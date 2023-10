Galaxy S24 : comment Samsung miserait sur l’IA pour vendre son smartphone

Samsung prépare une mise à jour de OneUI avec beaucoup de nouveauté autour de l'IA. Le déploiement correspondrait au lancement du Galaxy S24 que Samsung pourrait présenter comme un « AI Phone ».

L’ère des smartphones IA vient-elle de s’ouvrir ? Google a déjà mis l’accent sur l’Inteligence Artificielle avec son Pixel 8, et la firme pourrait très vite être rattrapée par Samsung. La firme sud-coréenne a déjà dévoilé l’Exynos 2400 que l’on devrait trouver dans le futur Galaxy S24, avec parmi les nouveautés la promesse de performances en IA 14 fois plus rapides. On sent donc que la firme va mettre l’accent sur ce trait.

Une nouvelle source affirme que cela passera aussi par une mise à jour logicielle avec l’arrivée de OneUI 6.1.

Une version enfin intelligente de Bixby ?

C’est le spécialiste de Samsung sur X (anciennement Twitter) @IceUniverse qui dévoile cette théorie.

Il explique que One UI 6.1, la prochaine mise à jour prévue par Samsung après le lancement récent de One UI 6, proposerait de nombreuses nouveautés liées à l’IA. Ce serait la plus grande mise à jour de Samsung dans ce domaine, et on aurait le droit à une intelligence artificielle plus puissante que Bixby, l’ancien assistant crée par Samsung face à Apple Siri et Google Assistant.

Cette nouvelle mise à jour pourrait coïncider avec le lancement du Galaxy S24. Samsung pourrait même en faire un « AI Phone ».Si Google et Samsung lancent coup sur coup un smartphone misant sur l’intelligence artificielle, les deux fabricants pourraient lancer une tendance.

Pourtant, l’idée peut paraître un peu ridicule. En effet, pour le moment, la popularité de l’IA générative se fait surtout grâce à des applications ou des services web fonctionnant grâce à l’énorme puissance de calcul du cloud. Les fonctions d’IA que l’on peut faire tourner en local sur nos smartphones sont de petites fonctions de retouche d’images ou de son. Il sera intéressant de voir si Samsung peut développer de nouveaux usages.