Le Black Friday, c’est fini, mais le Cyber Monday casse encore plus les prix : les meilleures offres en DIRECT

Oui, le Black Friday est terminé, mais ça serait faux de dire que les promotions sont finies. Le Cyber Monday est la suite obligatoire du Black Friday, où tous les produits en promotion non vendus pendant l'événement seront encore plus bradés pour écouler les stocks. Comptez sur nous pour vous partager les meilleures offres de cette journée du lundi 27 novembre 2023.

Le Black Friday, ça a commencĂ© vendredi dernier et ça s’est fini ce dimanche soir, mais le Cyber Monday prend le relai dès aujourd’hui pour prolonger la pĂ©riode des promotions. Si les principales offres ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© lâchĂ©es sur la Toile depuis vendredi, ce lundi promet d’ĂŞtre encore plus intĂ©ressant, avec des produits Ă plus bas prix qu’il ne l’Ă©tait prĂ©cĂ©demment. De nouvelles offres en cette occasion peuvent aussi apparaĂ®tre. Faisons le tri ensemble.

Quelle que soit votre raison pour faire des Ă©conomies, vous ĂŞtes en tout cas au bon endroit pour faire de bonnes affaires sur les smartphones, tablettes, TV, PC portables, casques ou Ă©couteurs sans fil, objets connectĂ©s, mais aussi sur le gaming, et bien d’autres.

Cyber Monday : les meilleures offres de l’après Black Friday

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités !

Les offres du Black Friday encore valables

Les mĂŞmes performances que l’Ă©dition Standard

Les avantages du tout-dématérialisé

Légèrement plus compacte que la PS5 Standard

Au lieu de 449 euros habituellement, la PlayStation 5 Digital Edition est maintenant disponible en promotion Ă 399 euros chez Cdiscount.

La console Nintendo Switch, modèle OLED en coloris Bleu NĂ©on & Rouge NĂ©on, accompagnĂ©e du jeu Mario Kart 8 Deluxe (en code de tĂ©lĂ©chargement) et de 3 mois d’abonnement Ă Nintendo Switch Online (NSO, Ă©galement en code), est actuellement proposĂ©e Ă 314,99 euros sur Cdiscount.

Une console compacte et silencieuse

Tourne nativement en 1440p 60 FPS, compatible 120 FPS

L’Ă©cosystème ouvert de Microsoft

Au lieu de 299,99 euros habituellement, la Microsoft Xbox Series S est maintenant disponible Ă seulement 229,99 euros.

Un puissant processeur AMD Ryzen 9 5900HX couplé à 16 Go de RAM

Un design fin, un châssis très léger et utlisable en mode « tente »

L’Ă©cran OLED tactile de 14 pouces en rĂ©solution 2,8k

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 899,99 euros, le PC portable Asus Zenbook 14 Flip OLED UN5401QA-KN160W est en promotion Ă 899 euros pendant le Black FriDay chez Amazon.

Dalle QLED 4K de 50 pouces (126 cm)

Compatible HDR, Dobly Vision et Atmos

3 ports HDMI 2.0 pour de la 4K Ă 60 ips

Au lieu de 449 euros, le TV QLED Hisense 50A7KQ 2023 est en ce moment en promotion Ă 399 euros chez Boulanger.

Une trottinette robuste avec un deck plus large

Une puissance maximale de 700 W

Une bonne autonomie

Au lieu de 799 euros au lancement, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est en ce moment remisée à 549 euros chez la Fnac.

Une très bonne réduction de bruit active ;

Une excellente qualité audio ;

Du Bluetooth multipoint ;

Une application compagnon complète.

En temps normal, ce casque audio est vendu Ă 419 euros. Ă€ l’occasion du Black Friday 2023, son prix est en baisse de 30% : le Sony WH-1000XM5 est alors disponible Ă 299 euros sur Amazon.

Le petit format, pratique et léger

Un écran avec une meilleure résolution

Le stockage doublé et l’apparition du port USB-C

Initialement à 99,99 euros, la liseuse électronique Kindle (2022) se négocie aujourd’hui à 89,99 euros sur Amazon.

