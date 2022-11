Test Nuki Smart Lock 3.0 Pro : la serrure connectée ultime à quelques détails près

La Nuki 3.0 Pro est la dernière-née du constructeur de référence sur le marché des serrures connectées. Un produit qui veut gommer les défauts de la génération précédente, tout en fluidifiant encore plus l’usage au quotidien.

Nuki est le constructeur qui a réellement popularisé le concept de serrure connectée. Il propose un écosystème très complet et ses produits ont fait leurs preuves. Avec sa nouvelle Nuki Smart Lock 3.0 Pro, il ambitionne de proposer le modèle le plus complet technologiquement et capable de s’adapter à toutes les configurations, des célibataires, aux familles nombreuses, en passant par les loueurs d’appartements occasionnels ou professionnels. Autant de situations que nous avons simulé pour vérifier si elle est à la hauteur des prétentions de Nuki.

Un design toujours aussi imposante

Nuki ne cherche pas à révolutionner son concept et la Nuki Smart Lock 3.0 Pro est une copie des précédentes serrures de la marque. Cela donne un produit assez imposant avec des dimensions de 110 x 60 x 60 mm pour 580 g. Elle n’est pas très discrète derrière une porte, mais Nuki réussi tout de même à en faire un bel objet.

Nous avons donc toujours cette forme rectangulaire avec un corps en plastique, sur lequel trône une poignée de porte circulaire avec un cercle LED au milieu. Ce dernier informe sur l’état de la serrure et identifie le bouton physique au centre. Cette poignée de porte sert également à verrouiller et déverrouiller manuellement la serrure en la faisant tourner. Elle est ici en aluminium brossé et non plus en plastique comme sur les précédentes versions. L’ensemble est très réussi, bien fabriqué et semble très solide. Attention : ce produit n’est pas étanche ! N’espérez pas l’utiliser sur le portail d’entrée de votre maison, mais uniquement en intérieur.

Au dos, nous avons à l’arrière de la poignée, l’espace qui accueillera la clé. Il est assez grand pour recevoir la majorité des modèles, mais certainement pas les plus atypiques. Nuki abandonne les piles pour un module Power Pack qui se recharge via un port USB Type-C (USB 3.0). Ce dernier était auparavant vendu en option, donc le retrouver avec cette nouvelle serrure est un bon point.

Grosse nouveauté de ce modèle : l’intégration du Wi-Fi. Il n’est plus nécessaire d’investir dans le pont Nuki pour un contrôle à distance de votre serrure connectée. Notez que la Smart Lock 3.0 Pro existe en version 3.0, mais cette dernière ne dispose ni du Wi-Fi ni du Power Pack. Elle est commercialisée au prix de 149 euros et si vous ajoutez le pont Wi-Fi Nuki et un Power Pack, la facture dépasse celle de la Smart Lock 3.0 Pro. Toutefois, elle est une excellente alternative si vous recherchez un produit plus accessible et qui n’utilisera que la connexion Bluetooth. Enfin, les deux serrures se déclinent en blanc et en noir pour s’adapter au mieux à votre entrée.

Installation : difficile de faire plus simple

Nuki propose un système de fixation simplissime à installer et l’app vous prend par la main tout au long du processus. Nuki conseille fortement d’utiliser un cylindre de serrure débrayable. Ce qui signifie qu’il est possible d’ouvrir la porte même si une clé est engagée du côté intérieur. Si vous n’avez pas ce type de cylindre, l’usage de la Smart Lock est à vos risques et périls. Mais rien qu’un serrurier ne puisse débloquer. Si vous en ressentez le besoin, Nuki propose en option un cylindre débrayable « universel » (79 euros) pour remplacer le vôtre.

Nous avons opté pour faire confiance au matériel et installé la serrure sur un cylindre non débrayable. La Smart Lock 3.0 Pro est livrée avec deux plaques de fixations. Si la partie visible de votre cylindre dépasse de moins de 3 mm, vous utiliserez la plaque avec fixation adhésive 3M. Si elle dépasse de 3 à 30 mm, ce sera une plaque de fixation avec 3 vis Allen. Le second permet un ancrage très robuste et le premier, à notre plus grand étonnement, en fait tout autant.

Dans notre cas de figure, nous avons une surface de pose d’environ 1 à 1,5 cm autour du cylindre. Malgré cela, la plaque est solidement fixée et quand nous clipsons la serrure de 580 g, l’ensemble tient parfaitement.

