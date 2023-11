Black Friday 2023 : c’est parti ! Voici les meilleures offres Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount…

Frandroid, votre guide incontournable dans l'univers des technologies, débute le Black Friday avec une sélection exclusive des 10 meilleurs bons plans du jour. Cette sélection est une véritable mine d'or pour les amateurs de bonnes affaires. Chaque produit a été méticuleusement choisi pour sa qualité et son rapport qualité-prix, garantissant ainsi que vous faites un choix judicieux. Les prix ont été scrupuleusement vérifiés, vous offrant la tranquillité d'esprit nécessaire pour faire vos achats en toute confiance.

Ici, vous trouverez les meilleures offres des géants du e-commerce : Amazon, Cdiscount, Darty, Fnac, Ubaldi, Rakuten, Rue Du Commerce, Boulanger, Samsung, Apple, Xiaomi, Honor… Chaque enseigne apporte son lot de surprises et de bonnes affaires, vous assurant de trouver exactement ce que vous recherchez.

Soyez vigilants, ces offres sont temporaires. Il est donc judicieux de revenir fréquemment sur cette page pour ne pas manquer les nouvelles promotions. Vous avez aussi la possibilité de laisser la page ouverte ; elle se mettra à jour automatiquement pour afficher les dernières offres.

Offres Black Friday 2023 : les meilleurs bons plans

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités ! On vous explique comment faire dans cet article.

Retrouvez nos sélections par thématiques :

Retrouvez nos sélections par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections selon un budget précis :

Les offres de la Black Friday Week encore disponibles

Google Pixel 7a

Son format compact et son écran bien calibré

Un très bon photophone et un x8 numérique bluffant

La Pixel Expérience et sa fluidité

Le Google Pixel 7a est vendu à 509 euros, mais grâce à cette remise de 22 %, il passe à 399 euros sur le site de la Fnac et celui de Darty. On le trouve au même prix chez Boulanger, dans un pack avec une enceinte JBL Go, mais aussi Amazon désormais avec un chargeur offert.

On trouve également le Google Pixel 7 en promotion : il s’affiche à 499 euros au lieu de 749 euros.

PlayStation 5 Digital Edition

Les mêmes performances que l’édition Standard

Les avantages du tout-dématérialisé

Légèrement plus compacte que la PS5 Standard

Au lieu de 449 euros habituellement, la PlayStation 5 Digital Edition est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Cdiscount.

LG OLED55C3

Une qualité d’image de folie ;

Des fonctions gaming (VRR, ALLM)

L’interface WebOS ;

Un design sublime et élégant ;

Plein de codecs audio et vidéo.

En temps normal, ce téléviseur haut de gamme est vendu pour pas moins de 1999 euros (2000 euros quoi). Heureusement, durant le Black Friday, son prix baisse de 900 euros : le LG OLED 55C3 est disponible ces jours-ci seulement à 1099 euros chez la Fnac. Le LG C3 en version 55 pouces est d’ailleurs disponible au même prix chez Darty.

Et si vous voulez plus grand comme écran, le modèle 65 pouces est en promo à 1 499 euros.

Asus ROG Ally Z1

Une console portable sous Windows 11 ;

Un écran FHD 120 Hz ;

16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Au lieu de 699 euros habituellement, l’Asus ROG Ally Z1 est proposée à 499 euros chez la Fnac et Darty, soit une réduction immédiate de 100 euros durant la Black Week. Mais on la trouve aussi à seulement 499 euros sur eBay via un vendeur agréé par la marque.

Sony DualSense

La manette officielle de la PlayStation 5 ;

Fonctionne en sans-fil et se recharge en USB-C ;

Fonctionne aussi sur Windows 10 et Windows 11.

À son officialisation en 2020 en même temps que la PlayStation 5, la Sony DualSense était proposée à partir de 74,99 euros. Durant la période du Black Friday, on la trouvait au début à 49,99 euros, mais maintenant à seulement 45,99 euros sur Cdiscount.

Trottinettes Xiaomi

Elle est certifiée IP65

Elle a un moteur puissant

Elle est très endurante

Initialement proposée à 599,99 euros, la trottinette électrique Pure Air3 Pro est désormais affichée à 479,99 euros chez Darty.

Si vous souhaitez monter en gamme, la Pure Air3 Pro+ est aussi en promotion à 559,99 euros au lieu de 699,99 euros à la Fnac.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Un smartphone dont l’écran se plie en deux

Un petit écran externe pour accéder à plein de raccourcis

Un bon smartphone en photo

1099 euros, c’était donc son prix de départ à sa sortie. Cette année, son prix chute et c’est encore plus le cas durant la Black Friday Week : le Samsung Galaxy Z Flip 4 est à 599 euros seulement chez la Fnac. À noter que l’offre est également disponible chez Darty.

AirPods 2 et Pro 2

Des performances sonores excellentes

Une réduction de bruit vraiment efficace

Une bonne restitution du Dolby Atmos grâce à l’Audio Spatial

Lancés à 279 euros, puis réduits à 259 euros, les AirPods Pro 2 USB-C et compatibles MagSafe sont à 239 euros chez Amazon.

