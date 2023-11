Black Friday : S23, iPhone 15, Pixel 8… les meilleures offres smartphones du vendredi noir

Les smartphones sont les réelles vedettes du Black Friday avec plusieurs modèles différents proposés en promotion. Au programme, Apple, Samsung, Google ou encore Xiaomi sont mis en avant. Voici notre sélection des meilleures offres smartphones.

À chaque édition du Black Friday, les téléphones font partie des produits qui sont en vedette sur le plan des promotions. Plusieurs modèles sont mis en avant avec des baisses de prix parfois attractives. Pour vous aider à trouver la bonne affaire du moment, l’équipe Bons Plans de Frandroid a sélectionné les meilleurs smartphones du moment dont il faut profiter.

Les meilleures offres smartphones du Black Friday

OnePlus 11

Un superbe écran 120 Hz adaptatif ;

L’interface Oxygen OS avec plein d’options de personnalisation ;

L’Alert Slider de OnePlus ;

De grosses performances ;

Une bonne autonomie et une charge très rapide.

Sorti en début d’année, le OnePlus 11 était affiché au prix de 919 euros dans sa version comprenant 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. À l’occasion du Black Friday, ce OnePlus 11 n’est plus qu’à 579 euros sur Rakuten, soit une réduction de 36 %. Pensez à rentrer le code promo BLACK40 lors de votre achat pour profiter de l’offre.

Apple iPhone 15

Lors de la keynote annuelle de septembre, Apple a dévoilé plusieurs nouveaux produits, parmi lesquels les nouvelles Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ou encore un modèle USB-C pour les AirPods Pro 2. Mais les références qui ont attiré tous les regards, ce sont évidemment les nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ici, c’est l’iPhone 15 qui est à un super prix.

Un écran de 6,1 pouces SuperRetinaXDR à 60 Hz

Une puce A16 Bionic

L’arrivée du Dynamic Island

De l’USB-C

Lancé à 969 euros, l’iPhone 15 (128 Go) est actuellement proposé à 719,99 euros sur Rakuten avec le code promo BLACK40. Il s’agit là du modèle chinois, garanti durant 24 mois. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 73,20 euros offerts sur votre prochaine commande.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Lors du Black Friday, le meilleur smartphone selon notre rédaction est lui aussi proposé en promotion. Le Samsung Galaxy S23 Ultra regroupe toutes les caractéristiques d’un appareil de grande qualité. Sa photographie est exceptionnelle, l’autonomie est capable d’encaisser deux journées d’usage et les performances sont au rendez vous. Au lieu de 1419 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 Ultra est en promotion à 999 euros chez la Fnac.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra en bref

Les performances de la puce Snapdragon

Autonomie sur deux jours

Quatre versions d’Android

Asus Zenfone 10

Trouver un bon smartphone compact est chose rare de nos jours. Pendant la Black Friday Week, l’Asus Zenfone 10 a lui aussi droit à sa réduction. Son format de poche en fait un produit original sans délaisser les autres aspects qui en font un excellent smartphone. La Snapdragon 8 Gen 2 assure ainsi de superbes performances dans toutes les situations. Malgré son format de poche, le Zenfone 10 vous assure également deux journées d’autonomie. À la Fnac, l’Asus Zenfone 10 est disponible à 699 euros au lieu de 799 euros.

L’Asus Zenfone 10 en bref

Le format compact

La Snapdragon 8 Gen 2

Autonomie de deux jours

Xiaomi 12X

Proposée à 799 euros, la version 256 Go du Xiaomi 12X est actuellement en promotion à seulement 339,90 euros sur Amazon pendant la Black Friday Week. C’est le meilleur prix pour ce modèle jamais enregistré depuis sa sortie.

