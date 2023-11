Avec moins de 300 €, vous pouvez entièrement connecter votre maison pendant le Black Friday

Se lancer dans une installation domotique demande souvent un gros budget, alors quoi de mieux que de profiter des offres du Black Friday pour économiser un maximum votre argent ? Retrouvez les meilleures offres des objets connectés dans cet article.

La domotique est de plus en plus intéressante pour faciliter sa vie au quotidien, et si vous souhaitez vous lancer, le Black Friday est l’occasion parfaite. Durant cet évènement, vous allez pouvoir vous équiper à moindres prix. De l’éclairage connecté, des caméras de surveillance, smart display, thermostats… tout y est pour débuter ! Pour vous aider et vous repérer parmi toutes les offres, voici notre sélection des meilleures offres pour entamer une installation domotique sans se ruiner.

Les meilleures offres domotique au Black Friday Week

Le tout revient à seulement 280 euros, alors que cela vous coûtera normalement 585 euros hors période promotionnelle.

Pack Philips Hue

Si vous souhaitez commencer une installation domotique chez vous, l’éclairage connecté est primordial. Et qui de mieux que Philips Hue pour accomplir cette tâche ? Le constructeur est une référence incontournable sur le marché des lumières connectées, et ne cessent de conquérir de nouveaux utilisateurs. Les possibilités sont infinies pour personnaliser l’intérieur de votre logement. On vous propose aujourd’hui un pack regroupant des ampoules, mais aussi un pont de connexion et un interrupteur pour moins de 70 euros.

Ce pack Philips propose…

Trois ampoules personnalisables

La compatibilité avec les principaux assistants vocaux

Un pont de connexion + un interrupteur

Initialement au prix de 99,99 euros, le pack Philips Hue 3 ampoules + Pont et interrupteur est aujourd’hui disponible en promotion à 69,99 euros chez Boulanger.

Echo Show 5 (3e gen)

Les maisons intègrent de plus en plus d’objets connectés afin de faciliter votre quotidien. Parmi ces appareils intelligents, vous trouverez des smart display ou enceinte avec écran connecté. Amazon en compte quelques-uns, dont son récent Echo Show 5 de 3ᵉ génération. Il sert non seulement d’assistant, mais aussi d’enceinte. Pendant la Black Friday Week, il est possible de l’obtenir pour moins de 50 euros.

Les points essentiels de l’Echo Show 5

Une nouvelle façade entièrement plane

Un écran tactile connecté de 5,5 pouces

Un son amélioré

Un micro supplémentaire

Lancé à 109,99 euros, l’Echo Show 5 (3e génération) est en ce moment disponible à 49,99 euros sur Amazon. Cette offre est aussi disponible sur le site Boulanger.

Kit de démarrage Tado V3+

Avec l’approche du mois de décembre et température négative, miser sur un thermostat connecté est plus que conseillé. Ce sont des alliés de choix pour faire des économies d’énergie. Ils permettent de maîtriser sa consommation au quotidien à travers l’application de la marque : régler la température pour éviter de chauffer inutilement et tenter de faire baisser la facture. Et, pour cela, le kit de démarrage Tado V3+ est tout à fait adapté aux débutants, et profite même d’une belle remise de 120 euros.

Tado V3+ c’est quoi ?

Un thermostat discret facile à installer

Compatible avec la plupart des systèmes de chauffage

Des programmations intelligentes pour maintenir une bonne température

Au lieu d’un prix barré à 219,99 euros, le kit de démarrage V3+ de Tado (thermostat + bridge) est actuellement à -55 % sur le site Rue du Commerce et s’affiche maintenant à seulement 99,99 euros.

Kit Blink Outdoor + Mini

Pour savoir ce qu’il se passe chez soi, que ce soit pendant des vacances ou que vous soyez tout bonnement ailleurs que chez vous, installer une caméra de surveillance connectée est la meilleure des solutions. Et pour cela, rien de mieux que de profiter d’un kit incluant plusieurs caméras pour surveiller les alentours. Amazon propose un kit efficace et abordable avec ses caméras Blink Outdoor et Mini qui peuvent vous alerter en cas d’intrusion. Il est d’ailleurs moins cher grâce à cette remise de 63 %.

Que propose ce pack Amazon ?

Une caméra sans fil endurante qui filme en HD

Avec une vision nocturne et détection des mouvements

Accompagnée d’une petite caméra intérieure et d’un module de stockage

Initialement à 134,98 euros, le kit de caméra Blink Outdoor et Blink Mini avec le Sync Module 2 profite aujourd’hui de 63 % de remise et s’affiche désormais à 50 euros sur Amazon.

Amazon Smart Plug

Débuter dans la domotique, c’est aussi opter pour les objets les plus simples : une prise connectée. Cet accessoire va permettre de rendre intelligent des simples appareils électronique ou électroménager. Ce type de produit est à la portée de toutes les bourses, mais grâce à cette remise de 44 %, Amazon le rend encore plus abordable.

La Smart Plug d’Amazon, c’est quoi ?

Une prise connectée simple à installer

Connecte des appareils non connectés

Avec des scénarios sur l’app

Avec un prix barré à 24,99 euros, la prise connectée Amazon Smart Plug s’affiche dorénavant à 13,99 euros sur le site américain.

