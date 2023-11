PC Black Friday : on a préparé une puissante config pour moins de 1 200 €

Vous attendiez le Black Friday pour vous monter un PC digne de ce nom ? Nous vous avons mâché le travail en sélectionnant les meilleurs composants aux meilleurs prix.

La Black Friday Week, c’est aussi l’occasion pour tous les gamers PC de zieuter les prix des composants pour améliorer leur config ou tout simplement se monter une nouvelle machine de guerre pour moins cher. Nous avons donc pris l’initiative de sélectionner les meilleurs deals sur Amazon pour chaque composant et de monter un PC complet, puissant, polyvalent, design et durable.

Que propose cette config PC spéciale Black Friday 2023 par Frandroid ?

Un Processeur I5 de dernière génération

16 Go de RAM et 2 To de stockage NVMe

Une RTX 4060

Wifi 6 et Bluetooth 5.2 embarqués

Voici la liste des composants en réduction spéciale Black Friday sur Amazon pour un tarif total de 1117,56 euros.

Un PC musclé, design et bien refroidi

Cette configuration vient se loger dans un boitier NZXT H5 Flow de couleur blanche (disponible aussi en noir). Un boitier de taille moyenne, qui peut parfaitement se loger sur un bureau ou au sol et qui dispose d’une vitre latérale en verre trempé pour bien apprécier les composants en marche une fois le PC allumé. Le boitier comporte un ventilateur arrière, deux à l’avent et un autre placé en bas dédié à l’extraction d’air chaud du GPU pour garantir une bonne température à l’intérieur. Le processeur sélectionné est un Intel Core i5-13400F, un CPU parfait pour le jeu qui garantit d’excellentes performances pour pas cher avec ses 10 cœurs pouvant grimper jusqu’à 4,6 Ghz en mode Turbo. Il est refroidi par un ventirad NZXT T120 et est épaulé par 32 Go de RAM (Corsair Vengeance LPX 32 Go en DDR4 3 600 Mhz). La partie GPU est assurée par une Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060, une carte graphique qui propose des performances solides avec ses 8 Go de mémoire vidéo et permettant de jouer aisément jusqu’en 4K sur de gros titres (en activant le DLSS).

Le tout est alimenté parfaitement par une MSI MAG A750GL, une alimentation de 750W et modulaire, bien pratique pour le montage du PC.

Avec le réseau sans-fil intégré et une connectique complète

Afin que le PC soit le plus indépendant possible, nous nous sommes tournés vers la carte mère Asus Prime B760M-A en version Wi-Fi. Cette carte au format ATX intègre une antenne externe compatible 802.11ax (Wi-Fi 6) ainsi qu’un module Bluetooth 5.2. Ainsi, le PC ne sera pas dépendant uniquement d’un câble réseau pour recevoir internet et il ne sera pas non plus nécessaire d’investir dans une clé Bluetooth pour appairer une manette ou un casque par exemple. La carte dispose également d’autres atouts comme la présence d’un dissipateur thermique M.2 qui sera bien utile pour refroidir efficacement le SSD au format NVMe Crucial P3 Plus de 2 To. Les deux composants (carte mère + SSD) se complètent parfaitement puisqu’ils sont compatibles PCIe 4.0, le SSD pouvant monter jusqu’à 5 000 Mo/s en lecture séquentielle et 4 200 Mo/s en écriture.

La config est aussi fournie en connectique totale : 2 ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 ports USB 2.0 ports Type-A, 2 ports HDMI (+1 avec la RTX 3070), Un port USB 3.2 Gen 1 Type-C (en façade) et un port USB 3.2 Gen 1 (en façade).