Une dalle QLED de 55″ avec un revĂŞtement mat

Compatible 4K, HDR10+, HDR et HLG

TizenOS pour les fonctionnalités Smart TV

Au lieu de 1 499 euros, le Samsung The Frame 55LS03B se trouve en promotion à 999 euros chez la Fnac. On trouve également le modèle 50 pouces à 699 euros au lieu de 999 euros sur Amazon. Et si vous souhaitez beaucoup plus grand, le modèle 65 pouces est à 1 089 euros chez Rue du Commerce.

Console portable au look de la Game Boy

Des milliers de jeux intégrés

Deuxième port microSD pour rajouter tout ce que vous voulez

L’Ambernic RG35XX est actuellement en promotion chez GeekBuying, qui la propose Ă seulement 47 euros avec une microSD de 64 Go et des jeux intĂ©grĂ©s dessus.

Une des montres les plus résistantes du marché

Un Ă©cran renversant

GPS et suivi sportif aussi complet que précis

Au lieu de 999 euros Ă son lancement, l’Apple Watch Ultra profite aujourd’hui d’une rĂ©duction de 25 % et est donc proposĂ©e Ă 749 euros sur Amazon.

Au lieu de 59,99 euros habituellement, le support de charge pour manette PS5 made by Razer est actuellement en promotion Ă seulement 33,59 euros sur Amazon.

Les écrans Oled HDR précis et rapides

Les manettes Sense Controller super ergonomiques

Le plein de technologies : retour haptique, gâchettes adaptatives etc

Le Sony PlayStation VR 2 est vendu à 599 euros chez Carrefour, mais vous pouvez cagnotter 100 euros pour cet achat sur votre compte fidélité.

Un bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Les performances du SoC Snapdragon 8+ Gen 1

Une bonne autonomie avec la charge rapide Ă 67 W

Au lieu de 629 euros habituellement, le Xiaomi Poco F5 Pro avec 256 Go de stockage est en ce moment proposé à 449 euros sur Amazon.

Des finitions impeccables par Apple

La puce M1, toujours aussi puissante en 2023

Une bonne autonomie et un silence absolu

Sorti en 2020 Ă 1 129 euros, puis dĂ©sormais affichĂ© Ă 1 199 euros depuis l’inflation, le MacBook Air M1 de 2020 est en ce moment disponible Ă 939 euros sur le site d’Amazon et la Fnac. On le trouve Ă©galement Ă 940 euros chez E.Leclerc, mais avec 188 euros offerts et crĂ©ditĂ©s sur votre compte fidĂ©litĂ©.

Un Ă©cran AMOLED d’excellente facture

Les performances de haut vol du Snapdragon 8 Gen 2

Un appareil photo polyvalent avec un capteur de 200 Mpx

Une longue, très longue autonomie

Le S-Pen !

Au lieu de 1 419 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 899 euros chez Boulanger. Le smartphone est affiché à 999 euros, mais un bonus de reprise de 100 euros est possible en choisissant le retrait en magasin.

On trouve Ă©galement la version 512 Go du S23 Ultra Ă 999 euros sur le site officiel de la marque.

Elle est ergonomique et pratique

Sa version USB-C est compatible avec l’iPhone 15

Elle fonctionne avec une foule de services de cloud gaming

Initialement proposées à 119,99 euros, la manette pour smartphone Backbone One (USB-C) est actuellement en promotion à 83,99 euros sur Amazon. La version Lightning (pour iPhone 14 est antérieur) est quant à elle vendue à 89,99 euros.

Un smartphone gaming puissant le Snapdragon 8 Gen1+

Version 16 Go de RAM + 512 Go de stockage

Bonus : AeroActive Cooler 6 offert !