Le Xiaomi 12X en bref

Un écran AMOLED FHD+ à 120 Hz

Un Snapdragon 870 efficace

Un module photo polyvalent

Samsung Galaxy Z Fold 5

L’un des meilleurs smartphones pliables du marché est en promotion pendant le Black Friday. Le Samsung Galaxy Z Fold 5 se présente comme un excellent appareil déployant une puissance démentielle, mais avec un prix d’achat un peu trop élevé. Sur le site de Rakuten, le Samsung Galaxy Z Fold 5 est à 1199 euros au lieu de 1799 euros en utilisant le code promo BLACK40.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 en bref

Sa qualité de construction irréprochable

La puissance Snapdragon 8 Gen 2

Une expérience logicielle optimale

Realme 11 Pro

Vous êtes en quête d’un smartphone avec de bonnes dispositions en photo ? Le Realme 11 Pro se distingue par un capteur principal à 100 mégapixels qui offre de bonnes performances quand la luminosité est au rendez-vous. Avec un superbe écran AMOLED et sa recharge 67W, celui-ci est capable de vous épauler au quotidien. Au lieu de 379,99 euros habituellement, le Realme 11 Pro 5G est maintenant disponible en promotion à 279,99 euros chez Amazon.

Le Realme 11 Pro 5G en bref

Son écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Un appareil photo avec capteur principal de 100 Mpx

La recharge de 67 W

Samsung Galaxy A33 5G

Le Samsung Galaxy A33 5G, avec sa certification IP67 garantissant résistance à l’eau et à la poussière, est actuellement disponible à un tarif attractif de 199 euros chez Cdiscount, au lieu de son prix habituel de 229 euros.

Doté d’un SoC Samsung Exynos 1280, il embarque 6 Go de RAM et 128 Go de stockage avec Android 12. Enfin, son écran de 6,4 pouces est composée d’une dalle Super AMOLED.

Nothing Phone (2)

Ce qu’on apprécie du Nothing Phone (2)

Un design unique avec le Glyph

Les performances du Snapdragon 8+ Gen 1

Les ajouts de Nothing OS 2.0

Envie d’en savoir plus ? Voici notre test sur le Nothing Phone (2).

Le Nothing Phone (2) dans sa version 12 + 256 Go est proposé à 729 euros, mais grâce à cette remise de 100 euros, on le trouve à 629 euros sur Amazon. Cette offre aussi valable pour le coloris blanc.

Google Pixel 8

Parmi les meilleurs smartphones photo du marché, le tout nouveau Google Pixel 8 a une bonne place grâce à ses améliorations. La gestion des couleurs est notamment à saluer et sa polyvalence est à saluer. De plus l’expérience globale du téléphone est à saluer, puisque ce dernier est tout à fait capable de vous accompagner toute une journée sans s’essouffler. Surtout, le Pixel 8 bénéficiera de 7 versions d’Android différentes, faisant de ce modèle l’un des plus durables sur le marché. C’est le bon investissement à faire pour cette fin d’année 2023. Lors de la Black Week, le Google Pixel 8 est disponible à 729 euros au lieu de 799 euros sur Amazon.

Le Google Pixel 8 en bref :

Un design premium

La puissance de la puce A14 Bionic

Durable

iPhone 12 reconditionné

Si vous souhaitez acheter un iPhone moins cher, cumuler le reconditionné et une promotion est une bonne solution. En l’occurrence, l’iPhone 12 reconditionné est une bonne solution pour obtenir un téléphone haut de gamme sans se ruiner. Outre son design de qualité, le modèle se démarque aussi par l’apport de puissance de sa puce A14 Bionic toujours pertinente en 2023. Surtout, vous avez l’assurance d’avoir un modèle qui dure dans le temps grâce aux mises à jour régulières d’iOS. Pendant la Black Week, l’iPhone 12 reconditionné est à 649 euros au lieu de 799 euros chez Darty.

L’iPhone 12 reconditionné en bref :

Un design premium

La puissance de la puce A14 Bionic

Durable

Google Pixel 7a

La série « A » des smartphones Google vise avant tout le rapport qualité/prix pour sa clientèle. En ce sens, le Google Pixel 7a reprend les forces de la série du même nom tout en laissant quelques concessions pour une expérience globale satisfaisante. C’est encore une fois la qualité photo qui est à mettre en lumière avec les deux objectifs et le traitement logiciel de bonne facture. La Pixel Experience vous offre aussi un logiciel qui suit au doigt et à l’œil. Pendant la Black Week, ce Google Pixel 7a est vendu à 384 euros au lieu de 509 euros via le vendeur Boulanger sur le site Rakuten.

