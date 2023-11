Les plus belles offres TV Oled, QLED et LCD de cette Black Friday Week 2023

Lors de la Black Friday Week, les téléviseurs font partie des appareils qui bénéficient des promotions les plus attractives. Oled, Qled, LCD ou Mini LED, trouvez la meilleure TV disponible selon vos critÚres. Voici notre sélection des meilleures offres.

Vous ĂȘtes Ă la recherche d’une nouvelle TV en cette fin d’annĂ©e ? À l’occasion de la Black Friday Week 2023, ce sont plusieurs modĂšles diffĂ©rents qui sont mis en avant par les commerçants. Parmi les meilleures TV du marchĂ©, certaines bĂ©nĂ©ficient de promotions, mais ne correspondent pas forcĂ©ment Ă vos besoins. Afin de vous orienter au mieux, l’équipe Bons Plans de Frandroid a sĂ©lectionnĂ© pour vous les meilleures offres du moment.

Les meilleures offres TV de la Black Friday Week

LGÂ OLED48C3

Sur le marchĂ© des tĂ©lĂ©viseurs, le constructeur LG est connu pour proposer des appareils avec la technologie Oled Ă son bord. La nouvelle gĂ©nĂ©ration des C3 conserve tout ce qui fait le succĂšs des prĂ©cĂ©dents modĂšles en apportant quelques amĂ©liorations çà et lĂ . En pratique, l’image propose une luminositĂ© amĂ©liorĂ©e avec un pic enregistrĂ© Ă 835 cd/m2. C’est aussi l’un des tĂ©lĂ©viseurs les plus performants en gaming. Au quotidien, WebOS apporte une rĂ©elle valeur ajoutĂ©e Ă l’usage. Lors de la Black Week, la TV LG est Ă 999 euros au lieu de 1399 euros. Vous pouvez lire le test de la LG OLED48C3 ici pour en apprendre plus.

La LG OLED48C3 en bref :

La dalle Oled

Les fonctions gaming de base

Son design tout en finesse

TCLÂ 55C645

La marque TCL propose avant tout un catalogue de TV Ă l’excellent rapport qualitĂ©/prix. C’est en ce sens que la sĂ©rie C645 est pensĂ©e. En ce sens, la TV QLED met en avant plusieurs modes d’affichage. Au quotidien, l’image mise en avant est de bonne facture avec une palette de couleurs bien respectĂ©e. Celle-ci est surtout intĂ©ressante dans le rapport qualitĂ©/prix proposĂ©. D’autant plus que pendant la Black Week, la C645 est en promotion Ă 399 euros au lieu de 549 euros. Il faudra pour cela passer par une ODR de 100 euros mise en place par la marque.

La TCL 55C645 en bref :

Un bon contraste natif

La qualitĂ© d’image de base

Son rapport qualité/prix

Samsung TQ55Q70C

Samsung met en avant plusieurs technologies d’affichage, dont la QLED. La Samsung TQ55Q70C dispose ainsi d’une qualitĂ© d’affichage intĂ©ressante, et suffisamment polyvalente pour tous les usages. LĂ oĂč le modĂšle se dĂ©marque, c’est grĂące Ă sa rĂ©silience dans la partie gaming. La TV se distingue par de nombreuses compatibilitĂ©s dont le VRR et l’ALLM. En bref, c’est un bon investissement Ă rĂ©aliser pendant cette Black Week. Samsung TQ55Q70C Ă 649 euros au lieu de 1090 euros.

La Samsung TQ55Q70C en bref :

La qualitĂ© d’image gĂ©nĂ©rale

Excellente en gaming

Son rapport qualité/prix

Hisense 55U7KQ

Parmi les diffĂ©rents acteurs sur le marchĂ© de la TV, la marque chinoise Hisense s’est aussi lancĂ©e avec l’appui de la technologie QLED pour ses dalles. La particularitĂ© du constructeur est de proposer ses produits sous l’interface VIDAA. Celui-ci est aussi complet que ceux proposĂ©s sur le marchĂ© avec un accĂšs Ă toutes les applications comme Netflix, Disney + ou encore Prime Video. Surtout, le tĂ©lĂ©viseur Ă d’excellentes aptitudes dans sa partie gaming. À l’occasion de la Black Week, le tĂ©lĂ©viseur Hisense est en promotion au prix de 549 euros au lieu de 799 euros.

