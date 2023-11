Black Friday : Xiaomi fait vraiment mal à la concurrence avec ces offres qui font du bien au porte-monnaie

Xiaomi fait partie des incontournables du Black Friday. Smartphones, trottinettes, tablettes ou même purificateur d'air sont en promotion lors de cette période. Découvrez notre sélection de bonnes affaires.

Xiaomi a su s’imposer comme un incontournable du secteur des technologies. Le constructeur est reconnu pour son catalogue aussi vaste que fourni, allant du smartphone à la domotique et en passant par la mobilité urbaine. Vous êtes à la recherche d’un produit en promotion ? Notre sélection des meilleures offres Xiaomi pourrait vous aider durant ce Black Friday.

Les meilleures offres Xiaomi de la Black Friday Week

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Parmi les smartphones Xiaomi, la gamme Redmi se démarque dans une volonté de proposer le meilleur rapport qualité/prix. Dans cette philosophie, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G se présente comme un appareil avec une belle fiche technique. L’écran AMOLED est l’un des points à souligner tant ce type de technologie est rare pour cette tranche de prix. L’expérience proposée dans sa globalité est excellente aussi bien en photographie de jour que dans son autonomie. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est à 299 euros au lieu de 399 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G en bref :

Son écran AMOLED

Le suivi logiciel de MIUI

La charge rapide

Xiaomi 13T Pro

Ce tout nouveau Xiaomi 13T Pro se distingue sur le marché par de solides bases pour un smartphone haut de gamme. Il met en avant un bel écran Oled avec un rafraîchissement adaptatif parfait pour le quotidien. Le logiciel MIUI 14 vous accompagne au mieux pour faciliter votre usage. En termes de batterie, le 13T Pro est capable d’encaisser une journée d’usage, mais surtout la charge 120W permet de compenser pour être à 100 % en un clin d’œil. Le Xiaomi 13T Pro est en promotion à 699 euros au lieu de 999 euros chez Boulanger. Il est même possible de le faire descendre à 599 euros pour la reprise de votre ancien appareil Boulanger.

Le Xiaomi 13T Pro en bref :

Son écran Oled

La charge 120W

La polyvalence en photo

Xiaomi Robot Vacuum S12

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 est doté d’une puissance d’aspiration de 4 000 Pa. Ce robot-aspirateur est équipé d’une brosse centrale et de brosses latérales efficaces pour enrouler les cheveux et poils d’animaux, aussi bien sur les sols durs que les tapis. La serpillère arrive à bout des taches fraîches et légères, mais doit passer en mode Nettoyage professionnel pour celles incrustées, et là encore, elle laisse encore quelques traces. Au lieu de 299,99 euros habituellement, le Xiaomi Robot Vacuum S12 est maintenant disponible en promotion à 139,99 euros en boutique officielle avec le code promo BFRIDAY10. Idem pour le Xiaomi Robot Vacuum E12 disponible en promotion à 89,99 euros sur le même site.

Les atouts du Xiaomi Robot Vacuum S12

Le design et les finitions

De bonnes performances en aspiration

Son rapport qualité-prix

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Les trottinettes électriques Xiaomi sont saluées par la critique pour leur qualité. C’est le cas de l’Electric Scooter 4 Pro. Avec son moteur 350 W, elle peut atteindre une vitesse de 25 km/h. La maniabilité est au rendez-vous et les freins sont rassurants, faisant du modèle un allié de la ville. Elle est relativement légère avec 16,5 kg sur la balance et des mesures, une fois dépliée, de 110,4 x 42,9 x 48,4 cm. Enfin, son autonomie réelle est d’un peu plus de 30 km comme nous avons pu le constater lors de notre test. La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est à 599 euros au lieu de 699 euros.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro en bref :

Une conception robuste

Un grand confort de conduite

Une vitesse et une autonomie de bon aloi

Retrouvez la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro à 599 € sur Darty

Xiaomi A2 43

Xiaomi dispose de plusieurs types de produits sur son catalogue dont quelques modèles de TV. La Xiaomi A2 43 pouces propose une belle dalle 4K truffée de compatibilités. Vous avez droit au Dolby Vision, HDR10 et HLG, afin de coller au mieux à votre consommation. L’apport d’Android TV offre son lot de personnalisations pour l’usage au quotidien. Pendant la Black Friday Week, la Xiaomi A2 43 pouces est à 249 euros au lieu de 449 euros.

Le Xiaomi A2 43 en bref :

Une dalle 4K UHD de 43 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HLG

Android TV

Xiaomi Curved Gaming Monitor 30

Xiaomi propose aussi des écrans PC de bonne qualité. C’est le cas du Curved Gaming Monitor 30 qui propose un format 21/9 pour une excellente immersion. Le design est de bonne facture et peut s’intégrer au sein de votre bureau sans le moindre problème. Il dispose aussi d’un rafraîchissement à 200 Hz et une compatibilité FreeSync Premium pour offrir quelques bonnes performances en gaming. Sur le site de la Fnac, le Xiaomi Curved Monitor 30 pouces est à 249 euros au lieu de 399 euros.

