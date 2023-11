La Fnac et Darty rentrent dans la danse du Black Friday à coup de grosses promotions

Le Black Friday est lancé officiellement chez la Fnac et Darty. Les deux enseignes françaises ne font pas du tout les timides avec des offres vraiment alléchantes pour la plupart des meilleurs produits Tech que l'on recommande chez Frandroid. Allez, on fait le tour des meilleures offres !

Le Black Friday a démarré ce 24 novembre 2023. Dès aujourd’hui, vous pouvez donc profiter des nombreuses fortes promotions du vendredi noir. Fnac et Darty répondent évidemment à l’appel pour proposer leurs meilleures offres de l’année, sur des produits Tech pourtant récents et qu’on a jamais vu à des prix aussi bas que maintenant.

Black Friday : les meilleures offres Fnac Darty

LG OLED55C3 à 1 099 euros au lieu de 1 999 euros : Fnac / Darty

Samsung TQ55QN90C à 999 euros au lieu de 1 599 euros : Fnac / Darty

Marshall Woburn II à 279 euros au lieu de 529 euros : Fnac / Darty

DJI Mini 3 Pro à 589 euros au lieu de 739 euros : Fnac / Darty

Asus Zenfone 10 à 699 euros au lieu de 799 euros : Fnac / Darty

Samsung The Frame 55 pouces (2023) à 999 euros au lieu de 1 499 euros : Fnac / Darty

Manette sans fil Xbox Series à 47 euros au lieu de 59 euros : Fnac

TCL 43C645 à 299 euros au lieu de 449 euros (après ODR) : Fnac / Darty

Xbox Series X à 409 euros au lieu de 499 euros : Fnac

Samsung Galaxy A34 5G à 319 euros au lieu de 449 euros : Darty

Iweech 24″ S à 2 359 euros au lieu de 2 950 euros : Darty

Shiftbikes Nightshift à 1 519 euros au lieu de 1 899 euros : Fnac / Darty

Sony WF-1000XM5 à 249 euros au lieu de 319 euros : Fnac / Darty

Samsung Galaxy S22 + Buds FE + chargeur sans fil à 549 euros au lieu de 1 009 euros : Fnac / Darty

Apple MacBook Air M2 13 pouces à 1 149 euros au lieu de 1 299 euros : Fnac / Darty

Google Pixel 7a à 399 euros au lieu de 509 euros : Fnac / Darty

Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 à 249 euros au lieu de 399 euros : Fnac

Asus ROG Ally Z1 à 499 euros au lieu de 699 euros : Fnac / Darty

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential à 259 euros au lieu de 349 euros : Fnac / Darty

Jabra Elite 5 à 99 euros au lieu de 169 euros : Fnac / Darty

Samsung Galayx Z Flip 4 à 599 euros au lieu de 1 109 euros : Fnac / Darty

Notez que la Fnac propose à ses adhérents le code promo BLACKF10 pour gagner 10 euros offerts en carte-cadeau par tranche de 100 euros d’achat.

LG OLED55C3

Le LG OLED 55C3 en quelques mots

Une qualité d’image de folie ;

Des fonctions gaming (VRR, ALLM)

L’interface WebOS ;

Un design sublime et élégant ;

Plein de codecs audio et vidéo.

En temps normal, ce téléviseur haut de gamme est vendu pour pas moins de 1999 euros (2000 euros quoi). Heureusement, durant le Black Friday, son prix baisse de 900 euros : le LG OLED 55C3 est disponible ces jours-ci seulement à 1099 euros chez la Fnac. Le LG C3 en version 55 pouces est d’ailleurs disponible au même prix chez Darty.

Et si vous voulez plus grand comme écran, le modèle 65 pouces est à 1499 euros seulement, sur la Fnac toujours.

Samsung TQ55QN90C

Les avantages du TV Samsung TQ55QN90C

Le combo Qled + Mini LED sur une dalle de 55 pouces

Compatible 4K HDR10, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1, de la VRR, HFR, FreeSync ou encore G-Sync

Sans oublier TizenOS

Habituellement vendu à 1 599 euros, le téléviseur Samsung TQ55QN90C profite de plus de 30 % de remise et s’affiche maintenant à 999 euros chez la Fnac et Darty.

