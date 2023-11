PC portables, MacBook Air… les meilleures offres du Black Friday pour de la bureautique et jusqu’au gaming

Besoin d'un nouveau PC portable ? D'un moniteur externe ? Ça tombe bien, les offres alléchantes du Black Friday sont là. Frandroid a rassemblé les plus intéressantes dans cette sélection thématique.

Le Black Friday est l’occasion de faire de très belles affaires pour renouveler son matériel. Si vous attendez depuis plusieurs mois pour vous offrir un nouveau laptop, c’est le moment. Moniteurs PC et accessoires sont aussi en promotion sur cette période, profitez-en. Pour vous aider à vous y retrouver dans cette jungle de promotions, nous avons rassemblé les meilleurs deals PC ici.

Les meilleures offres PC du Black Friday :

Apple Mac Mini M2

Si acheter un MacBook vous rebute à cause de son prix, ce Mac Mini M2 est sans doute le bon investissement. Son format compact et ses excellentes finitions en font un compagnon fiable au quotidien. En matière de performances, l’apport de la puce M2 est salutaire puisque la machine déploie une puissance bienvenue pour tous les usages. Notre test du Mac Mini M2 en fait l’une des références du marché. Pendant la Black Friday Week, le Mac Mini M2 est à 629 euros au lieu de 699 euros.

L’Apple Mac Mini M2 en bref :

Son format compact

Les performances du M2

Silencieux à l’usage

HP Victus 16

Vous êtes en quête d’un bon PC portable gamer sans trop vous ruiner. Cet HP Victus 16 présente une configuration de bonne facture avec à la clé une RTX 4060 ainsi qu’une puce Intel core i5-13500H. Avec 8 Go de RAM pour supporter l’ensemble, cette machine est capable de faire tourner bon nombre de titres sans s’essouffler. Durant la Black Friday Week, le HP Victus 16 est à 899 euros au lieu de 1299 euros.

Le HP Victus 16 en bref :

La RTX 4060

Son design sobre efficace

Son écran 144 Hz

Samsung Galaxy Book3 15″

Le Samsung Galaxy Book3 est l’un des derniers-né de la gamme Galaxy Book de Samsung. Il est équipé d’un CPU Intel i5 13e gen épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. En plus de cette configuration équilibrée, il profite d’un grand écran de 15 pouces et de connectiques complètes avec une compatibilité Wi-Fi 6E et 4 ports USB, dont 2 en USB C.

Disponible habituellement à 899 euros, il passe à 599 euros pour la Black Friday Week chez Boulanger. Une très belle offre pour cette configuration efficace.

Le Samsung Galaxy Book3 en bref :

Une bonne dalle 15,3 pouces en 1080p

Intel Core i5-1335U + 8 Go de RAM

Wi-Fi 6E

Lenovo Gaming 3 15IHU6

Si vous voulez un PC portable gamer à tout petit prix, il s’agit d’une offre intéressante. Le Lenovo Gaming 3 intègre des composants un peu datés, mais qui lui permettent de s’afficher à un tarif vraiment abordable. Au menu, un CPU Intel Core I5 11320H, une carte graphique dédiée GeForce RTX 2050, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Il s’agit d’un PC très classique avec un écran de 15,6 pouces en Full HD. Rien d’extravagant ici, juste un petit prix, puisqu’à la base, cette configuration est vendue à 799 euros. Elle tombe sur le site de la Fnac à 599 euros en ce moment.

Le Lenovo Gaming 3 15IHU6 en bref :

Grand écran Full HD

16 Go de RAM

Wifi 6, Bluetooth 5.1

Apple MacBook Air 13 M2

Le MacBook Air est LA référence en termes de PC ultraportable. La version M2 de ce MacBook de 2022 a fait ses preuves et est une valeur sûre. Avec sa superbe dalle de 13,6 pouces et son châssis aluminium, ce modèle présente des finitions parfaites. Le clou du spectacle, c’est bien sûr le processeur Apple M2 qui offre d’excellentes performances et permet aussi de tabler sur une autonomie assez impressionnante d’une dizaine d’heures. D’ordinaire vendu à 1299 euros, la Fnac le propose actuellement à 1149 euros.

