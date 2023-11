TV, smartphones, casque audio : voici les meilleures offres du Black Friday de Rakuten

Vous avez bien fait d’être patient pour attendre les vraies bonnes affaires du Black Friday. Rakuten vient de lancer ses ultimes promotions du Black Friday et aucune grande marque n’est épargnée.

C’est le grand jour pour les bonnes affaires. Pour le Black Friday, Rakuten a bien prévu de faire baisser les prix encore plus d’habitude. Le temps du week-end, la marketplace empile avantages sur les Rakuten Points, code promo et réduction immédiate. Voici comment ça marche.

Avant de commencer vos emplettes, nous vous conseillons de vous inscrire gratuitement au Club R. Pendant tout le week-end du Black Friday, au moins 10 % du montant de vos achats est crédité automatiquement en Super Points, l’équivalent de bons d’achat. Pendant la journée du 24 novembre, ce montant remboursé en Super Points peut monter jusqu’à 40 % si vous achetez des produits issus de cette sélection.

Jusqu’à vendredi soir minuit, vous avez également la possibilité de réduire immédiatement le prix de n’importe quel produit présent sur Rakuten de 15 à 150 euros en entrant les coupons suivants au moment de payer :

BLACK15 : 15 euros offerts pour toute commande de 99 euros minimum ;

: 15 euros offerts pour toute commande de 99 euros minimum ; BLACK40 : 40 euros offerts pour toute commande de 499 euros minimum ;

: 40 euros offerts pour toute commande de 499 euros minimum ; BLACK150 : 150 euros offerts pour toute commande de 1999 euros minimum.

Et pour terminer, de nombreux marchands présents sur Rakuten affichent de grosses réductions sur des smartphones, casques audios et téléviseurs haut de gamme. Voici les meilleures affaires de la journée :

Le casque Sony WH-1000XMA à 225 euros au lieu de 299 euros

Successeur du très bon XM3, le casque audio Sony WH-1000XM4 réussit à se placer comme une version encore plus aboutie que son aîné. Il en reprend son très bon design (et son confort), tout en assurant une excellente qualité sonore, et ce, à tous les niveaux. La réduction de bruit active a grandement été améliorée, avec 20 niveaux de gestion de l’ANC depuis l’application mobile dédiée.

Mieux, la connexion Bluetooth multipoint est désormais de la partie et permet de connecter deux appareils en simultané. Enfin, l’autonomie gagne en endurance puisqu’elle avoisine les 30 heures avec l’ANC activée, et grimpe jusqu’à 38 heures sans.

Avec le code promo BLACK15, le casque audio Sony WH-1000XM4 est proposé au prix de 225 euros par Rakuten, contre 299 euros habituellement. Sans oublier qu’il est possible d’obtenir jusqu’à 90 euros en Rakuten Point, à dépenser lors d’un prochain achat, soit 40 % du prix du casque.

L’iPhone 15 à 744,99 euros au lieu de 759 euros

Que de changements pour cette nouvelle génération d’iPhone ! Alors certes, le form factor de l’iPhone 15 est semblable à celui de son prédécesseur, tout comme son design. Mais se concentrer là-dessus serait oublier bien vite les deux métamorphoses majeures de ce smartphone.

L’intégration de la tuile Dynamic Island en haut de l’écran. Réservée à l’origine aux moutures Pro, cette encoche en forme de pilule agit comme un petit écran secondaire, puisqu’elle peut afficher une myriade de notifications, d’informations, et même du contenu vidéo. Le tout en abritant toujours les capteurs Face ID et la caméra selfie.

L’autre grande évolution est le port Lightning qui laisse (enfin) sa place à l’USB Type-C. L’iPhone 15 peut donc récupérer de la batterie avec les chargeurs d’autres constructeurs, souvent moins chers que les périphériques d’Apple.

L’écran de 6,1 pouces, lui, bénéficie dorénavant de l’affichage Super Retina XDR. Le module photo est plus efficace, avec l’arrivée d’un capteur de 48 mégapixels pour le grand-angle. Enfin, une puce A16 Bionic qui se charge de faire tourner l’iPhone 15. Autant dire que celui-ci assure d’excellentes performances, et pendant de nombreuses années grâce au suivi régulier d’Apple pour les mises à jour.