Même si cela ne change rien au quotidien, nous avons remarqué que les plaques sont en plastique noir alors qu’elles étaient en métal avec la Nuki 1 et 2. Attention, avec certaines poignées de porte, il peut arriver qu’elles cognent contre la Smart Lock 3.0 Pro et empêchent ainsi l’ouverture de la porte. Prenez quelques mesures avant de l’acheter.

Le Door Sensor : un capteur payant, mais qui devient vite essentiel

Un Door Sensor était livré avec les précédentes générations de serrure connectée Nuki. Toutefois, ce dernier était peu précis et fonctionnait de manière erratique. Nuki a décidé d’en commercialiser un tout nouveau, en option malheureusement (49 euros). Il se décompose de deux modules, le plus imposant renferme l’électronique, le second est juste un puissant aimant. L’installation logicielle et matérielle (via un dos recouvert d’adhésif 3M) est simplissime.

Il faut positionner les deux modules de telle sorte qu’ils soient alignés à une distance inférieure à 3 cm. L’aimant se pose sur la porte, le second module sur l’encadrement. Si la porte et son encadrement sont parfaitement alignés, aucune difficulté. Dans le cas contraire, comme au domicile de notre testeur, l’aimant a été installé sur la tranche de la porte pour être aligné sur le second module.

Pourquoi investir dans le Door Sensor ? Il va apporter un supplément de sécurité et d’informations qui n’est pas négligeable. Ainsi, si vous laissez la porte même juste entrouverte en partant de chez vous, vous recevrez une notification. Il est possible de paramétrer le temps avant une notification, si par exemple vous avez l’habitude de laisser la porte ouverte le temps de descendre les poubelles.

Vous serez également informé quand la porte est ouverte, ou fermée. Si en parallèle vous ne recevez pas de notification de la serrure, il y a peut-être une intrusion chez vous.

Une application en toute simplicité

Avant de commencer l’installation physique de la serrure, nous vous conseillons fortement d’installer l’application Nuki Smart Lock.

L’ajout de la serrure dans l’application est très simple. L’appairage se fait en Bluetooth et l’ensemble de l’opération ne prendra pas plus de trois minutes.

Vous devrez ensuite autoriser la géolocalisation pour l’Auto Unlock et réaliser un calibrage de la serrure. Cette dernière va adapter ses efforts mécaniques à votre serrure et le type de poignée de porte de votre domicile. Enfin, pour finaliser l’installation, il faut attribuer un code PIN à la serrure, qui sera exigé pour modifier certains paramètres du produit.

L’interface est tout ce qu’il y a de plus épuré. Nous avons une reproduction du cercle LED de la poignée avec un affichage quasi en temps réel de l’état de la serrure, verrouillée ou non, sans oublier si la porte est ouverte (avec le Door Sensor).

Pour verrouiller ou déverrouiller la serrure, nous avons trois possibilités. Utiliser le panneau inférieur : un mouvement du bas de l’écran vers le haut le fait apparaître. Ou bien réaliser un mouvement du bord de l’écran gauche vers le centre pour verrouiller la serrure et du bord droit vers le centre pour la déverrouiller.

Toutefois, pour profiter parfaitement de votre Smart Lock 3.0 Pro, il faut passer un certain temps dans les paramètres. Fonctions et Configuration est la rubrique la plus importante. Vous pourrez y optimiser le verrouillage pour limiter la consommation d’énergie, ou encore l’associer à votre réseau Wi-Fi et aux services Nuki Web. Ces derniers sont essentiels pour recevoir les notifications ou contrôler et surveiller à distance la Smart Lock.

Vous pourrez affiner l’envoi de notifications, pour être au courant de toute l’activité ou juste de l’essentiel. Il vous reste maintenant à partager la serrure avec chaque membre du foyer. Il est bien sûr possible de créer des clés temporaires pour recevoir des amis de passage par exemple.

Nuki propose deux services optionnels. Nuki Care & Protect est une assurance à 4,90 euros/mois qui promet une assistance 24/24 et 7 jours sur 7. Idem si vous avez besoin d’un serrurier ou de remplacer votre serrure. Une offre à 24,90 euros/an se concentre sur la garantie du produit et son remplacement. Toutefois, si vous vous retrouvez bloqué devant votre porte en ayant oublié votre smartphone au travail, vous pourrez toujours vous connecter à Nuki Web pour déverrouiller la porte en vous connectant depuis n’importe quel appareil (tablette, PC, smartphone…).