Le Google Pixel 7a en bref :

La qualité photographique proposée

La Pixel Experience

Son format compact

Google Pixel 6a

Le Google Pixel 6a est un super téléphone de milieu de gamme. Son petit format, son OS « Pixel Experience » et surtout sa qualité photo pour cet ordre de prix lui permettent d’être une excellente option. Il offre un bel écran OLED avec un affichage Full HD+, de 6,1 pouces. Sur la photo, il a tout bon grâce à l’IA développée par Google et la puce Tensor. Les modes Portrait et mode Nuit font des merveilles. Vous pourrez aussi profiter de l’interface Android développée par Google et de Monet. Si vous cherchez un téléphone compact et fiable, foncez.

Bonne nouvelle, pendant la Black Friday Week, il est possible de le trouver pour moitié prix chez Bouygues Télécom. Il suffit de choisir le téléphone sans forfait, il tombe alors à 299 euros, et vous profiterez ensuite d’une offre de remboursement de 50 euros.

Le Pixel 6a en bref :

Une qualité photo au top

Doté de la puce Google Tensor

Un format compact avec écran OLED de 6,1 pouces

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung et les smartphones pliables, c’est la garantie d’un modèle de qualité. Avec ce Samsung Galaxy Z Flip 4, le constructeur poursuit dans sa philosophie à clapet avec un design confirmé dans son succès. La certification IPX8 est aussi un vrai plus pour la robustesse générale. La puissance de la Snapdragon 8+ Gen 1 offre de belles garanties à l’usage quotidien. C’est surtout la qualité de l’écran Oled mis en place qu’il s’agit de saluer. À l’occasion de la Black Week, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est à 599 euros au lieu de 1099 euros.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 en bref :

Son écran Oled Flex

Le bon niveau général en photo

Compact

iPhone 11 reconditionné

Sur le catalogue d’Apple, plusieurs modèles ont disparu, mais restent tout de même disponibles à la vente. L’iPhone 11 est sorti depuis longtemps, mais reste disponible en reconditionné. Avec l’apport d’iOS ainsi que le processeur mis en place, vous avez entre les mains un produit capable de vous accompagner un bout de temps. L’iPhone 11 reconditionné est disponible à 349 euros au lieu de 399 euros chez Boulanger.

L’iPhone 11 en bref :

iOS au quotidien

D’excellentes performances

Son rapport qualité/prix

Samsung Galaxy A34 + JBL Clip 4

L’acquisition d’un pack comprenant un smartphone et un appareil connecté est la bonne idée pour refaire son équipement. En l’occurrence, le Samsung Galaxy A34 est un téléphone à l’excellent rapport qualité/prix avec 4 versions d’Android promises. Le bel écran AMOLED est aussi bien développé. En supplément, vous avez droit à une enceinte Bluetooth JBL Clip 4, capable de vous accompagner au quotidien grâce à son format compact. Chez Darty, le pack est au prix de 319 euros au lieu de 449 euros.

Le pack Samsung Galaxy A34 + JBL Clip 4 en bref :

Son écran AMOLED

4 version d’Android

La JBL Clip 4

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Au sein du vaste catalogue de smartphones Xiaomi, la gamme Redmi est celle qui désire se démarquer sur le rapport qualité/prix. Dans cette philosophie, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G se veut être un smartphone équilibré avec de bonnes prestations au quotidien. L’écran AMOLED est l’un des points à souligner tant ce type de technologie est rare pour cette tranche de prix. L’expérience proposée dans sa globalité est excellente aussi bien en photographie de jour que dans son autonomie. C’est une valeur sûre. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est à 299 euros au lieu de 399 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G en bref :

