Samsung One UI 6 (Android 14) : il y a une chose que Bixby fait mieux que Google Assistant

Nous avons essayé Bixby text call dans One UI 6, l'interface de Samsung basée sur Android 14. Une option de filtrage des appels qui se montre plus agréable à utiliser qu'une fonction très similaire proposée par Google Assistant.

Avec la mise à jour vers l’interface Samsung One UI 6 (Android 14), les smartphones Galaxy compatibles profitent (ou vont profiter) de plusieurs nouveautés intéressantes et diverses. Rappelons que la version stable a été déployée sur trois modèles pour le moment : Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra.

Parmi elles se cachent une amélioration pratique pour filtrer les appels qu’on ne peut ou ne veut pas prendre. Et quelle surprise de découvrir que, dans ce cadre-là, Bixby s’en sort mieux que Google Assistant !

Samsung vs Google

Nous avons pu tester la fonction Bixby text call. Celle-ci n’est pas nouvelle en soi. Lorsque vous recevez un appel entrant, vous pouvez basculer votre interlocuteur vers une sorte de répondeur vocal intelligent sur lequel Bixby se charge de demander à la personne d’expliquer le motif de son appel pour retranscrire ensuite ses propos à l’écrit sur une interface dédiée. Ensuite, vous pouvez envoyer des messages ou des instructions que l’assistant répète à l’oral. Il est aussi possible de reprendre l’appel si vous le souhaitez.

Toutefois, jusqu’à la mise à jour vers One UI 6, Bixby text call fonctionnait seulement en anglais ou en coréen. Le français a désormais été ajouté — entre autres nouvelles langues — et il est également possible d’activer la fonction en cours d’appel, après avoir décroché.

C’est donc précisément la fonctionnalité que nous avons testée. Et force est de constater que, si l’assistant vocal de Samsung a toujours eu de grosses lacunes en langue française face à la concurrence, sur cette utilisation-là, Bixby text call est globalement plus intéressant que le filtrage d’appels similaire proposé par Google Assistant sur les Pixel.

Nous avons mené une brève comparaison entre les deux cas de figure suivants :

Bixby text call sur un Samsung Galaxy S23 Ultra mis à jour sur Android 14 avec One UI 6 ;

Filtrage d’appel sur un Google Pixel 7 mis à jour sur Android 14 avec la Pixel Experience.

Comment fonctionne Bixby text call ?

Commençons par expliquer comment activer Bixby text call. Pour cela, il faut vous ouvrir l’application Téléphone de Samsung, appuyer sur les trois points en haut à droite de l’écran et sélectionner l’option Paramètres dans le menu qui s’ouvre. Il ne vous restera ensuite plus qu’à aller dans Bixby text call et à activer l’option puis à sélectionner la langue à télécharger.

À partir de là, quand vous recevrez un appel, vous verrez s’afficher un bouton Bixby text call au centre de l’écran — au-dessus des touches Raccrocher et Décrocher. Il suffira d’appeler dessus et de vous laisser guider pour profiter de cette fonctionnalité de l’assistant vocal.

Du côté de Google Assistant et des smartphones Pixel, un bouton similaire s’affiche lors d’un appel entrant avec la mention « Filtr. appel ».

Bixby text call Google Assistant

Bixby text call est plus agréable à utiliser que Google Assistant

L’un des avantages de Bixby text call réside dans son interface plus attrayante. Celle-ci est plus colorée et plus dans l’air du temps que l’expérience proposée par Google Assistant où les échanges s’affichent dans des rectangles tristounets.

Autre avantage : si les deux interfaces proposent des réponses rapides déjà prêtes pour ne pas vous faire perdre de temps, Bixby text call va plus loin. Vous pouvez saisir vous-même du texte si aucune des suggestions ne vous convient. L’assistant vocal lira ensuite à voix haute votre message auprès de la personne qui appelle. Nous avons fait plusieurs essais sans remarquer d’erreurs particulières dans la diction, sauf évidemment quand nous faisions une faute de frappe.

Google Assistant ne propose pas ce genre d’interactions.

Bixby text call Google Assistant

Enfin, précisons que les deux outils ne comprennent pas toujours parfaitement ce qui est dit à l’oral par l’individu qui tente de vous joindre. Les retranscriptions qui vous sont proposées dans la foulée manquent parfois de précision — même si on réussit globalement à comprendre le sens général des phrases dans ces cas-là.

Nous avons cependant rencontré la même erreur à trois reprises du côté de Google Assistant : ce dernier ne retranscrivait pas les propos de la personne quand bien même celle-ci était bel et bien en train de parler. Un bug qui ne s’est pas manifesté avec la solution de Samsung.

Il y a toutefois un petit bémol : si Bixby text call fonctionne parfaitement sur notre S23 Ultra, nous rencontrons des difficultés sur un S23 classique où nous n’arrivons même pas à télécharger la langue française au moment d’activer l’option. Le Galaxy Store affiche un message d’erreur. Nous avons mis à jour l’application Bixby en parallèle, mais cela n’a rien changé, nous ignorons encore d’où vient ce bug. Espérons qu’il ne vous concernera pas.

De bon augure pour l’avenir de Bixby et de Samsung ?

Hormis le petit accrochage susmentionné, nous retenons surtout beaucoup d’éléments nous poussant à admettre que, sur au moins un point, Bixby fait mieux que Google Assistant. De quoi espérer de belles choses pour les Galaxy S24 que Samsung voudrait ériger en parangons des smartphones dopés à l’IA ? Réponse en janvier 2024 a priori, mais il se murmure déjà que la marque coréenne miserait beaucoup sur Bixby qui est donc loin d’être mis au placard.