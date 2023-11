Black Friday : Samsung brade ses Galaxy S et Z, ses Galaxy Watch, ses Galaxy Buds…

Du Samsung, encore du Samsung ! La marque coréenne produit une très vaste gamme de produits tech. Du smartphone au PC portable, en passant par les barres de son ou les montres connectées, vous trouverez votre bonheur pour renouveler votre matériel. Les meilleures promotions du Black Friday sont listées ici.

Lors de la Black Friday, toutes les grandes marques de la tech font des rabais sur leurs produits phare. C’est le cas de Samsung qui propose beaucoup d’offres alléchantes. Que vous cherchiez une montre, un smartphone, un écran ou une TV, une tablette ou encore un PC de la marque, vous trouverez sans doute votre bonheur dans notre sélection des meilleures offres sur les produits Samsung au cours de ce Black Friday.

Les meilleures offres Samsung du Black Friday

Galaxy S23 Ultra et S23+

Les Galaxy S23 de Samsung ont marqué cette année 2023. Les flagships de la marque coréenne sont en effet une vraie réussite. Le S23 Ultra est d’ailleurs un de nos smartphones préférés pour le moment chez Frandroid. Il s’agit d’ailleurs du meilleur téléphone en photo pour le moment. Résolument haut de gamme lui aussi, le S23+ offre tout ce que vous pouvez attendre d’un bon smartphone : une dalle Oled de 6,6 pouces de toute beauté, un puissant SoC Snapdragon 8 Gen 2, un des meilleurs appareils photo du marché avec trois capteurs, et une solide autonomie de presque deux jours. Le top !

Au lieu de 1 219 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 Plus (512 Go) est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Samsung. Vous pouvez aussi opter pour le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go) qui est disponible en promotion à 999 euros au lieu de 1 419 euros.

Le Galaxy S23 Plus en bref

Un design irréprochable avec un grand écran

Les performances du Snapdragon 8 Gen 2

Une batterie de 4 700 mAh et une charge 45 W

Galaxy Z Flip 4

Le Z Flip 4 est un smartphone pliable dit à clapet, qui arbore ainsi un design très compact. Sorti en 2022, il a depuis été suivi par le Flip 5. Le Flip 4 est doté d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1, un bon SoC signé Qualcomm, épaulé par 8 Go de RAM. Son écran interne est une dalle Oled de 6,7 pouces avec un ratio 22:9 et avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Sa batterie permettra de tenir une journée.

1099 euros, c’était donc son prix de départ à sa sortie. Cette année, son prix chute et c’est encore plus le cas durant le Black Friday : le Samsung Galaxy Z Flip 4 est à 599 euros seulement chez la Fnac. À noter que l’offre est également disponible chez Darty.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 en bref :

Un smartphone dont l’écran se plie en deux

Un petit écran externe pour accéder à plein de raccourcis

Un bon smartphone en photo

TV The Frame 2023

Vous voulez une nouvelle TV, mais en avez assez d’avoir un gros rectangle noir et disgracieux au milieu du salon ? Samsung a pensé à vous avec la gamme The Frame. Ce téléviseur se transforme en tableau de votre choix lorsqu’il est éteint. Allumé, vous profitez d’une dalle de 55 pouces en définition 4K, avec la technologie QLED qui offre une belle profondeur sur les noirs.

Au lieu de 1499 euros, le Samsung The Frame 55LS03B se trouve en promotion à 999 euros chez la Fnac pendant le Black Friday.

La TV The Frame 55 pouces en bref :

Une dalle QLED de 55″ avec un revêtement mat antireflet

Compatible 4K, HDR10+, HDR et HLG

TizenOS pour les fonctionnalités Smart TV

Écran PC Odyssey Oled G9

Grâce à son format ultrawide 32:9, ce moniteur Samsung est l’équivalent de deux écrans de 27 pouces placés l’un à côté de l’autre. C’est le top du top pour les gamers, avec un taux de rafraichissement qui monte à 240 Hz et un input lag très bas à 0,03 ms. Parfait pour les jeux compétitif. L’Oled est de la partie et vous profiterez donc d’excellents contrastes. Cerise sur le gâteau, l’intégration de Tizen OS, ce qui permet d’avoir accès à différentes applications (streaming vidéo notamment), sans avoir à allumer le PC. Le Samsung Odyssey Oled G9 est à 1199 euros chez Boulanger, soit une réduction de plus de 33 %.

