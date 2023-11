Black Friday : les meilleures offres pour acheter votre vélo électrique pas cher

Le marché du vélo électrique est assez onéreux en temps normal. C'est pourquoi le Black Friday est l'occasion idéale pour acquérir un vélo électrique de bonne qualité, sans trop dépenser. Voici notre sélection des meilleures références en promotion.

Vous êtes à la recherche d’un nouveau véhicule pour vous accompagner au quotidien ? Chaque année, Frandroid teste plusieurs dizaines de VAE afin de dénicher la perle rare. Pendant le Black Friday, les promotions autour des meilleurs vélos électriques se multiplient : voici les meilleures offres du moment.

Les meilleures offres vélos électriques du Black Friday

iWeech 24″ S

Si vous êtes en quête de l’un des meilleurs vélos électriques du marché, l’iWeech est une opportunité à saisir. Le vélo électrique urbain est l’un des plus performants sur la route grâce à son assistance électrique performante ainsi que son autonomie. Sur le site de Darty un prix barré de 3499 euros est affiché, le vrai prix barré est de 2950 euros si l’on en croit le site du constructeur. Ce qui fait que l’iWeech 24″ S passe de 2950 euros à 2359 euros chez Darty durant le Black Friday. En plus de cette promotion, sachez que des primes à l’achat d’un vélo électrique existent.

L’iWeech 24″ S en bref :

Une autonomie de 80 km ;

Une puissance de 250 W ;

Un cadre en aluminium

Shiftbikes Shift

Son design plutôt urbain est complété par un équipement de série très complet. L’autonomie de 70 kilomètres avec un confort d’assise optimal fait de ce modèle un compagnon indispensable au quotidien. Lors de sa sortie, le Shiftbikes Shift était vendu à 1899 euros. La Black Friday Week est là, ses promotions aussi : durant quelques jours, vous pouvez vous procurer ce vélo électrique pour 1519 euros seulement chez Darty.

Jusqu’à 70 km d’autonomie ;

Puissance de 250 W ;

Des freins à disque hydrauliques Shimano sécurisants ;

Btwin Riverside 500E

Au sein du catalogue des vélos électriques Decathlon, le Btwin Riverside 500E est un bon modèle qui se démarque par sa polyvalence sur les routes. Ce dernier est aussi pertinent en ville que dans la campagne. Pour réussir ce tour de force, le capteur de couple est suffisamment performant pour répondre à toutes les aspérités de la route. Avec à la clé une autonomie affiché à une cinquantaine de kilomètres, il est possible de prendre la route en toutes circonstances sur ce vélo électrique. Pendant le Black Friday, le Btwin Riverside 500E est à 999 euros au lieu de 1299 euros.

Le Btwin Riverside 500E en bref :

Polyvalent à l’usage

Son bon capteur de couple

L’autonomie satisfaisante

Stilus E-Touring

Ce VTC de chez Decathlon est surtout orienté vers le tourisme. La gamme Stilus est surtout orientée vers les spécialistes de la randonnée et c’est le cas du Stilus E-Touring qui se démarque par une construction très robuste. Le moteur mis en place ainsi que l’autonomie permettent à ce modèle d’être performant sur de longues distances quitte à en payer le prix. Chez Decathlon, Stilus E-Touring à 2999 euros au lieu de 3499 euros, à l’occasion de la Black Week.

Le Stilus E-Touring en bref :

Sa construction robuste

L’équipement complet

Le moteur performant

Cowboy Classic (2023)

Le catalogue de vélos électriques Cowboy est certes assez restreint, mais les modèles restent assez divergents en fonction des options en place. Le Cowboy Classic est une version actualisée avec plus de puissance. La position de conduite est pensée pour être un peu plus sportive et mettre à l’honneur les prestations. Si le prix pouvait constituer un frein, sa baisse de prix à 2390 euros chez Darty le rend d’autant plus intéressant.

Le Cowboy Classic (2023) en bref :

Son style épuré

La conduite dynamique

L’application intuitive

E-4600 TOPLIFE

Les vélos électriques pas chers sont souvent de bonnes références sur lesquelles il faut faire des compromis. Avec l’E-4600 TOPLIFE de chez Carrefour, vous avez entre les mains un véhicule capable de vous accompagner partout grâce à son excellente autonomie et un pack d’équipement complet. Sur le site de Carrefour pendant le Black Friday, le vélo est à 649 euros au lieu de 749 euros.

L’E-4600 TOPLIFE en bref :

L’autonomie

Le pack d’équipement intégré

Son prix réduit

Elops R500

La référence des vélos cargos est aussi à prix réduit pendant le Black Friday. L’Elops R500 de chez Decathlon est selon notre rédaction un excellent modèle pour les néophytes comme les confirmés. Outre les équipements intégrés qui sont satisfaisants, le vélo électrique se distingue par un bon confort sur la selle, et une assistance capable de vous épauler peu importe les aspérités de la route. Vous n’aurez aucun mal à transporter des passagers sur ce vélo électrique. L’Elops R500 est à 2699 euros au lieu de 2899 euros sur le site de Decathlon.

L’Elops R500 en bref :

Le pack d’équipement intégré

Des freins rassurants

L’assistance électrique agréable

Gazelle Ultimate T10 HMB

Ceux en quête d’un vélo électrique capable de les accompagner au quotidien peuvent se tourner vers le Gazelle Ultimate T10 HMB. Lors de notre test, ce vélo s’est révélé être excellent en matière d’autonomie, puisqu’il est capable d’atteindre les 100 kilomètres avec l’équipement adéquat. La conduite se révèle être bonne pour la ville comme à la campagne notamment grâce à son capteur de couple. Enfin, son style de type hollandais est un véritable atout à nos yeux. Sur le site Alltricks, le vélo électrique est à 2599 euros au lieu de 2799 euros.

Le Gazelle Ultimate T10 HMB en bref :

