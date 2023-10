One UI 6 (Android 14) : Samsung lance le déploiement de la mise à jour sur ses smartphones Galaxy

Après quelques semaines de développement en beta, la première version stable de OneUI 6 (Android 14) est publiée par Samsung. Pour la France il faudra encore être patient.

Officiellement, Android 14 est disponible depuis un peu moins d’un mois pour certains smartphones. Il faut aussi que les fabricants adaptent leur interface et applications à la nouvelle version. C’est ce que fait Samsung avec One UI 6, proposé jusque là en version beta.

Depuis ce lundi 30 octobre, Samsung One UI 6 est proposé en version stable. Le déploiement de la mise à jour vers Android 14 pour les smartphones Samsung a débuté.

La France devra patienter

Les utilisateurs de Galaxy S23 ont donc pu commencer à télécharger la mise à jour vers One UI 6. Plus précisément, les utilisateurs en Corée du Sud, aux États-Unis et en Allemagne. Pour les autres territoires comme la France, il faudra encore patienter. On espère que l’attente n’excèdera pas plus de quelques jours ou semaines.

De même, si vous possédez un autre smartphone Samsung Galaxy éligible à la mise à jour vers Android 14, qui n’est pas un Galaxy S23, le déploiement n’a pas encore débuté. Le fabricant va petit à petit adapter son interface aux modèles de smartphones : la famille Galaxy Z pour les pliants, les anciens Galaxy S, ou encore les Galaxy A plus accessibles.

Quelques changements bienvenus

En dehors des nouveautés d’Android 14, cette mise à jour vers One UI 6 apporte aussi quelques fonctions exclusives pour les smartphones Samsung. On a notamment le droit à un tout nouveau volet de notification et de réglages rapides, de nouvelles options pour l’écran de verrouillage, de nouveaux widgets ou encore des améliorations pour l’application caméra.