Le Samsung Odyssey OLED G9 en bref :

Superbe dalle 49 pouces incurvée 1800R

Taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz

Le cloud gaming intégré

Pack Galaxy S22 + Galaxy Buds FE + chargeur

Le Galaxy S22 était le flaghsip de Samsung pour 2022. Avec son format compact et ses performances au top en photo, on le recommande. Il possède une dalle Oled Full HD+ de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement peut qui monter à 120 Hz. A l’animation, vous trouverez le SoC Exynos 2200. Les Buds FE, quant à eux, sont des écouteurs sans fil milieu de gamme, plutôt équilibrés. En outre, le pack est complété par un chargeur à induction.

Au lieu de 1009 euros, ce pack avec le Samsung Galaxy S22 (128 Go), des écouteurs Galaxy Buds FE et un chargeur sans-fil est en ce moment disponible à seulement 549 euros sur le site de la Fnac. À noter que cette offre est également disponible chez Darty au même prix.

Le pack en bref :

Un Samsung Galaxy S22, smartphone haut de gamme sorti en 2022

Des écouteurs Samsung Galaxy Buds FE, d’une valeur de 100 euros

Un chargeur sans-fil de la marque de 15 W

Galaxy A33

Le A33 est un super smartphones entrée/milieu de gamme. Il dispose d’une dalle Super AMOLED de 6,4 pouces en définition 2400 x 1080 pixels, compatible avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Côté SoC, il faudra faire confiance au processeur maison Exynos 1280 ainsi qu’à 6 Go de RAM. Et sur la photo, ce sont pas moins de quatre capteurs que vous trouverez au dos.

C’est le cas du Galaxy A33 qui malgré la sortie de son successeur reste un modèle à considérer, surtout à moins de 200 euros pendant le Black Friday.

Le Samsung Galaxy A33 en bref

Un écran AMOLED de 6,4 pouces

Quatre ans de mises à jour d’Android

Des photos de qualité pour ce type de smartphone

Galaxy Book 3 360

Le Galaxy Book 3 360 est en fait un ordinateur ultraportable 2-en-1. Grâce à une charnière astucieuse, l’écran peut se tourner à 360° pour se replier derrière le clavier. Il se transforme alors en vraie tablette tactile. Vous pourrez regarder tous vos contenus sur son écran Full HD (1920 x 1080 pixels) Super AMOLED de 13,3 pouces. Pesant seulement 1,16 kg, vous pourrez aussi l’utiliser pour travailler ou étudier en déplacement.

À sa sortie début 2023, le Samsung Galaxy Book 3 360 était vendu à 1399 euros dans sa configuration minimale. Durant le Black Friday, cette même configuration est vendue à 899 euros sur Amazon, soit une promotion d’un montant de 400 euros.

Le Samsung Galaxy Book 3 360 en bref

Un ultraportable 2-en-1 : ordinateur portable et tablette tactile

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Un CPU Intel Core i5

Galaxy Watch 4

Envie de tester la montre connectée ? N’hésitez plus, la Galaxy Watch 4 est un modèle équilibré et plutôt abordable. Fonctionnant sous Wear OS 3.0, elle vous permettra de consulter les notifications de votre smartphone, mais saura aussi vous accompagner pendant vos séances de sport grâce à ses différents capteurs intégrés.

Au lieu de 229 euros, la Galaxy Watch 4 en 40 mm est en promotion à 138 euros chez Leclerc.

La Samsung Galaxy Watch 4 en bref

Wear OS 3 et toutes les applications disponibles

Un design élégant

Une interface fluide et ergonomique

La Galaxy Watch 5 Pro est aussi en promo, à 245 euros sur Amazon.

