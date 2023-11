Pendant le Black Friday, les batteries et chargeurs deviennent bien plus abordables

L’autonomie de nos appareils nomades est souvent leur plus grand talon d’Achille. Nous avons donc sélectionné les meilleurs chargeurs et accessoires du Black Friday pour vivre son nomadisme en toute tranquillité d’esprit,

Les smartphones sont régulièrement parmi les vedettes de chaque édition du Black Friday. Il ne faudrait toutefois pas oublier les chargeurs et les accessoires qui peuvent littéralement vous changer la vie, mais dont le coût n’est pas vraiment anodin. Des chargeurs, aux supports de charge sans fil, en passant par les batteries de secours, l’équipe Bons Plans de Frandroid a sélectionné les meilleurs chargeurs et accessoires du moment à des prix Black Friday.

Les meilleures offres chargeurs du Black Friday

Chargeur USB-C UGreen 65 W

Vous êtes à la recherche d’un chargeur polyvalent pour tous les produits de votre maison ? Le chargeur USB-C UGreen 65W possède deux ports USB-C et un port USB-A, et bonne nouvelle, il est en promotion pendant la Black Friday Week. Sur Amazon ce dernier chute à 24 au lieu de 39 euros. Pensez à bien cliquer sur le coupon de 19 + (la réduction s’applique au moment du paiement).

Le chargeur USB-C UGreen 65 W en bref :

Compatible smartphone et PC

Trois ports USB

La charge rapide 65 W

Station de chargement Belkin MagSafe 3 en 1 version noire

Vous êtes équipé d’un iPhone, d’une Apple Wach et d’Airpods ? Cela fait donc un total de trois chargeurs, ce qui n’est pas toujours très pratique au quotidien. Belkin se propose de concentrer la charge de ces trois produits Apple dans un dock aussi compact que discret. Avec 12 cm de hauteur et un design minimaliste, il propose deux supports Magsafe. Le premier à droite est dédié à la montre, et le second à gauche plus imposant et en 12 W pour accueillir votre iPhone. Le boîtier des Airpods se place simplement au centre du socle. La station de chargement Belkin MagSafe 3 en 1 version noire est à 109 euros au lieu de 149 euros.

La station Belkin MagSafe 3 en 1 en bref :

Un support de charge au design minimaliste pour trois produit Apple différent

Compatible avec tous les produits Apple MagSafe et peut servir avec tous les produits compatibles Qi

La charge rapide 15Â W pour les iPhone

Ce produit est également disponible en blanc au prix de 109 euros au lieu de 149 euros sur Amazon.

Batterie externe Samsung 10000Â mAh USBCÂ 25W

Si vous recherchez un modèle vraiment performant, proposant la charge rapide, tout en étant peu encombrant, alors cette batterie externe Samsung est faite pour vous. Elle affiche des dimensions très maîtrisées avec compacte avec 14,8 cm de longueur, 7 cm de largeur et 1,56 cm d’épaisseur, pour 210 g. Elle propose une capacité de 10 000 mAh, ce qui lui permet deux à trois recharges de smartphones. Nous avons sur la tranche un indicateur de niveau de batterie et deux ports USBC de 9 V. Grâce à la technologie Super Fast Charging, votre smartphone peut profiter d’une charge rapide de 25 W. La batterie externe Samsung 10000 mAh USBC 25W à 9,99 euros au lieu de 49,90 (avec remise + ODR 20 €).

La batterie externe Samsung 10000 mAh USBC 25W en bref :

Son format compact

La charge rapide 25Â W

Une capacité de 10 000 mAh

Retrouvez la batterie externe Samsung 10000 mAh USBC 25W à 9,99 € chez la Boulanger

Xiaomi batterie externe Mi3

Avec seulement 200 g et un format réduit, cette batterie externe se glisse facilement dans une poche de pantalon. Elle offre une capacité de 10 000 mAh ce qui permet de redonner deux à trois fois toute son énergie à un smartphone. Au quotidien, vous apprécierez ses deux ports USB-A et deux autres USB-C qui permettent de recharger trois produits simultanément, tout en rechargeant la batterie de secours. Avec une puissance maximale de 22,5 W, la recharge rapide est donc bien présente et elle a assez de coffre pour redonner toute son énergie à une Nintendo Switch. La batterie externe Xiaomi Mi3 à 12,99 euros au lieu de 12,99 euros.

La batterie externe Xiaomi Mi3 en bref :

Un design soigné

Une belle capacité de 10 000 mAh

La charge rapide de 22,5Â W et quatre ports USB

Retrouvez la Xiaomi batterie externe Mi3 à 12,99 € chez Xiaomi

Batterie Externe Anker 335 PowerCore 20K

Vous avez besoin de beaucoup d’énergie en nomadisme ? Alors cette batterie externe Anker 335 PowerCore 20K propose comme son nom l’indique une capacité de 20 000 mAh. Tout cela en restant un produit joliment dessiné et dont les mensurations ne sont pas excessives : 16,64 x 8,28 x 2,36 cm pour un poids de 435 grammes. Vous aurez à votre disposition trois ports USB, deux de type A et un de type C. La puissance de sortie maximale est de 20W ce qui permet de recharger rapidement la majorité des smartphones, tablette, ordinateur portable ou votre Switch. La batterie Externe Anker 335 PowerCore 20K à 39,99 euros au lieu de 56,99 euros.

La batterie externe Anker 335 PowerCore 20K en bref :

Une capacité de 20 mAh

La charge rapide à 20W

Un encombrement maitrisé

Retrouvez la Batterie Externe Anker 335 PowerCore 20K à 39,99 € sur Amazon

Chargeur Anker Nano II 65 W

Il y a des moments où nous n’avons vraiment aucun temps à perdre, et sûrement pas rester plus d’une heure à côté de son smartphone, sa tablette ou encore sa Switch pendant qu’elle recharge. Oubliez votre bloc de charge classique, et passez au Anker Nano II 65 W, un chargeur USB-C qui comme son nom l’indique peut délivrer une puissance de 65 W. Résultat, votre smartphone se recharge à bloc en beaucoup moins d’une heure et vous pourrez faire de même avec votre ordinateur portable ou votre console de jeu vidéo nomade. En bonus, il ne prend presque pas de place avec des dimensions de 3,6 x 4,2 x 4,2 cm. Le chargeur Anker Nano II 65 W à 27,99 euros au lieu de 49,99 euros.

Le chargeur Anker Nano II 65 W en bref :

L’encombrement limité

La puissance maximale délivrée

Permet de recharger ordinateur portable, smartphone et console de jeu

Retrouvez le chargeur Anker Nano II 65 W à 27,99 € sur Amazon

Ecoflow River 2 MAX

Une station de charge mobile n’est pas seulement réservée aux baroudeurs ainsi qu’aux adeptes du camping. En effet, la station Ecoflow River 2 Max peut aussi rendre de fiers services au quotidien notamment lors de pannes électriques. Celle-ci dispose de 9 connectiques, allant de l’USB-C aux prises terres. Elle dégage une puissance totale de 1000W avec la possibilité d’être rechargée via l’énergie solaire au bout de 3 heures. Avec une application compagnon de qualité, elle est capable de vous accompagner sans ciller au quotidien. Pendant la Black Friday Week, Ecoflow River 2 MAX à 479 euros au lieu de 599 euros.

La station Ecoflow River 2 MAX en bref :

Durée de vie de 10 ans

Poids plume

9 appareils utilisés en simultanés

Retrouvez la station Ecoflow River 2 MAX à 479 € sur Amazon