Marshall Woburn II

La Marshall Woburn II, c’est quoi ?

Un design rétro façon ampli de guitare

Une puissance totale de 110 W

Le Bluetooth 5.0 aptx

Avec un prix barré à 529 euros, l’enceinte Marshall Woburn II est remisée à 279,99 euros sur le site de la Fnac et Darty.

DJI Mini 3 Pro

Les points clés du DJI Mini 3 Pro

Un drone au format compact et léger (249 grammes)

Des moteurs plus puissants pour plus de stabilité

Capable de filmer en 4K à 60 IPS et Full HD à 120 IPS

Initialement à 739 euros, le drone DJI Mini 3 Pro est actuellement en promotion à 589 euros sur le site de la Fnac et chez Darty.

Asus Zenfone 10

Ce qu’on apprécie de l’Asus Zenfone 10

Un design réussi et sa prise en main très agréable

Son puissant processeur : le Snapdragon 8 Gen 2

Son endurance : 2 jours d’autonomie

De base dans sa version 256 Go à 849 euros, l’Asus Zenfone 10 est aujourd’hui remisé à 749 euros sur le site Darty. On le trouve aussi en version 128 Go à 699 euros au lieu de 799 euros chez la Fnac.

Samsung The Frame 55 pouces (2023)

L’essentiel à retenir de la TV Samsung The Frame 55LS03B

Une dalle QLED de 55″ avec un revêtement mat

Compatible 4K, HDR10+, HDR et HLG

TizenOS pour les fonctionnalités Smart TV

Au lieu de 1499 euros, le Samsung The Frame 55LS03B se trouve en promotion à 999 euros chez la Fnac pendant la Black Friday Week. L’offre est aussi valable sur le site Darty.

Manette sans fil Xbox Series

Les points forts de la manette sans fil Xbox Séries

Des finitions réussies

Une bonne ergonomie

Une compatibilité avec Xbox, PC, Android et iOS

Commercialisée au prix de 59,99 euros à sa sortie, la manette sans fil Xbox Séries de Microsoft est actuellement en promotion à 47,99 euros sur le site de la Fnac.

TCL 43C645

Que propose le TV TCL 43C645 ?

Une petite dalle Qled de 43 pouces

Compatible 4K, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision et Atmos

Des fonctionnalités gaming

Sans oublier l’interface Google TV

De base à 449,99 euros, puis remisé à 379,99 euros, le TV TCL 43C645 revient à seulement 299,99 euros sur le site de la Fnac et Darty grâce à une ODR de 80 euros.

Xbox Series X

L’essentiel à retenir de la Xbox Series X

Une console puissante et silencieuse

Parfaite pour jouer en 4K

Un Xbox Game Pass séduisant

En ce moment, la Fnac propose la console Microsoft Series X à 409,99 euros au lieu de 499,99 euros à sa sortie.

Samsung Galaxy A34 5G

Le Samsung Galaxy A34 est intéressant pour …

Son sublime écran haut de gamme

Sa réactivité et ses quatre ans de mises à jour majeures

Son autonomie d’une journée

Au lieu de 449 euros, le Samsung Galaxy A34 avec JBL Clip 4 est actuellement proposé à 319 euros sur le site Darty.

Iweech 24″ S

Le vélo électrique iWeech 24″ S, c’est quoi ?

Une autonomie de 80 km ;

Un vélo 100% automatique ;

Une puissance de 250 W ;

Un cadre en aluminium.

Si Darty indique un prix barré de 3499 euros, le vrai prix barré est de 2950 euros si l’on en croit le site du constructeur. Ce qui fait que l’iWeech 24″ S passe de 2950 euros à 2359 euros chez Darty durant la Black Friday Week. En plus de cette promotion, sachez que des primes à l’achat d’un vélo électrique existent.

Shiftbikes Nightshift

Le Shiftbikes Shift, c’est quoi ?

Jusqu’à 70 km d’autonomie ;

Puissance de 250 W ;

Des freins à disque hydrauliques Shimano sécurisants ;

Un équipement complet pour un confort au quotidien.

Lors de sa sortie l’année dernière, le Shiftbikes Shift était vendu à 1899 euros. La Black Friday Week est là, ses promotions aussi : durant quelques jours, vous pouvez vous procurer ce vélo électrique pour 1519 euros seulement chez Darty.

