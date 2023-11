Ce best-seller de Samsung passe à Android 14

Après une période de beta, la version finale d'Android 14 commence à être déployée sur le Samsung Galaxy A54 avec One UI 6.

Après environ deux mois de phase beta, les utilisateurs du Samsung Galaxy A54 commencent à annoncer sur Reddit qu’ils reçoivent la version définitive d’Android 14 sur leur téléphone. Cette mise à jour du système s’accompagne de One UI 6, la dernière version de l’interface Samsung, ainsi que de la mise à jour d’octobre du Google Play.

Comme d’habitude, le déploiement de cette mise à jour est progressif. Aussi, il est possible qu’elle ne soit pas encore disponible sur votre Galaxy A54. Dans ce cas, elle devrait alors arriver dans les prochains jours, n’hésitez pas à vérifier régulièrement dans les paramètres de votre smartphone. Rappelons que le calendrier officiel de Samsung annonçait un déploiement dans la semaine du 13 novembre.

Le Galaxy A54 : fleuron du catalogue de Samsung

Bien que les gammes Galaxy S et Galaxy Z soient les véritables porte-étendards de Samsung, la gamme Galaxy A est la plus importante pour la marque : il s’agit des appareils qui se vendent le plus. C’est donc une excellente nouvelle que le déploiement d’Android 14 sur le Galaxy A54, puisque cela devrait permettre à un grand nombre d’utilisatrices et utilisateurs de profiter de cette version.

Selon l’OMDIA, le Galaxy A54 est le troisième smartphone le plus mis en vente de Samsung sur le premier semestre 2023, derrière le Galaxy A14 et le Galaxy A14 5G. Cela le place dans le TOP 10 des téléphones les mieux vendus de la période.

Quelles nouveautés dans cette mise à jour ?

Pour l’heure, nous n’avons pas trouvé de changelog complet de cette version, mais les nouveautés de One UI 6 sont déjà connues. On peut par exemple citer le nouveau volet de paramètres rapides, la possibilité de séparer les notifications du menu rapide, plus de personnalisation globale du système, Bixby Text Call pour ne pas avoir à décrocher en réunion, un nouveau widget météo, une nouvelle interface photo et bien d’autres encore.

Nous vous invitons à consulter notre dossier complet sur One UI 6 pour plus d’informations.