Le second service, Nuki Smart Hosting, propose une série de fonctions dédiées aux loueurs de maisons professionnels ou occasionnels.

L’application Nuki est bien entendu compatible avec les principaux assistants vocaux, HomeKit et dispose même d’une application Apple Watch.

À l’usage : presque parfaite

Pour verrouiller ou déverrouiller la serrure, vous pouvez utiliser l’application, mais également le faire manuellement. Soit en tournant la poignée en aluminium brossé, soit en appuyant sur le bouton central une fois pour verrouiller et deux fois pour déverrouiller. Cette fonctionnalité est bien entendu personnalisable. Nous avons essayé la serrure sur une porte difficile, qui demande un effort mécanique qui n’est pas anodin. Le moteur de la serrure fonctionne parfaitement et réalise sans sourciller la rotation à 720° de la clé.

Nuki se gargarise de proposer un produit silencieux et, dans les faits, nous en sommes loin. Ainsi, elle génère une pollution sonore de 70 à 75 dB à un mètre et d’environ 60 dB en étant dans une pièce immédiatement adjacente.

Dans les paramètres de la serrure, il est possible de programmer des actions que nous pourrions tous oublier au quotidien. Par exemple, faire en sorte que la porte soit toujours verrouillée la nuit, ou chaque fois que vous fermez la porte (avec le Door Sensor). Vous pouvez également programmer un verrouillage de la serrure automatique quelques minutes après un déverrouillage.

En attribuant des accès à chaque membre de la famille, enfants inclus. Vous pouvez éviter de multiplier les jeux de clés et être informé quand le petit dernier rentre de l’école par exemple. Il n’est d’ailleurs pas obligé d’utiliser un smartphone pour ouvrir la porte. Nuki propose de multiples accessoires qui vont du Fob, qui se présente sous la forme d’un petit bip de parking, ou encore le Keypad, un digicode avec un lecteur d’empreinte digitale. Nuki propose même un interphone dans son catalogue.

L’auto Unlock : la fonction qui vous fait oublier votre serrure

L’une des grandes forces de Nuki est sa fonction Auto Unlock. Ainsi, en se basant sur votre position GPS, le verrouillage et le déverrouillage peuvent être automatisés. Quand vous quittez votre domicile, et si vous n’avez pas de Door Sensor ou programmé le verrouillage automatique après un déverrouillage, votre domicile sera fermé à clé automatiquement.

Quand vous rentrez chez vous, la serrure se préparera à ouvrir la porte. La zone de géolocalisation va de 100 m à 500 m. Mais ne vous inquiétez pas, la mécanique s’enclenche uniquement quand votre smartphone est à portée du Bluetooth.

Ainsi, les bras chargés de courses, vous n’aurez plus à chercher vos clés, la porte se déverrouillera lorsque vous arriverez dans les 10 m de portée. Il est même possible d’affiner le temps de réaction si vous préférez que la porte se déverrouille dès que la serrure détecte votre téléphone ou temporiser, le temps que vous arriviez devant elle. Notez que l’Auto Unlock fonctionne également avec le seul Bluetooth et il se révèle alors juste un brin moins réactif qu’associé à la géolocalisation.

Autonomie

Selon Nuki, le Power Pack assure une autonomie prolongée sans plus de précisions. En réalité, il est assez difficile de la déterminer, car en plus de la mécanique, nous devrons prendre en compte la consommation liée au Bluetooth 5.0 et surtout au Wi-Fi. Lors d’une journée de test intensive avec une centaine de verrouillages et de déverrouillages, nous avons perdu 8 % de batterie.

Nous pouvons donc extrapoler une autonomie qui peut aller jusqu’à 2 à 6 mois au mieux. Toutefois, vous n’êtes pas obligés d’attendre le dernier moment avant de recharger le Power Pack. Nuki nous informe que 20 % est un seuil critique, mais si vous êtes un peu paranoïaque, rechargez avant d’atteindre ce niveau.

Prix et disponibilité

La Nuki Smart Lock 3.0 Pro est commercialisée au prix de 279 euros sur le site de Nuki, ainsi que chez Amazon ou Darty.