Caméra, robot aspi, ampoule connectée… tout y passe pendant le Black Friday !

Le cocon qu’incarne votre domicile mérite toute votre attention. Il est possible de le rendre encore plus confortable, sécurisé et agréable à vivre au quotidien à moindre coût, grâce à notre sélection d’objets connectés pour le Black Friday.

Le Black Friday est l’occasion rêvée pour améliorer votre intérieur à l’aide d’objets connectés. Ils vont vous aider à entretenir votre domicile, à créer de véritables ambiances lumineuses, à contrôler votre environnement numérique, comme votre maison connectée ou encore renforcer votre sécurité. Pour vous aider à trouver la bonne affaire du moment, l’équipe Bons Plans de Frandroid a sélectionné les meilleures offres du moment proposées dans la catégorie maison connectée. Ampoules connectées, aspirateurs robots ou encore enceinte avec écran.

Les meilleures offres domotiques du Black Friday

Ring Intercom

À l’occasion de la Black Friday Week, Ring Intercom à 47 euros au lieu de 129 euros. C’est un objet connecté tout à fait capable de s’intégrer dans un écosystème Alexa. L’installation peut se faire soi-même et une fois tout branché, vous n’avez plus qu’à gérer l’ensemble depuis l’application dédiée.

Le Ring Intercom en bref :

L’intégration dans l’écosystème Alexa

Son installation simple

Une application compagnon

Pack Philips HUE W & C Découverte 2023

L’écosystème d’ampoules et de luminaires connectés Philips Hue est devenu celui de référence. Ses produits sont de grandes qualités et profitent d’une application qui permet de personnaliser très finement son environnement lumineux, tout en profitant d’automatismes très poussés, sans oublier une intégration parfaite avec tous les assistants vocaux. Ce Pack Philips HUE W & C Découverte 2023, comprend aussi deux ampoules White & Color, un pont Hue et un interrupteur connecté. Il est proposé à moins 40 % chez Boulanger durant la Black Week.

Le Pack Philips HUE W & C Découverte 2023 en bref :

Un kit complet avec deux ampoules, un pont Hue et un interrupteur connecté

La compatibilité avec Siri, Alexa et Google Assistant

Assistant La personnalisation très poussée de votre environnement lumineux

Dreame V10 Pro

Cet aspirateur balai sans-fil est même équipé d’un moteur (séparé du moteur d’aspiration) pour améliorer l’efficacité du Dreame V10 Pro. Carrelage, parquet, tapis : plus aucun sol ne vous résistera. Habituellement, cet aspirateur balai sans-fil se trouve à 219 euros. À l’occasion du Black Friday millésime 2023, le Dreame V10 Pro est disponible pour seulement 149 euros chez Cdiscount.

Le Dreame V10 Pro en bref

Efficace et maniable en toutes circonstances ;

Une aspiration de 140 W pour tous les types de sols ;

Un système de filtration en 5 étapes avec un filtre HEPA lavable ;

Un indice de réparabilité de 7,1/10.

Google Nest Hub 2è génération

Habituellement proposé à 99 euros, le Google Nest Hub 2 génération propose déjà un positionnement tarifaire très compétitif. La Fnac le propose au prix de 59,99 euros durant le Black Friday, l’occasion de profiter d’un écran connecté 100 % pensé pour Google Assistant. Il vous permet donc de profiter de tous vos contenus multimédias, de l’intelligence de l’IA Google et de contrôler très finement votre intérieur. Au quotidien, de la liste des courses à votre planning, tout est accessible à la voix et du bout de vos doigts. De plus, il offre la technologie Motion Sense, qui apporte un suivi du sommeil intéressant et non intrusif. Enfin, pour ne rien gâcher il profite d’un design soigné et d’une qualité de fabrication de haute tenue.

Le Google Nest Hub 2è génération en bref :

Son format compact et son écran de qualité

Un rendu audio amélioré

Un Google Assistant performant et pratique au quotidien

Retrouvez le Google Nest Hub 2è génération à 59 € chez la Fnac

iRobot Roomba Combo J9+

Nous sommes sûrement face à l’un des plus beaux robots aspirateurs laveurs du marché. Un design élégant, des matières soignées et une qualité de fabrication impeccable. Il dispose d’une base d’autovidange, et de remplissage d’un réservoir d’eau. Décliné en blanc ou en noir, vous n’aurez aucun mal à l’intégrer dans votre domicile, sans nuire à votre décoration d’intérieur.