Au lieu de 1 248,95 euros, le pack Asus ROG Phone 6 + Asus AeroActive Cooler 6 est actuellement en promotion Ă 599 euros sur le site d’Asus.

près de 1 000 € de remise sur un vélo Classic, Cruiser et Cruiser ST,

Un design épuré et bien travaillé

De bonnes performances

Au lieu de à 3 290 euros, le VAE Cowboy Classic est actuellement en promotion à 2 390 euros chez Darty. On le trouve également en promotion à 2 490 euros sur le site officiel, aux côtés des modèles Cruiser et Cruiser ST vendus aux mêmes prix.

Un design soigné et tout en finesse

Un SoC MediaTek Dimensity 6020

Un capteur principal de 100 Mpx

Au lieu de 299 euros à son lancement, le Honor 90 Lite est actuellement en promotion à seulement 179 euros sur le site officiel de la marque grâce au code promo AFR10.

Écran 15,6 pouces en Full HD à 120 Hz

Intel Core i3 12e gen + 8 Go de RAM + SSD 512 Go

Windows 11 est préinstallé

Au lieu de 449 euros habituellement, le Dell Inspiron 15 3520 est actuellement en promotion Ă seulement 349 euros sur Amazon.

Un kit complet avec deux ampoules, une barre lumineuse et un interrupteur connecté

Un pont Hue qui débloque des fonctionnalités supplémentaires

Le protocole ZigBee, moins Ă©nergivore que le Wi-Fi

Au lieu de 229,99 euros habituellement, le pack découverte Philips Hue est maintenant disponible en promotion à 129,99 euros chez Darty.

Écran FHD de 15,6 pouces

Combo RTX 3050 + i5 12e gen + 16 Go de RAM

SSD de 512 Go (vierge, sans copie Windows)

Au lieu de 799 euros habituellement, le laptop gaming Asus TUF Gaming F15 est actuellement en promotion Ă seulement 599 euros sur Cdiscount en n’oubliant pas d’utiliser le code promo TUF50 avant de procĂ©der au paiement de la commande.

Une grande dalle Amoled rafraîchis à 120 Hz

Un SoC puissant qui limite la chauffe : MediaTek 8100

Une charge rapide véloce de 150 W

Au lieu de 699 euros Ă son lancement, le Realme GT Neo 3 (12+256 Go avec charge rapide 150 W) est actuellement en promotion Ă seulement 249 euros sur Cdiscount.

Un joli design et un Ă©cran Ă 144 Hz

De belles performances

Une bonne autonomie

Habituellement vendu à 399 euros, la Xiaomi Pad 6 revient à seulement 250 euros sur le site AliExpress en appliquant le code FR50 et en récupérant le coupon vendeur de 19 euros.

Au lieu de 24,99 euros habituellement, la station de rechargement officielle pour deux manettes DualSense PS5 est actuellement en promotion Ă 21,99 euros sur Cdiscount.

L’Ă©cran Liquid Retina bien calibrĂ©

Les performances exceptionnelles de la puce M2

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 299 euros, le MacBook Air M2 de 13 pouces avec 8 Go de RAM et 256 GO de stockage est actuellement en promotion Ă 1 139 euros sur Amazon et chez E.Leclerc. Chez ce dernier marchand, il est d’ailleurs possible d’obtenir 20 % sur votre compte fidĂ©litĂ©, soit 227,80 euros offerts. Le laptop d’Apple passe ainsi sous les 1 000 euros !

La qualitĂ© de l’Ă©cran

De bonnes performances sous iOS

L’autonomie

Sorti en 2021 au prix de 389 euros pour sa version 64 Go, l’iPad de 9ᵉ gĂ©nĂ©ration a depuis connu une hausse de prix et se vend dĂ©sormais Ă 439 euros. Grâce au Black Friday, elle passe Ă 339 euros sur le site de la Fnac. Cette offre est aussi valable sur le site Darty.

Chez E.Leclerc, on trouve la tablette d’Apple un peu plus chère, Ă 366 euros, mais 73,20 euros sont offerts et crĂ©ditĂ©s sur votre compte fidĂ©litĂ©.

