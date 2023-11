Entre Ninebot et Xiaomi, quelle trottinette en promo choisir pour le Black Friday ?

Vous voulez battre le pavé bien à l'abri sur votre nouvelle trottinette électrique ? Foncez, le Black Friday est le moment parfait pour investir dans un nouveau modèle en faisant des économies. Les meilleures promos, c'est ici.

Le Black Friday est l’occasion rêvée pour s’équiper en mobilité urbaine. Les trottinettes et vélos électriques offrent une alternative douce à la voiture comme aux transports en commun, au moins pour les derniers kilomètres d’un trajet. Surtout que les services de location de trottinettes électriques sont chassés de certaines villes et que ceux de vélos électriques sont souvent sous-dimensionnés. Investir dans son propre deux roues devient donc de plus en plus intéressant. Pour vous aider à trouver la bonne affaire du moment, l’équipe Bons Plans de Frandroid a sélectionné les meilleures offres du moment en mobilité urbaine dans la catégorie des trottinettes électriques.

Les meilleures offres trottinettes électriques du Black Friday

Ninebot Max G2 E powered by Segway

Cette trottinette électrique est une des références de la rédaction. Un produit qui reprend le design iconique des produits Segway et qui malgré un poids de 24,3 kg affiche des dimensions raisonnables de 57 x 60.5 x 121 cm pliée. Son moteur de 450 W lui permet d’atteindre une vitesse de 25 km/h et peut attaquer des cotes allant jusqu’à 22 %. Sa batterie d’une capacité de 450 Wh lui apporte une autonomie réelle moyenne de 50 km. Enfin, il est même possible de la géolocaliser en utilisant Find My d’Apple. La Ninebot Max G2 E powered by Segway est à 749,99 euros au lieu de 899 euros .

La Ninebot Max G2 E powered by Segway en bref :

Un grand confort

Une puissance importante

Une bonne autonomie et une application complète

Ninebot F2 E powered by Segway

La Ninebot F2 E est également l’une des rares trottinettes électriques à proposer des clignotants dont les commandes sont intégrées au guidon. Via l’application My Find d’Apple, il sera très facile de la géolocaliser. Elle est une des plus faciles à transporter avec des dimensions de 57 x 48.4 x 114,35 cm pour 17,5 kg. Ce produit propose un moteur de 400 W, pour une vitesse de 25 km/h. Les pentes, jusqu’à une inclinaison maximale de 18 %, ne lui poseront pas de réelles difficultés. L’autonomie réelle est raisonnable avec une petite trentaine de kilomètres. Lors du Black Friday, la Ninebot F2 E powered by Segway est à 449,99 euros au lieu de 549 euros.

La Ninebot F2 E powered by Segway en bref :

Le rapport qualité-puissance-prix

Confort et stabilité du moteur à propulsion

Une belle puissance et une autonomie très honnête

Retrouvez la Ninebot F2 E powered by Segway à 449 € chez Darty

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Avec son large plateau de 16 cm et un guidon très bien pensé, piloter cette trottinette électrique est un véritable plaisir. Surtout, qu’elle atteint sans difficulté une vitesse de 25 km/h grâce à son moteur 350 W, qui lui permet également d’affronter des pentes de 20 %. La maniabilité est au rendez-vous et les freins sont rassurants. Elle est relativement légère avec 16,5 kg sur la balance et affiche des mensurations, pliée, de 110,4 x 42,9 x 48,4 cm. Enfin, son autonomie réelle est d’un peu plus de 30 km. La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est à 599 euros au lieu de 699 euros.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro en bref :

Une conception robuste

Un grand confort de conduite

Une vitesse et une autonomie de bon aloi

Retrouvez la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro à 599 € sur Darty

Ninebot E2 Plus E powered by Segway 500 W

Avec son large plateau de 16 cm et un guidon très bien pensé, piloter cette trottinette électrique est un véritable plaisir. Elle atteint une vitesse de pointe de 25 km/h grâce à son moteur 350 W, qui lui permet également d’affronter des pentes de 20 %. La maniabilité est au rendez-vous et les freins sont rassurants. Elle est relativement légère avec 16,5 kg sur la balance et affiche des mensurations pliées de 110,4 x 42,9 x 48,4 cm. Enfin, son autonomie réelle est d’un peu plus de 30 km. La Ninebot E2 Plus E powered by Segway 500 W est à 249 euros au lieu de 299 euros.

La Ninebot E2 Plus E powered by Segway 500 W en bref :

Une belle puissance

Une conception robuste et pratique

Son autonomie

Retrouvez la Ninebot E2 Plus E powered by Segway 500 W</span> à 249 € sur la Fnac

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential 250 W avec antivol

Cette trottinette pas chère est parfaite pour un usage multimodal. Elle est assez compacte avec des dimensions de 108 x 43 x 114 cm et surtout 12 petits kilogrammes. Son moteur de 250 W assure une vitesse maximale (bridée) de 20 km/h et sa batterie lui permet d’assurer des trajets sur 20 km. Ce n’est pas la plus puissante du marché, mais pour réaliser les derniers kilomètres d’un trajet elle est idéale. De plus, elle se révèle confortable au quotidien et offre une bonne réactivité sur la route. La Xiaomi Mi Electric Scooter Essential 250 W avec antivol à 259 euros au lieu de 299 euros.

La Xiaomi Mi Electric Scooter Essential 250 W avec antivol en bref :

Un format idéal pour les trajets multimodaux

Une bonne qualité de fabrication

Le rapport qualité-prix

defaut_title

Pure Air 3 Pro

Pure Electrics est une marque britannique qui s’est spécialisée sur les trottinettes résistante à l’eau. Vous pourrez donc parader dans toute la ville sous une pluie battante. Cette trottinette d’entrée de gamme sera parfaite pour les courts trajets. Elle dispose d’un moteur puissant de 500W (710W en pointe). Elle pourra tenir 40 km maximum avant de passer par la case recharge. Bon point pour son prix : la présence de clignotants. D’ordinaire vendue à 599 euros, elle est à -20 % chez Darty pour le Black Friday.

Par ailleurs, le modèle supérieur, la Pro+, est lui à 559 euros (au lieu de 699 euros à la Fnac). La Pro+ dispose d’une autonomie plus grande, jusqu’à 50 km. La Pure Air 3, le modèle de base, est lui à 359 euros chez Darty.

La Pure Air 3 Pro en bref :

Vitesse maximale de 25 km/h

Étanche (IP65)

Pneus 10 pouces à chambre à air

Retrouvez la Pure Air 3 à 359 € chez Darty

Retrouvez la Pure Air 3 Pro à 479 € chez Darty

Retrouvez la Pure Air 3 Pro+ à 559 € chez la Fnac