Le robot exploite un système de double brosse en caoutchouc qui fera disparaître les poils d’animaux et les débris solides avec une redoutable efficacité. Sa vadrouille mécanisée évite de mouiller tapis et moquette. Enfin, son IA est capable d’éviter les objets aux sols et même les déjections animales. Lors de la Black Week, l’iRobot Roomba Combo J9+ à 999 euros chez Darty.

iRobot Roomba Combo J9+ en bref :

Un produit aussi design que solide

D’excellentes performances d’aspiration et de nettoyage des sols

Une détection et identification des obstacles hors pair, déjections animales incluses.

Retrouvez le iRobot Roomba Combo J9+ à 999 € sur Darty

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 4L

Pendant la Black Friday Week, le Xiaomi Mi Smart Air Fryer est maintenant disponible Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L à 79 euros au lieu de 149 euros. L’occasion pour vous de faire de bons petits plats au quotidien.

Un Air Fryer de 4 L avec une puissance de 1 500 W

Un écran OLED pour programmer des repas jusqu’à 24 h à l’avance

Plus d’une centaine de recettes disponibles sur l’application

eufy Security SoloCam S220

Si la Eufy S220 SoloCam affiche un design atypique en forme de pavé, ce n’est pas que pour se distinguer de la concurrence. Cela lui permet d’embarquer sur son dessus un panneau solaire de 0,9 W, qui permet avec trois à cinq heures d’ensoleillement de le recharger pour assurer son fonctionnement au quotidien. Un produit pensé pour résister aux intempéries grâce à sa certification IP67. La caméra est capable de capter des images détaillées en 2K et permet une bonne identification des intrus. Cela de jour comme de nuit grâce à ses LED infrarouges. Elle peut même distinguer les sources de mouvement, afin d’éviter que votre chat n’active les notifications toutes les deux minutes. En cas de mouvement suspect, vous serez notifiés sur votre smartphone pour accéder au flux en direct ou les vidéos enregistrées. Enfin, elle embarque même une alarme de 75 dB pour effrayer les malandrins potentiels.

Le eufy Security SoloCam S220 en bref :

Sa conception et l’alimentation par panneau solaire

La qualité des vidéos

L’intelligence de la détection de mouvement

Retrouvez le eufy Security SoloCam S220 à 299 € sur Amazon

Dyson Omni-Glide

Le balai aspirateur de chez Dyson est l’une des références du marché. Il déploie une puissance de 50W afin de faire une aspiration de grande qualité peu importe la surface sollicitée. Surtout les divers accessoires qui l’accompagnent offrent une réelle valeur ajoutée. D’abord proposé à 399 euros, le Dyson Omni-Glide est désormais affiché à 239 euros chez Cdiscount.

Les points forts du Dyson Omni-Glide

Très maniable avec sa brosse omnidirectionnelle

Des accessoires pour peaufiner le ménage

Un vidage plus hygiénique

Nuki Smart Lock 3.0

Ceux à la recherche d’une solution pour sécuriser leur domicile peuvent aussi trouver leur bonheur pendant cette Black Friday Week. La serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 est en promotion. Grâce à une installation des plus simples, sa connexion au Wi-Fi et l’usage de l’application, vous aurez l’esprit tranquille. Notre test de la Nuki Smart Lock 3.0 est aussi disponible à la lecture. Elle est actuellement en promotion à 125 euros.

La Nuki Smart Lock 3.0 en bref :

Une serrure connectée simple à installer

Verrouille et déverrouille votre porte automatiquement

Jusqu’à 100 clés différentes

Nanoleaf Lines 60

Nanoleaf est le spécialiste de la lumière connecté design, avec de nombreux concepts allant des dalles lumineuses hexagonales (dont certaines avec effet bois), carrées ou encore triangulaires. Il compte également dans son catalogue la collection Lines qui se compose de barres lumineuses fines que vous pouvez associer à votre guise. Cela permet de créer des luminaires plus discrets et subtils que ceux composés de panneaux. Les Lines affichent jusqu’à 16 millions de nuances de couleur que vous pouvez paramétrer selon vos goûts. Il est également possible de créer des scènes dynamiques qui régiront en fonction de la musique que vous écoutez, ou encore quand vous jouez à un jeu vidéo ou regardez une série. Dans ces deux derniers cas, il vaut mieux positionner les Lines derrière l’écran ou le téléviseur. Elles sont prises en charge par Siri, Alexa et Google Asssitant et sont compatibles avec IFTTT et SmartThings de Samsung. Qu’il s’agisse de sublimer vos contenus multimédias ou d’imaginer le luminaire de vos rêves, il serait dommage de passer à côté de ce kit Nanoleaf Lines proposé à moins 30 % sur Amazon.

Le Nanoleaf Lines 60 en bref :

La simplicité d’installation

La personnalisation des compositions comme des ambiances lumineuses

La luminosité dynamique en fonction des contenus multimédias.

Retrouvez le Nanoleaf Lines 60 à 138,99 € sur Amazon