Un écran IPS-LCD de 15,6 pouces en définition Full HD

Un AMD Ryzen 5 associé à 16 Go de RAM

Une autonomie d’environ une journĂ©e

Au lieu de 599 euros habituellement, le HP 15-fc0071nf est maintenant disponible en promotion Ă 414,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 10DES99.

Un casque circum-aural qui englobe les oreilles pour plus de confort ;

Une très bonne qualité audio ;

Une excellente réduction de bruit active ;

Plus de 30 heures d’autonomie ;

Bluetooth multipoint.

Lors du Black Friday, on le trouve à 449 euros seulement sur le site de la Fnac, soit 50 euros de réduction. À noter que la même offre est disponible chez Darty.

Son écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Un appareil photo avec capteur principal de 100 Mpx

La recharge de 67 W

Au lieu de 379,99 euros habituellement, le Realme 11 Pro 5G est maintenant disponible en promotion Ă 279,99 euros chez Amazon.

Le format compact

La Snapdragon 8 Gen 2

Autonomie de deux jours

Avec son format de poche, le Zenfone 10 vous assure Ă©galement deux journĂ©es d’autonomie. Ă€ la Fnac, l’Asus Zenfone 10 est disponible Ă 699 euros au lieu de 799 euros.

Pour ceux qui attendraient une version plus compacte de la PS5 avant de sauter le pas, Fnac propose une belle offre Ă l’occasion de son lancement. Pour l’achat d’une PS5 Slim et jeu ou d’un accessoire, les adhĂ©rents bĂ©nĂ©ficient d’un bon d’achat Ă©quivalent Ă 10% du panier.

Plusieurs offres Black Friday permettent de bénéficier de manière optimale de cette offre :

PCI-e Gen 4

Jusqu’Ă 5 000 Mo/S de vitesse de lecture

Compatible PS5 (avec un dissipateur thermique)

Avec ses vitesses de transfert élevées, le modèle Crucial P3 Plus devrait en convaincre plus d’un, d’autant plus qu’actuellement, on peut le trouver à moins de 44 euros.

Wear OS 3 et toutes les applications disponibles ;

Un design élégant ;

Un bel Ă©cran ;

Une interface fluide et ergonomique.

Ce modèle est sorti en aoĂ»t 2021 au prix de 269 euros en version 40 mm. Deux ans plus tard, elle est toujours d’actualitĂ© et son prix est en baisse durant le Black Friday : la Samsung Galaxy Watch 4 est Ă seulement 138 euros chez E.Leclerc.

Deux entrées HDMI compatibles 4K HDR

AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect

Compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Sur le site d’Ubaldi, la barre de son Samsung HW-990B est affichée à 799 euros au lieu de 1599 euros.

D’excellentes performances avec son interface SATA III

Une solution de stockage plus robuste que les HDD

Un rapport qualitĂ©-prix de haut vol, mĂŞme pour aujourd’hui

Au lieu d’un prix barrĂ© de 59,99 euros, le Crucial MX500 (1 To) est maintenant disponible en promotion Ă 50,99 euros sur Amazon. On trouve Ă©galement le modèle BX500 de 1 To Ă 40,99 euros.

Écran OLED de 15 pouces en Full HD

Ryzen 5 7250U + 16 Go de RAM

SSD 512 Go

Au lieu de 659 euros, qui Ă©tait le prix le plus bas sur les 30 derniers jours, l’Asus Vivobook 15 OLED est actuellement en promotion Ă 527,20 euros chez E.Leclerc, soit 20 % de remise immĂ©diate.

Une capacité de 10 000 mAh

Une puissance de recharge de 25 W

Dotée de deux ports USB-C

Au lieu de 49,99 euros habituellement, la batterie externe Samsung est maintenant disponible en promotion Ă 4,99 euros sur le site Boulanger, d’une part grâce Ă une rĂ©duction de 25 euros et d’autre part avec cette offre de remboursement de 20 euros.

Un format open-fit confortable

Une bonne qualité sonore

Une excellente intĂ©gration dans l’Ă©cosystème d’Apple

Auparavant affichés à 149 euros, les AirPods 2 sont désormais proposés à 99 euros chez Cdiscount et sur Amazon.