Un format open-fit confortable

Une bonne qualité sonore

Une excellente intégration dans l’écosystème d’Apple

Auparavant affichés à 149 euros, les AirPods 2 sont désormais proposés à 99 euros chez Cdiscount.

Xiaomi 12X

Un écran AMOLED FHD+ à 120 Hz

Un Snapdragon 870 efficace

Un module photo polyvalent

Et une charge rapide 67 W

Proposée à 799 euros, la version 256 Go du Xiaomi 12X est actuellement en promotion à seulement 339,90 euros sur Amazon pendant la Black Friday Week. C’est le meilleur prix pour ce modèle jamais enregistré depuis sa sortie.

Samsung The Frame

Une dalle QLED de 55″ avec un revêtement mat

Compatible 4K, HDR10+, HDR et HLG

TizenOS pour les fonctionnalités Smart TV

Au lieu de 1499 euros, le Samsung The Frame 55LS03B se trouve en promotion à 999 euros chez la Fnac pendant la Black Friday Week.

Samsung Galaxy S23+

Le design irréprochable avec un écran large

Les performances du Snapdragon 8 Gen 2

Une batterie de 4 700 mAh avec une bonne autonomie

Au lieu de 1 219 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 Plus (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Boulanger.

On trouve aussi le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go) qui est disponible en promotion à 1 199 euros au lieu de 1 419 euros chez la Fnac.

Apple MacBook Air M1 et M2

Le MacBook Air M1, équipé de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go, est disponible à un prix de 939 euros sur Amazon dans les coloris or et argent. Ce modèle, bien qu’étant une version antérieure, reste très performant grâce à sa puce M1 d’Apple, offrant efficacité, autonomie et rapidité.

Le MacBook Air M2, en format 15 pouces et disponible en plusieurs configurations, est en promotion chez Fnac. Notamment, le modèle avec 8 Go de mémoire vive unifiée et 256 Go de stockage flash est proposé à 1399 euros, au lieu de 1599 euros.

Cette offre représente une économie significative pour ceux qui cherchent à acquérir le dernier modèle de MacBook Air, réputé pour sa performance et son design élégant. De plus, avec le code « BLACKF10« , les acheteurs peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire, récupérant 10 euros pour chaque tranche de 100 euros dépensés.

Codes promo du Black Friday

Amazon, le géant de l’e-commerce, propose une offre intéressante pour le Black Friday. Avec le code SFR5, vous bénéficiez de 5 euros de réduction pour toute commande d’au moins 15 euros. Cette offre est limitée aux 10 000 premières utilisations, une raison de plus pour ne pas tarder à faire vos achats sur la page dédiée au Black Friday d’Amazon. Il est important de noter que cette offre est exclusivement valable sur les produits vendus et expédiés par Amazon, ce qui exclut les articles de vendeurs tiers.

Chez Cdiscount, le code 25DES299 vous permet de réaliser une économie de 25 euros pour tout achat d’un montant minimum de 299 euros. Cette réduction est particulièrement intéressante pour les achats de gros électroménager ou de technologie high-tech, secteurs où Cdiscount excelle. Retrouvez toutes les offres de Cdiscount ici.

Retrouvez les offres Black Friday de Cdiscount 25DES299

Par ailleurs, Rue Du Commerce offre une remise de 30 euros avec le code BLACK30. Cette réduction est une aubaine pour ceux qui cherchent à acquérir des produits électroniques, informatiques ou des gadgets dernier cri. D’ailleurs, Rue Du Commerce propose trois ans de garantie, c’est une particularité de ce e-commerçants.La liste des offres Black Friday est disponible ici.

Retrouvez les offres Black Friday de Rue Du Commerce BLACKF10

Rakuten n’est pas en reste avec son code WARMUP10, offrant 10 euros de réduction dès 59 euros d’achat. C’est une occasion en or pour les chasseurs de bonnes affaires, surtout dans les domaines des livres, jeux vidéo et autres produits culturels. Retrouvez la liste entière des offres par ici.

Retrouvez les offres Black Friday de Rakuten WARMUP10

Chez Fnac, le code BLACKF10 permet aux clients de bénéficier de 10 euros offerts pour chaque tranche de 100 euros d’achat. Retrouvez toutes les offres par ici.

Retrouvez les offres Black Friday de Rakuten BLACKF10

Ces codes promos offrent l’opportunité de réaliser des achats malins tout en profitant de réductions avantageuses. Il est crucial de se rappeler que ces offres sont souvent limitées dans le temps ou en quantité, d’où l’importance de les utiliser rapidement. Bon shopping !

Chez qui faire le Black Friday ?

Pour la majorité des e-commerçants, que ce soit en France ou dans le monde, la fin de l’année représente la plus grosse partie du chiffre d’affaires de l’année, il est donc impensable que certains revendeurs bien connus de l’Hexagone manquent à l’appel. Voici la liste :

Ce n’est pas tout, puisque certaines marques bien connues de la Tech proposeront directement les offres du Black Friday sur leur propre boutique en ligne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.