Le Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 en bref

Une dalle de 30 pouces incurvée, pour plus d’immersion

Une définition WFHD et un taux de rafraîchissement à 200 Hz

Une compatibilité avec AMD FreeSync Premium

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential avec antivol

Cette trottinette électrique pas chère est parfaite pour un usage polyvalent. Avec ses dimensions de 108 x 43 x 114 cm et surtout ses 12 petits kilogrammes, elle est assez maniable pour l’emporter partout. Le moteur de 250 W permet une vitesse maximale limitée à 20 km/h tandis que la batterie assure une autonomie de 20 kilomètres. Il ne s’agit pas de la trottinette électrique la plus performante du marché, mais elle est idéale pour des petits trajets en ville. De plus, elle se révèle confortable au quotidien et offre une bonne réactivité sur la route. La Xiaomi Mi Electric Scooter Essential 250 W avec antivol à 259 euros au lieu de 299 euros.

La Xiaomi Mi Electric Scooter Essential 250 W en bref :

Un format idéal pour les trajets multimodaux

Une bonne qualité de fabrication

Le rapport qualité-prix

defaut_title

Xiaomi Pad 6

Xiaomi n’est pas à la traine en matière de tablettes tactiles. Le constructeur s’est placé en alternative Android sur l’entrée et le milieu de gamme. Tout commence par un écran de 11 pouces avec une définition de 2880 x 1800 pixels, et surtout, un taux de rafraichissement de 144 Hz, une rareté. La puce Snapdragon 870 et les 6 Go de RAM permettront de faire tourner Android de façon fluide. Pour l’autonomie, comptez environ 15 à 20 heures.

Lors de la Black Friday Week, la Xiaomi Pad 6 passe à 349 euros chez Boulanger.

La Xiaomi Pad 6 en bref :

Écran tactile de 11 pouces

Puissance de 40 W

Batterie de 8840 mAh

Xiaomi Watch S1 Active Noir

Cette montre connectée de chez Xiaomi est plus dans une orientation sportive. La Xiaomi Watch S1 Active propose un bracelet en silicone pour atténuer les effets de la sudation et un cadran plus résistant. Cette montre offre un bel écran Amoled de 1,43 pouce en 466 x 466 pixels. Elle est capable de suivre précisément 19 activités différentes et de mesurer le rythme cardiaque, le niveau d’oxygénation du sang ou encore la qualité du sommeil. Le GPS intégré permet un suivi précis de vos séances en plein air et l’autonomie réelle est en moyenne de cinq à sept jours.

La Xiaomi Watch S1 Active en bref :

Une montre robuste pour le sport

Un bel écran de 1,43 pouce AMOLED

19 activités et une autonomie de presque sept jours

Xiaomi Mi Smart Compact Projector

Parmi les projecteurs compacts, Xiaomi propose bien évidemment sa propre version avec le Mi Smart Compact Projector. Son aspect de poche et ses qualités en font un produit fiable dans les conditions appropriées. Initialement proposé à 599 euros, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est désormais affiché à 339 euros chez Cdiscount.

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector en bref

Un petit format pratique et nomade

Des images en Full HD jusqu’à 120 pouces

Android TV 9.0

Xiaomi batterie externe Mi3

Avec seulement 200 g et des mensurations de 9 × 6,39 × 2,44 cm, cette batterie externe se glisse facilement dans une poche de pantalon. Elle offre une capacité de 10 000 mAh ce qui permet de redonner deux à trois fois toute son énergie à un smartphone. Au quotidien, vous apprécierez ses deux ports USB-A et deux autres USB-C qui permettent de recharger trois produits simultanément, tout en rechargeant la batterie de secours. Avec une puissance maximale de 22,5 W, la recharge rapide est donc bien présente et elle a assez de coffre pour redonner toute son énergie à une Nintendo Switch. La batterie externe Xiaomi Mi3 à 12,99 euros au lieu de 12,99 euros.

La batterie externe Xiaomi Mi3 en bref :

Un design soigné

Une belle capacité de 10 000 mAh

La charge rapide de 22,5 W et quatre ports USB

Retrouvez la Xiaomi batterie externe Mi3 à 12,99 € chez Xiaomi

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 4L

Pendant la Black Friday Week, le Xiaomi Mi Smart Air Fryer est maintenant disponible Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L à 79 euros au lieu de 149 euros. L’occasion pour vous de faire de bons petits plats au quotidien.

Un Air Fryer de 4 L avec une puissance de 1 500 W

Un écran OLED pour programmer des repas jusqu’à 24 h à l’avance

Plus d’une centaine de recettes disponibles sur l’application

