Les Galaxy A34 et A54 bénéficient enfin de One UI 6 en bêta

Android 14 arrive très prochainement et Samsung continue le déploiement de la bêta sur deux nouveaux appareils : les Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54.

Samsung passe à la vitesse supérieure pour l’arrivée d’Android 14 sur ses appareils, avec deux nouveaux smartphones capables d’accéder à la bêta de One UI 6.0. Cette nouvelle compatibilité se fait sur deux produits d’entrée / milieu de gamme, les Galaxy A34 et A54.

Il y a seulement un mois, de premiers smartphones du coréen pouvaient accéder à la bêta publique de One UI 6.0, l’interface de Samsung d’Android 14. Comme d’habitude, ce sont les smartphones haut de gamme qui ont commencé, les Galaxy S23 en l’occurrence. Désormais, ce sont des smartphones de milieu de gamme qui peuvent y accéder, de quoi ravir les détenteurs de ces produits.

One UI 6.0 en bêta oui, mais pas pour tout le monde

La liste d’appareils qui peuvent accéder à la bêta de One UI 6.0 s’étoffe et continuera de s’étoffer jusqu’à la sortie définitive de la mise à jour d’Android. Seulement, ce programme bêta n’est pas ouvert à tous les pays. Les pays concernés sont les États-Unis, la Corée du Sud, l’Allemagne, l’Inde, la Pologne et le Royaume-Uni. La France ne devrait donc pas en profiter, du moins pour le moment.

Le casse-tête va même plus loin pour savoir si votre appareil peut accéder à la bêta. Les conditions d’accès sont doubles, se faisant à la fois sur l’appareil et sur le pays d’origine. Actuellement, la bêta pour le Galaxy A34 est réservée au Royaume-Uni par exemple. Et pour le Galaxy A54, c’est la Corée du Sud qui est concernée par cet accès anticipé, selon SamMobile.

Pour rappel, One UI 6 devrait ajouter de nombreuses fonctionnalités à l’interface de Samsung. Tout un pan de personnalisation est au programme, avec des paramètres rapides revisités ou une personnalisation accrue de l’écran de verrouillage.

On peut également noter un nouveau design pour le widget du lecteur multimédia avec des animations en forme d’ondes sonores. Cette mise à jour devrait apporter un lot de nouveautés assez conséquent et, surtout, sur un nombre important d’appareils. Ce sera d’ailleurs la dernière mise à jour pour bon nombre de smartphones populaires de Samsung.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).