Mpx. Le capteur principal offre notamment de beaux clichés, avec un bon piqué et un rendu des couleurs plutôt pop qui n’est pas déplaisant, et le zoom promet un niveau de détails vraiment agréable.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21 FE.