Un téléphone pliant, compact comme il se doit

Un bel Ă©cran interne

Un bon rapport qualité-prix

LancĂ© Ă 899 euros, on trouve maintenant le Motorola Razr 40 Ă 799 euros, mais grâce au Black Friday, le tĂ©lĂ©phone pliant se nĂ©gocie Ă seulement 649 euros sur le site Boulanger. Bonus : avec l’achat du tĂ©lĂ©phone, des Ă©couteurs Bose Quietcomfort Earbuds II sont offerts.

Une clé HDMI au design passe-partout

Une interface réussie

Compatible 4K HDR, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Au lieu de 69,99 euros habituellement, le Google Chromecast TV (4K) est maintenant disponible en promotion Ă 53,98 euros chez Amazon.

Le pic de luminosité très élevé

Dolby Vision Gaming Ă 120 Hz

Ambilight sur 3 côtés

Google TV Ă la baguette

Pendant le Black Friday, la Philips 65OLED908 est Ă 2 149 euros au lieu de 3 299 euros chez Darty.

Confortables Ă porter

La réduction de bruit active

Les contrĂ´les tactiles

Les écouteurs sans fil de chez Bose sont, eux aussi, connus pour la qualité de leurs prestations. C’est le cas des Bose QuietComfort Earbuds II qui disposent d’une qualité d’ANC capable de tenir tête aux AirPods. L’application compagnon permet de gérer l’égaliseur sonore jusqu’au bout des doigts. En bref, des écouteurs que l’on ne peut que vous recommander. Bose QuietComfort Earbuds II à 199 euros au lieu de 399 euros.

Une dalle QD-Oled incurvée de 34 pouces

Une définition QHD et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz

Un temps de réponse de 0,1 ms et la compatibilité avec FreeSync Premium Pro

D’abord Ă 1 298,21 euros, puis remisĂ© Ă 1 079 euros, l’Ă©cran PC Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF) se trouve en promotion Ă 862,44 euros sur le site officiel.

Sa construction robuste

Une cartographie détaillée

L’autonomie gigantesque

Lors du Black Friday, la Suunto Vertical est Ă 499 euros au lieu de 599 euros.

Le DTS Virtual:X

Une puissance de 360 W

L’Adaptive Sound Lite pour optimiser l’audio dans les films et sĂ©ries

Initialement proposée à 299 euros, la barre de son Samsung HW-B530 est désormais affichée à 199 euros chez Cdiscount.

Un casque filaire confortable

Un son stéréo de bonne qualité

Un micro de bonne facture

Au lieu de 99,99 euros habituellement, le HyperX Cloud Alpha est maintenant disponible en promotion Ă 49,99 euros chez la Fnac.

Une restitution sonore de bonne qualité

La réduction de bruit active excellente

Des finitions de qualité et un confort aux petits oignons

Au lieu de 269,99 euros habituellement, le Bose QuietComfort SE est maintenant disponible en promotion Ă 179,99 euros chez Boulanger.

Une qualitĂ© d’image toujours remarquable

Excellente stabilisation

Une autonomie améliorée

Lancée à 449 euros, la GoPro Hero 12 Black est à 379 euros sur Amazon.

Son format compact et son écran bien calibré

Un très bon photophone et un x8 numérique bluffant

La Pixel Expérience et sa fluidité

Le Google Pixel 7a est vendu à 509 euros, mais grâce à cette remise de 22 %, il passe à 399 euros sur le site de la Fnac et celui de Darty. On le trouve au même prix chez Boulanger, dans un pack avec une enceinte JBL Go, mais aussi Amazon désormais avec un chargeur offert.

On trouve Ă©galement le Google Pixel 7 en promotion : il s’affiche Ă 499 euros au lieu de 749 euros.

Une qualitĂ© d’image de folie ;

Des fonctions gaming (VRR, ALLM)

L’interface WebOS ;

Un design sublime et élégant ;

Plein de codecs audio et vidéo.