Son écran AMOLED

Le suivi logiciel de MIUI

La charge rapide

Xiaomi 13T Pro

À peine sorti et déjà en promotion. Le tout nouveau Xiaomi 13T Pro récemment sorti par le constructeur se distingue sur le marché par de solides bases. Son écran Oled dispose d’une excellente luminosité et d’un rafraîchissement adaptatif. Au quotidien, MIUI 14 vous accompagne au mieux pour faciliter votre usage. L’autonomie permet au téléphone de tenir la journée, mais surtout la charge 120W permet de compenser pour être à 100 % en un clin d’œil. Le Xiaomi 13T Pro est en promotion à 699 euros au lieu de 999 euros chez Boulanger. Il est même possible de le faire descendre à 599 euros pour la reprise de votre ancien appareil Boulanger.

Le Xiaomi 13T Pro en bref :

Son écran Oled

La charge 120W

La polyvalence en photo

Samsung Galaxy S22 + Galaxy Buds + Chargeur induction

Acquérir un smartphone haut de gamme sorti l’année précédente est un bon moyen de faire des économies. Dans un pack complet se trouve le Samsung Galaxy S22. Un téléphone compact avec une fiche technique complète qui vous offre de belles prestations au quotidien. Pour accompagner ce dernier, le pack mis en avant à la Fnac comprend les Galaxy Buds FE, une paire d’écouteurs sans fil ainsi qu’un chargeur induction qui permet de recharger le téléphone sans fil. Sur le site de la Fnac, cet ensemble est vendu à 549 euros au lieu de 1099 euros.

Le pack Samsung Galaxy S22 + Galaxy Buds FE + Chargeur induction en bref :

Un smartphone haut de gamme

La paire de Galaxy Buds

La charge sans fil jointe

Nothing Phone (1)

Le Nothing Phone (2) est sorti depuis quelques mois, mais son prédécesseur reste très convaincant encore. Le Phone (1) est un modèle que nous avons beaucoup apprécié lors de notre test, il se démarque avant tout grâce à son dos transparent incrusté d’une multitude de LED.

Le Nothing Phone (1) en bref :

Un design original accompagné de glyphes

Un écran 120 Hz et une puissance en jeu 3D

Un capteur principal efficace et un OS agréable

Au départ à 469 euros, le Nothing Phone (1) dans sa version 8 + 128 est à 329 euros chez Boulanger.

Honor Magic4 Pro

Les smartphones Honor font aussi partie du paysage tech en France et notamment en cette période de promotions. Le retour en grâce du constructeur se traduit avec le Magic4 Pro. Celui est un joli appareil haut de gamme qui est mis en valeur par son écran tactile. Celui-ci est une dalle Oled de 6,81 pouces parfaitement calibrée avec d’excellentes prestations en luminosité et en colorimétrie. À l’usage, sa puissance interne vous permet aussi de faire tourner les meilleurs jeux mobiles disponibles. Enfin, sa polyvalence en photo est utile pour ne pas être pris au dépourvu. Lors de la Black Week, le Honor Magic4 Pro est en promotion à 699 euros au lieu de 1099 euros.

Le Honor Magic4 Pro en bref :

Son superbe écran

Très puissant

Polyvalent en photo

OnePlus Nord 2

Le OnePlus Nord 2 est un bon modèle milieu de gamme, certes un peu daté, mais intéressant à 200 euros. Il propose une belle dalle Amoled Full HD+ de 6,43 pouces en 90 Hz. Il offre en outre une autonomie d’une journée et demie, et surtout, se recharge particulièrement vite grâce à la charge à 65 W. À l’animation, vous trouverez la puce MediaTek Dimensity 1200-IA, boostée sur l’IA, notamment pour le volet photo.

À l’occasion du Black Friday, le OnePlus Nord 2 est disponible sur le site de Cdiscount à seulement 209 euros au lieu de 399 euros en temps normal. N’oubliez pas d’appliquer le code 10DES99 pour profiter de 10 % supplémentaire.

Le OnePlus Nord 2 en bref :

Une charge rapide de 65 W

OxygenOS et toutes ses fonctionnalités

Un design soigné pour un prix abordable

