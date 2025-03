Nuki Smart Lock Pro 4 : la meilleure serrure connectée du marché est à -25 % lors des ventes flash d’Amazon

Double efficacité avec la Nuki Smart Lock Pro 4ᵉ génération qui permet de sécuriser votre porte et l’ouvrir avec votre smartphone, à retrouver pour 219 euros sur Amazon.

Nuki Smart Lock Pro 4ème génération // Source : Frandroid

C’est la 4ème itération de serrure connectée par Nuki, en version Pro qui plus est. Si vous ne connaissez pas ce produit, actuellement à -70 euros sur Amazon, c’est une serrure connectée qui se pose par-dessus votre serrure habituelle. Elle se déverrouille à votre approche, se verrouille quand vous vous éloignez à condition d’avoir votre smartphone dans votre poche. Et les ventes de printemps sur Amazon sont l’occasion de s’en procurer une à un prix plus intéressant que d’habitude.

Les points forts de la Nuki Smart Lock Pro 4

Le montage est super facile

Vous pouvez accorder jusqu’à 200 autorisations individuelles

L’ouverture et le blocage automatique

Pendant les ventes de printemps sur Amazon, vous avez la Nuki Smart Lock Pro 4ᵉ génération compatible Matter avec Power Pack pour 219 euros au lieu de 289 euros.

Oublier ses clés n’est plus un problème

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

Pour faire passer votre installation connectée au stade supérieur, vous pouvez opter pour une serrure connectée comme la Nuki Smart Lock Pro 4ᵉ génération. La principale différence avec la version précédente, c’est la prise en charge du protocole Matter. Ainsi, si vous avez déjà un hub à la maison, cette serrure peut facilement s’intégrer. Sinon, vous pouvez simplement l’utiliser avec votre smartphone.

La Nuki s’installe en trois minutes montre en main. Elle vient se coller ou s’emboîter sur votre cylindre, côté intérieur bien sûr. Ça ne laisse aucune trace dans les deux cas, ce qui fait que c’est une très bonne option si vous avez un logement en location. Quand la serrure n’a plus de batterie, elle vous avertit autour des 20 % pour vous laisser le temps de vous en occuper. Si c’est votre smartphone qui est à 0%, vous pouvez toujours utiliser votre bonne vieille clé.

La porte s’ouvre toute seule quand vous vous appochez

Pour que ça fonctionne correctement, vous devez relier votre smartphone via l’app Nuki qui va avec. Comme ça, quand vous vous approchez, la serrure se déverrouille seule, et se bloque lorsque vous vous éloignez. Via l’app, vous pouvez accorder jusqu’à 200 autorisations simultanément, pour vos proches, vos amis, votre famille ou vos locataires. Il ne faut bien sûr pas oublier de révoquer celles qui ne sont plus utilisées pour éviter tout problème.

En contrepartie de cet aspect sécurité, vous avez quelques aspects positifs : le temps et le bruit d’activation du moteur. Mais pour être honnête, ce n’est pas très gênant, à moins d’être extrêmement pressé. D’ailleurs, en utilisant l’assistant Google ou Alexa, vous pouvez déverrouiller la porte à distance pour gagner du temps si vous êtes en train de vous garer, par exemple.

La Nuki Smart Lock Pro 4ᵉ génération est passée entre nos mains et vous pouvez lire l’intégralité de notre test détaillé juste ici.

Vous pouvez aussi découvrir tout l’univers des serrures connectées dans notre guide d’achat qui leur est consacré.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.