Le MacBook Air 13 M2 en bref :

Écran Retina 13,6 pouces

Processeur Apple M2 sans chauffe

Châssis aluminium de 1,24 kg

Amazon propose le même modèle à 1139 euros.

Apple MacBook Air M1

Pas assez de budget pour un MacBook Air M2 ? Optez pour le modèle de 2020, le Air M1. Il est proposé en ce moment à son prix le plus bas, moins de 940 euros. Ce modèle profite d’une dalle Retina de 13,3 pouces, de 256 Go de stockage, mais surtout de la puce Apple M1. Celle-ci se passe d’un système de refroidissement par ventilateur et offre de super performances. Comme toujours avec Apple, vous retrouverez des finitions haut de gamme, ainsi qu’un clavier et un trackpad particulièrement agréables au quotidien. Sur l’autonomie, le MacBook Air M1 ne vous lâchera pas, avec une journée d’utilisation complète.

Ce modèle profite de 22 % de réduction et descend à seulement 939 euros pour le Black Friday.

Le MacBook Air M1 en bref :

Écran Retina 13,3 pouces (2560 x 1600 px)

Processeur Apple M1 sans chauffe

Châssis alu de 1,29 kg

Dell XPS 13

Le Dell XPS 13 est un ultraportable, placé sur le même segment que les MacBook Air. Il s’agit donc d’un PC très compact et léger, pratique à transporter. Pas de Retina ici, il faudra se contenter d’une dalle LCD Full HD+ (1920 x 1200 pixels) de 13,4 pouces avec un ratio de 16:10. Le XPS 13 est surtout bon sur ses performances : en effet, il abrite une puce Intel Core i7-1250U, cadencée jusqu’à 4,7 GHz et épaulée par 16 Go de RAM LPDDR5 pour davantage de fluidité. Sur l’autonomie, attendez-vous à presque 10 heures d’autonomie, suffisamment pour travailler en déplacement.

Initialement affiché à 1 279 euros, le Dell XPS 13 est désormais proposé à 999 euros sur le site de Dell.

Le Dell XPS 13 en bref :

Un ultraportable léger et élégant

Une puce i7 de 12e gen puissante

De très bons haut-parleurs

Écran Samsung Odyssey OLED G9

Grâce à son format 32:9, cet écran Samsung est l’équivalent de deux écrans de 27 pouces placés l’un à côté de l’autre. C’est le top du top pour les gamers, avec un taux de rafraichissement qui monte à 240 Hz et un input lag très bas à 0,03 ms. Parfait pour les jeux compétitif. L’Oled est de la partie et vous profiterez donc d’excellents contrastes. Cerise sur le gâteau, l’intégration de Tizen OS, ce qui permet d’avoir accès à différentes app (streaming vidéo notamment), sans avoir à allumer le PC. Le moniteur Samsung Odyssey Oled G9 est à 1199 euros chez Boulanger, soit une réduction de plus de 33 %.

Le Samsung Odyssey OLED G9 en bref :

Dalle Oled 49 »

Taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz

Format 32:9 incurvé 1800R

Écran Xiaomi Mi 30 pouces

Un écran bien équilibré pour votre PC. Le moniteur Xiaomi offre 30 pouces d’immersion, avec une belle définition WFHD (2 560 x 1 080), au format 21:9. Il s’agit d’un écran incurvé en 1800R. Le taux de rafraîchissement de 200 Hz assure une bonne fluidité pour le gaming, de même que la fonctionnalité AMD FreeSync qui empêche l’effet de tearing.

Vendu à l’origine à 399 euros, l’écran PC Xiaomi 30 pouces se trouve à présent à 249 euros sur la Fnac, ainsi que sur le site du constructeur.

Le Xiaomi Mi 30 pouces en bref :

Dalle de 30 pouces incurvée

Définition WFHD et un taux de rafraîchissement à 200 Hz

AMD FreeSync Premium

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

