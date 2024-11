Raffinée, compacte, silencieuse : cette serrure connectée Nuki se fait remarquer

Un plafond semblait être atteint dans le domaine des serrures connectées, et voilà que débarque la Nuki Smart Lock Ultra. Compacte et très design, elle promet le meilleur de chez Nuki, avec un fonctionnement plus silencieux et rapide.

Les serrures connectées Nuki ne sont plus à présenter et les Nuki Smart Lock 3.0 Pro et Pro 4.0 ont plus qu’impressionné la rédaction. De plus, ce n’est pas pour rien qu’elles sont dans notre guide des meilleures serrures connectées.

En 2024, Nuki franchit un cap en lançant une version next-gen qui nous a bluffés lors de sa présentation. Et cela avant tout grâce à un design repensé autant que sa mécanique, pour plus de discrétion à tout point de vue.

Un design bouton qui saura se faire oublier

Les serrures connectées se composent en général d’une tête rotative avec un moteur qui entraîne la clé et d’une excroissance intégrant le reste de l’électronique et la batterie. Nuki reprend son design déjà très reconnaissable pour retirer la partie la moins esthétique et ne garder que la poignée.

En effet, la Nuki Smart Lock Ultra se présente sous la forme d’un cylindre de 57 mm de diamètre pour 58 mm de hauteur et 250 g. Elle est en acier inoxydable, du plus bel effet. Au centre, un halo lumineux rétroéclairé par LED indique le statut de la serrure connectée.

Il est même possible d’adapter la base en noir ou en blanc pour mieux l’accorder à votre intérieur. À l’extérieur, la Smart Lock Ultra ressemble à une belle poignée de porte, mais il faut savoir qu’elle supporte le Bluetooth, le Wi-Fi, Matter et Thread. À cela s’ajoute une nouvelle conception.

Le silence du loquet

Oubliez la classique motorisation qui équipe en général les serrures connectées, y compris les précédentes générations de produits Nuki. Le constructeur s’inspire ici de l’industrie automobile en reprenant le concept de moteurs électriques sans balais pour ainsi gagner en efficacité, en réduction du bruit et en efficacité énergétique.

Cela a permis d’intégrer la batterie dans un volume aussi réduit, tout en promettant une autonomie équivalente à celle des anciennes générations.

Grande nouveauté, l’arrivée de trois nouveaux modes :

Insane : verrouille et déverrouille une porte en moins de 1,5 seconde.

Standard : l’opération prend alors 2 secondes.

Gentle : le temps de rotation s’adapte ici à la serrure pour générer le moins de bruit possible.

Comparé à la génération précédente, la Smart Lock 4 Pro, le mode Insane est, selon le constructeur, 3,4 fois plus rapide, le mode Standard est 2,6 fois plus rapide, et même le mode Gentle serait 50 % plus rapide.

Installation et autonomie

Nous n’avons pas encore d’information sur le système de fixation, mais il ne devrait pas beaucoup différer de ceux déjà proposés par la marque. Il sera possible de recharger la Lock Ultra via une batterie de secours avec un câble de chargement magnétique fourni avec.

Il faudra compter deux heures pour une recharge rapide, offrant ensuite une autonomie de plusieurs mois, sans plus de précision.

Nuki propose également un nouveau cylindre universel premium pour une installation simplifiée sur des serrures non compatibles.

Si vous remplacez une serrure Nuki existante par la version Ultra, vous profiterez de la migration automatique des données.

Disponibilité et prix

La Nuki Smart Lock Ultra sera disponible à partir de décembre au prix de 349 euros, et le Nuki Universal Cylinder à 99 euros.