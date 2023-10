EPIK Yearbook : cette IA génère des photos de vous façons années 90, mais surtout beaucoup d’argent

Une nouvelle IA générative rencontre un gros succès. L'application Epik intègre une fonction capable de générer des images qui semblent tirées d'un yearbook.

Vous avez peut-être vu passer dans vos flux des « photos » semblant tout droit sorties d’une cérémonie de remise des diplômes d’une série américaine dans les années 90. Il s’agit de l’œuvre de la dernière mise à jour de l’application EPIK.

Comment générer sa photo de yearbook ?

L’application EPIK est disponible sur le Google Play Store sur Android et l’App Store d’Apple du côté de l’iPhone. Elle permet de retoucher gratuitement des images ou des photos. La dernière version en date ajoute une nouvelle fonction : la possibilité de générer par IA de fausses photos imitant le style des yearbooks américain, les albums photo que s’échangent les étudiants peu avant la conclusion de l’année scolaire et de la remise des diplômes.

Si l’application est gratuite à utiliser, cette nouveauté ne l’est pas. Générer des photos « yearbook » est facturé 6,99 euros pour un groupe de 60 images crée en moins de 24 heures. Vous pouvez payer une formule express à 9,99 euros pour les générer en moins de 2 heures.

Les étapes sont relativement simples à suivre. Il faut partager 8 à 12 photos de soi, des selfies, avec l’application pour que le moteur puisse générer les 60 images.

Attention aux conditions

Comme le signal Numerama, les conditions d’utilisations d’EPIK sont particulièrement floues concernant l’usage qui sera fait de vos photos partagées. L’application a été développée en Corée du Sud, en dehors de l’Europe, et on ne connait pas la localisation des serveurs sur lesquels seront stockées vos photos. On ne sait pas non plus quel est le niveau de sécurité de l’application ou du stockage.

Enfin, même en écartant les risques de piratages, il y a fort à parier que l’IA d’EPIK va utiliser vos photos pour entrainer son modèle. Non seulement le service est facturé, mais vos données serviront donc l’entreprise.

L’IA qui génère beaucoup d’argent

L’application Epik semble rencontrer un très gros succès grâce à la viralité des images produites et partagées sur les réseaux sociaux. On peut constater plus de 975 personnes en file d’attente pour créer leur yearbook. C’est donc 975 personnes qui ont accepté de payer 7 euros à l’instant T. Le succès est bien là : il est souvent impossible de payer pour la génération car la file d’attente est déjà pleine.

@poki you can sit with me :) ♬ original sound – Dose of RX | A dose of life ✨️ – RX | A dose of life ✨️

Impossible d’avoir pour le moment des chiffres exacts sur les revenus générés par l’application, mais de grands influenceurs en font déjà la promotion. On peut, par exemple, découvrir sur TikTok, le yearbook de Pokimane, à destination de ses 6,8 millions d’abonnés.