En plus de cette promotion, sachez que des primes à l’achat d’un vélo électrique existent. Par exemple, si vous résidez dans en Île-de-France, vous pouvez avoir une aide de 400 euros. Avec cette dernière, le Shiftbikes Shift ne vous coûterait plus que 1119 euros.

Sony WF-1000XM5

Les points forts des Sony WF-1000XM5

Un très bon confort

Une isolation passive et active efficace

Une très bonne autonomie pour des true wireless

Lancés à 319 euros, les Sony WF-1000XM5 sont aujourd’hui proposés à 249 euros chez Fnac et Darty.

Pack Samsung Galaxy S22

Ce pack Samsung, c’est quoi ?

Un Samsung Galaxy S22, smartphone haut de gamme sorti en 2022

Des écouteurs Samsung Galaxy Buds FE, d’une valeur de 100 euros

Un chargeur sans-fil de la marque de 15 W

Au lieu de 1009 euros, ce pack avec le Samsung Galaxy S22 (128 Go), des écouteurs Galaxy Buds FE et un chargeur sans-fil est en ce moment disponible à seulement 549 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Apple MacBook Air M2 13 pouces

En quoi le MacBook Air 13 M2 est recommandable ?

L’écran Liquid Retina bien calibré

Les performances exceptionnelles de la puce M2

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 299 euros habituellement, l’Apple MacBook Air M2 en 13 pouces est actuellement en promotion à 1 149 euros chez la Fnac et Darty.

Google Pixel 7a

Ce qu’on apprécie du Google Pixel 7a

Son format compact et son écran bien calibré

Un très bon photophone et un x8 numérique bluffant

La Pixel Expérience et sa fluidité

Le Google Pixel 7a est vendu à 509 euros, mais grâce à cette remise de 22 %, il passe à 399 euros sur le site de la Fnac et celui de Darty.

On trouve également le Google Pixel 7 classique en promotion : 499 euros au lieu de 749 euros.

Xiaomi Curved Gaming Monitor 30

Le Xiaomi Curved Gaming Monitor 30, c’est quoi ?

Une dalle de 30 pouces incurvée, pour plus d’immersions

Une définition WFHD et un taux de rafraîchissement à 200 Hz

Une compatibilité avec AMD FreeSync Premium

De base à 399 euros, l’écran PC Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 se négocie à présent à 249 euros sur le site de la Fnac.

Asus ROG Ally Z1

L’Asus ROG Ally Z1, c’est quoi ?

Une console portable sous Windows 11 ;

Un écran FHD 120 Hz ;

16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Au lieu de 699 euros habituellement, l’Asus ROG Ally Z1 est proposée à 499 euros chez la Fnac, soit une réduction immédiate de 100 euros durant la Black Week. On trouve la même offre chez Darty.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Les points forts de la Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Une trottinette légère bien finie

Conduite agréable et simple d’accès

Une autonomie correcte pour les petits trajets

Sortie de base à 300 euros, la Xiaomi Mi Electric Scooter Essential a depuis vu son prix augmenté à 349 euros, mais grâce au Black Week, elle tombe à 259 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

En alternative un peu moins chère, on trouve aussi la Ninebot E2 Plus E à 249 euros au lieu de 349 euros.

Jabra Elite 5

Les Jabra Elite 5, c’est quoi ?

Un son de qualité

Une bonne réduction de bruit active

Une autonomie solide

Habituellement, les Jabra Elite 5 sont venus à 179 euros. Durant la Black Week 2023, on peut se les procurer à 99 euros seulement sur le site de Darty et la Fnac.

Samung Galaxy Z Flip 4

Le Samsung Galaxy Z Flip 4, c’est quoi ?

Un smartphone dont l’écran se plie en deux

Un écran externe pour accéder à plein de raccourcis

Un bon smartphone en photo

Un modèle compact

1099 euros, c’était donc son prix de départ pour sa version avec 128 Go de stockage en 2022. Cette année, son prix chute et c’est encore plus le cas durant la Black Week : le Samsung Galaxy Z Flip 4 est à 599 euros seulement chez la Fnac et Darty.