Habituellement vendu 759 euros chez Rakuten, l’iPhone 15 128 Go est désormais proposé à 744,99 euros avec le code promo BLACK15. Qui plus est, la plateforme rembourse jusqu’à 40 % du prix en Rakuten Point, soit un montant de 297,6 euros.

Le Google Pixel 7a à 384 euros au lieu de 509 euros

Face à un Pixel 8 fraîchement débarqué, le Pixel 7a parvient à tirer son épingle du jeu en proposant une excellente partie photographie pour un prix plus accessible. Ce téléphone a l’avantage d’être très compact (son écran fait 6,1 pouces), ce qui permet une meilleure prise en main.

Avec son capteur principal de 64 mégapixels, il garantit des clichés d’une incroyable qualité pour ce segment tarifaire. Et ce, de jour comme de nuit. Un zoom numérique boosté à l’IA est même de la partie pour un résultat léché. On se retrouve donc face à un photophone abordable avec peu de concurrence.

Comme son grand frère, le Google Pixel 7a tire sa puissance d’une puce Google Tensor 2 et de 8 Go de RAM. Autant dire qu’il peut encaisser la plupart des usages sans peine. Et dans la durée qui plus est puisque Google promet trois ans de mises à jour d’Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Pour le Black Friday, Rakuten fait tomber le prix du Pixel 7a à 384 euros, contre 509 euros habituellement. Une réduction permise entre autres par le code promo BLACK15. Sans oublier que Rakuten crédite jusqu’à 40 % du prix en Rakuten Point. Soit un joli bon d’achat de 153,60 euros.

Le TV Samsung TQ55QN86C à 959 euros au lieu de 1 490 euros

Un très bon équilibre entre prix et qualité, voilà comment définir le TV TQ55QN86C de Samsung. Extrêmement fin, avec ses 25 mm d’épaisseur, le Samsung TQ55QN86C offre une très belle surface d’affichage. Il faut dire que les bordures sont quasi inexistantes, ce qui assure une grande image, même dans un format 55 pouces.

Le rétro-éclairage Mini-LED pourvoit une gestion parfaite de la luminosité, tandis que la définition 4K UHD permet de profiter de tout le contenu visionné dans des conditions optimales. D’autant que ce téléviseur supporte les normes Neo Quantum HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Gaming, HDR HLG, et HGiG. Bien entendu, on retrouve aussi la compatibilité Dolby Atmos, pour un rendu sonore optimal grâce aux six haut-parleurs intégrés.

Au niveau de la connectique, le TQ55QN86C dispose de quatre ports HDMI 2.1, une sortie optique et deux prises USB. Ce téléviseur connecté supporte également le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Enfin, l’interface TizenOs permet à l’utilisateur de retrouver ses applications de streaming favorites ou de naviguer sur le Web.

À l’occasion du Black Friday, le TV Samsung TQ55QN86C affiche un prix de 959 euros chez Rakuten, au lieu de 1 490 euros. Le code promo BLACK40 est nécessaire pour profiter de cette remise. De plus, Rakuten rembourse jusqu’à 40 % du prix en Rakuten Point, ce qui représente un bon d’achat de 383,6 euros.

L’aspirateur-robot haut de gamme Deebot X1 Omni à 499 euros au lieu de 699 euros

Lorsque la rédaction de Frandroid a testé le Deebot X1 Omni, elle se posait la question : est-ce l’aspirateur robot ultime ? La réponse dans la conclusion était claire : « C’est tout simplement l’un des modèles les plus complets et les plus intéressants du moment ». Avec ce bémol toutefois : son prix prohibitif.

Cet aspirateur-robot est effectivement ce qui se fait de plus complet : l’aspirateur en lui-même est puissant et polyvalent. Il dispose en outre d’une station de recharge pour vider la poussière et remplir ses réservoirs d’eau et c’est un appareil autonome bardé de caméras et de capteur, capable de scanner et cartographier votre logement, même sur plusieurs étages.

Quant à son prix, ce n’est plus un problème chez Rakuten. Son prix passe à 499 euros en entrant le code BLACK40 au moment de payer. De plus, Rakuten rembourse jusqu’à 40 % du prix en Rakuten Point, ce qui représente un bon d’achat de 159,6 euros.