En temps normal, ce tĂ©lĂ©viseur haut de gamme est vendu pour pas moins de 1999 euros (2000 euros quoi). Heureusement, durant le Black Friday, son prix baisse de 900 euros : le LG OLED 55C3 est disponible ces jours-ci seulement Ă 1099 euros chez la Fnac. Le LG C3 en version 55 pouces est d’ailleurs disponible au mĂŞme prix chez Darty.

Et si vous voulez plus grand comme écran, le modèle 65 pouces est en promo à 1 499 euros.

Elle est certifiée IP65

Elle a un moteur puissant

Elle est très endurante

Initialement proposée à 599,99 euros, la trottinette électrique Pure Air3 Pro est désormais affichée à 479,99 euros chez Darty.

Si vous souhaitez monter en gamme, la Pure Air3 Pro+ est aussi en promotion Ă 559,99 euros au lieu de 699,99 euros Ă la Fnac.

Une dalle QLED de 55″ avec un revĂŞtement mat

Compatible 4K, HDR10+, HDR et HLG

TizenOS pour les fonctionnalités Smart TV

Black Friday : offres forfaits mobile 5G

Vous avez changĂ© votre smartphone pendant le Black Friday 2023 ? Alors, n’hĂ©sitez pas Ă aller faire un tour du cĂ´tĂ© de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile pour trouver la meilleure offre au meilleur prix. Nous vous partagerons Ă©galement ici les diffĂ©rentes promotions des opĂ©rateurs pendant le Black Friday.

Cdiscount mobile : 130 Go de 5G pour 11,99 €/mois

Une offre sans engagement avec un petit prix

Jusqu’Ă 130 Go en France en 5G et 25 Go en Europe et DOM

et 25 Go en Europe et DOM Cdiscount mobile utilise le réseau de Bouygues Telecom

Les appels, SMS et MMS illimités

Le forfait Cdiscount Mobile sans engagement de 130 Go en 5G est à 11,99 euros par mois son prix ne change pas même après la première année. Notez également que la carte SIM est à seulement 1 euro au lieu de 10 euros habituellement, que vous soyez membre ou non.

RED : 130 Go de 5G pour 13,99 €/mois

Un forfait 5G avec 130 Go de data

Une enveloppe de 26 Go pour l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

C’est sans engagement !

Jusqu’au soir du dimanche 26 novembre, RED by SFR propose ce forfait 5G avec une enveloppe de 130 Go de donnĂ©es mobiles pour 13,99 euros par mois. Comme toujours chez l’opĂ©rateur low-cost, c’est sans engagement, il est donc possible de rĂ©silier son forfait mĂŞme après seulement un mois d’abonnement.

B&You : 100 Go de 5G pour 13,99 €/mois

100 Go de données 5G en France métropolitaine + 30 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait mobile 5G de 100 Go de Bouygues Telecom / B&You est proposĂ© Ă 13,99 euros par mois. Et c’est sans engagement. Sur le mĂŞme lien, il y a aussi une offre 200 Go 4G et 5G qui inclut les appels vers l’international.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go 5G Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ 16,99€ Découvrir

200 Go RED Forfait 5G200 Go 26 novembre Appels illimités 200 Go en France 20 Go en Europe 17,99€ 5G offerte Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 40 à 80 Go Appels illimités 40 Go - 80 Go en France 15 Go en Europe 8,99€ 2 mois offerts ! Découvrir Tous les forfaits mobile

Les fournisseurs d’accès Ă Internet profiteront sans aucun doute de cette occasion pour brader leurs abonnements Fibre et ADSL. Vous retrouverez les meilleures offres ci-dessous.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18,99€ 31,99€ Pendant 6 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19,99€ 29,99€ Un mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Débit jusqu'à 1 Gb/s 280 chaînes de TV incluses Téléphonie fixe incluse 19,99€ 44,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Cyber Monday : rater les bons plans, très peu pour moi !

Le Black Friday est terminé et le Cyber Monday a pris le relai pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Cyber Monday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