La Hisense 55U7KQ en bref :

L’interface VIDAA

Les bonnes dispositions en Jeu

Accessible en terme de prix

 Yamaha SR-C30A

L’acquisition d’une barre de son peut-ĂȘtre utilisĂ© si jamais vous souhaitez apporter de la valeur ajoutĂ©e Ă votre tĂ©lĂ©viseur. Souvent, ces derniers disposent en effet d’une partie audio un peu plus nĂ©gligeable. La Yamaha SR-C30A est un produit Ă l’excellent rapport qualitĂ©/prix disposant d’une entrĂ©e HDMI Arc et d’une entrĂ©e optique. Vous avez droit aussi Ă une connexion Bluetooth pour votre tĂ©lĂ©viseur ou un autre appareil comme votre smartphone. LivrĂ© avec un caisson de basse, l’ensemble permet une puissance de 40 W. À l’occasion de la Black Week, la barre de son Yamaha est Ă 129 euros au lieu de 299 euros.

La Yamaha SR-C30A en bref :

Facile Ă installer

Puissance de 40Â W

Connectivité complÚte

LGÂ 65QNED82

Vous ĂȘtes en quĂȘte d’un bon tĂ©lĂ©viseur sans faire de folies ? La LG 65QNED82 s’appuie sur la technologie d’image maison de LG, Ă savoir le Qned, pour Quantum Dot NanoCell. Une technologie pensĂ©e pour optimiser l’affichage des couleurs et surtout appuyer les contrastes lors des visionnages de films. Elle se montre aussi trĂšs capable en gaming notamment grĂące Ă la prĂ©sence des ports HDMI 2.1. Lors de la Black Week, le tĂ©lĂ©viseur LG 65QNED82 2023 s’affiche actuellement Ă 899 euros sur le site de Boulanger.

La LG 65QNED82 en bref :

Une dalle QNEDÂ 4K de 65Â pouces

Capable de gĂ©rer des images Ultra HD jusqu’à 120 Hz

Des ports HDMIÂ 2.1

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Vous souhaitez amĂ©liorer l’offre multimĂ©dia de votre tĂ©lĂ©viseur ? La bonne solution pour pallier Ă ce manque est d’investir dans une box TV. L’Amazon Fire TV Stick 4K Max est l’un des produits que nous vous recommandons dans notre sĂ©lection. Le dongle HDMI permet de profiter du Wi-Fi 6, mais aussi des compatibilitĂ©s HDR10 et Dolby Vision. En gaming, vous avez mĂȘme droit Ă la compatibilitĂ© ALLM pour rĂ©duire la latence notamment sur les services de cloud gaming. Pendant la Black Week, Amazon Fire TV Stick 4K Max Ă 56 euros au lieu de 79 euros

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Format de poche

Compatible HDR10+ et Dolby Vision

La fonction Alexa Home Cinema pour les enceintes Echo

Bose Smart Soundbar 900

Les barres de son viennent complĂ©ter l’usage de votre TV via une expĂ©rience audio amĂ©liorĂ©e. Le son Ă©tant le plus souvent moins bien traitĂ© sur les tĂ©lĂ©viseurs un appareil tel que la barre Bose Smart Soundbar 900 est un bon investissement. Celle-ci se dĂ©marque d’abord par sa qualitĂ© de construction et des finitions irrĂ©prochables. En matiĂšre de qualitĂ© audio, la signature sonore est Ă©quilibrĂ©e avec des registres graves et des aigus mises en avant. MalgrĂ© l’absence de caisson, les basses sont suffisamment profondes. Ajoutez Ă cela une compatibilitĂ© Ă Air Play 2 et Chromecast et vous aurez droit Ă un usage des plus complets. Pendant la Black Week, la Bose Smart Soundbar 900 est Ă 649 euros au lieu de 999 euros.

Bose Smart Soundbar 900

Une qualité de construction premium

Sa qualité sonore polyvalent

Compatible Air Play 2 et Chromecast

Nvidia Shield TV Pro

Cette box TV

est clairement la meilleure du marchĂ©. D’abord, via son design qui permet de s’intĂ©grer Ă votre tĂ©lĂ©viseur. Dans la pratique le moteur upscale intĂ©grĂ© permet d’afficher des contenus en 4K peu importe leur source. Surtout, vous pouvez profiter de toute la partie gaming de Nvidia avec GeForce Now. Lors de la Black Week, la Shield TV Pro est Ă 184 euros au lieu de 219 euros.

La Nvidia Shield TV Pro en bref :

Son design moderne

La puissance de la puce Tegra X1+ pour l’upscale 4K

Compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa

