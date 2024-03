Test de la Nuki Smart Lock Pro 4e génération : une des meilleures serrures connectées du marché

Avec sa serrure connectée, Nuki reprend le design et les principales fonctionnalités de la troisième génération, tout en y ajoutant le support du protocole Matter. Celui-ci permet de bénéficier d'une connectivité plus rapide, tout en augmentant l'autonomie grâce à l'utilisation du réseau Thread.

Les serrures intelligentes offrent une sécurité accrue, en simplifiant l’accès au domicile. Elles permettent non seulement de rentrer chez soi en cas de perte de clés, mais aussi de donner accès à un employé de maison à distance.

En Europe, l’Autrichien Nuki est le leader du marché, en proposant une gamme très complète et simple à installer. De plus, les produits Nuki sont parmi ceux qui offrent les fonctionnalités les plus complètes, aussi bien en termes de personnalisation, d’écosystème, mais aussi de connectivité. C’est justement sur ce dernier point que la quatrième génération se distingue, avec l’ajout du support Matter et Thread. Ceci simplifie la communication et l’intégration avec d’autres produits domotiques, tout en offrant une connectivité locale, mais surtout en optimisant l’utilisation de la batterie.

Deux modèles distincts

Nuki propose deux modèles, la Smart Lock et Smart Lock Pro. La principale différence entre les deux concerne l’alimentation, puisque la version Pro utilise une batterie rechargeable en USB-C, contrairement à l’autre qui fait appel à quatre piles AA. Le design est également différent, puisque la Smart Lock n’est disponible qu’en blanc avec une poignée en plastique, tandis que le Pro est disponible en noir et blanc, avec une poignée en aluminium, brossé. Enfin, bien que les deux modèles sont désormais compatibles avec le protocole Matter, seule la version Pro dispose du Wi-Fi et peut se connecter à Internet sans besoin de hub.

Pour ce test, nous nous focaliserons sur la Nuki Smart Lock Pro, offrant des fonctionnalités complètes sans besoin de hub.

Une serrure robuste et design

Contrairement à la Serrure Intelligente de Netatmo, celle de Nuki ne nécessite pas de remplacement de clé ou de cylindre. Elle consiste en un boitier à placer à l’intérieur, directement sur la porte, par-dessus la clé. Le module se charge ensuite de tourner la clé existante, qui reste dans le cylindre.

En termes d’esthétique, la nouvelle génération est identique à la précédente, avec un boitier mesurant 110 x 60 x 60 mm. Dans la globalité, il reste discret et est surtout très bien fini. Les matériaux sont robustes et très agréables au toucher.

Le design se divise en deux parties, avec un corps rectangulaire en plastique, décliné en noir ou blanc. Sur la partie supérieure, on retrouve une poignée rotative en aluminium brossé. Celle-ci permet de déverrouiller mécaniquement la porte, en cas de panne du moteur ou de la batterie. À son centre, on retrouve un cercle LED ainsi qu’un bouton personnalisable pour interagir avec la serrure.

La batterie est amovible et s’enfiche par la partie basse de la serrure et se recharge en USB-C. Cette approche permet, si besoin, d’acquérir une batterie supplémentaire et de l’utiliser pendant que l’autre recharge.

L’autre face, qui s’oriente vers la porte, s’enclenche sur une des deux plaques qui se fixent à la porte. La clé passe au travers et se loge à l’arrière de la Smart Lock Pro, afin de pouvoir l’actionner.

L’ensemble est globalement discret, d’autant plus que le choix de couleur permet de s’adapter au mieux à l’esthétique de votre porte. Le design global de la Smart Lock Pro est très qualitatif et s’intègre parfaitement avec le reste de la porte, à tel point qu’il est difficile de comprendre que c’est un ajout.

Un jeu d’enfant à installer

Dans l’idéal, il est préférable d’utiliser la Nuki Smart Lock Pro avec un cylindre débrayable. En effet, cette approche permet de continuer à utiliser une clé à l’extérieure, utile pour rentrer chez soi sans utiliser son téléphone, si la batterie est vide ou même en cas de panne.

Si votre serrure actuelle n’est pas débrayable, il est assez simple de la remplacer. Nuki propose d’ailleurs un cylindre universel pour 80 euros. Celui-ci est bien entendu débrayable et comprend cinq clés physiques. Son principal avantage est qu’il ne nécessite pas d’en laisser une à l’intérieur, puisqu’il inclut un embout intérieur spécifiquement prévu pour la Nuki Smart Lock. Mon précédent cylindre n’étant pas débrayable, j’ai profité de l’occasion pour essayer le cylindre universel de Nuki. Celui-ci est ajustable en fonction de l’épaisseur de la porte, mais le guide et les vidéos d’installations fournis sont très peu claires, ce qui m’a valu de perdre plus d’une heure à l’installer — notamment car l’ajustement de l’épaisseur extérieure est mal expliqué. Une fois en place, le reste du processus est très simple. Heureusement, si votre cylindre actuel vous permet déjà d’ouvrir la porte lorsqu’une clé est à l’intérieur, vous n’aurez pas à le remplacer.

La Smart Lock Pro est livrée avec deux plaques de fixations, une à fixer avec un adhésif, ou une autre à serrer en utiliser la clé allen fournie. Une fois l’une d’elles installée, et après avoir suffisamment chargé la batterie, il suffit d’aligner le mécanisme de la Smart Lock Pro avec la clé et de clipser le tout sur la plaque de finition. C’est tout ! Dans les deux cas, la fixation est très robuste et le boitier est bien ancré, restant bien fixé derrière la clé.

L’application facilite d’ailleurs cette étape via un processus guidé. Elle permet ensuite de calibrer en quelques secondes la serrure, pour ne plus avoir à y penser. Malgré une légère résistance de la clé, la serrure s’est parfaitement calibrée et sait automatiquement adapter la puissance pour déverrouiller la porte.

Dans notre cas, nous avons testé la nouvelle Smart Lock Pro avec le Door Sensor et Keypad 2.0 optionnels. Ils s’ajoutent eux aussi en quelques secondes et permettent de bénéficier de fonctionnalités additionnelles. Dans le premier cas, le Door Sensor permet d’être notifié en cas de porte ouverte et de la verrouiller automatiquement dès qu’elle est fermée. Avec le second, il devient possible de déverrouiller la porte en utilisant son empreinte digitale ou un code, et même de la verrouiller au clavier, permettant de se passer entièrement de clé.

Une application simple, mais efficace

L’application Nuki est relativement simple à utiliser, malgré une interface quelque peu austère. Elle permet bien entendu de verrouiller et déverrouiller la porte, mais aussi de configurer et personnaliser le comportement de la serrure, du détecteur d’ouverture et du clavier Keypad 2.0. Il est ainsi possible de modifier le comportement du bouton, en choisissant s’il doit intelligemment ouvrir ou fermer la porte, effectuer l’une des deux actions, ou simplement indiquer le statut. De même, une option permet de faire clignoter la LED si la porte est déverrouillée, et même d’ajuster la luminosité de la LED.

En outre, l’application propose un mode nuit et une planification pour verrouiller la porte automatiquement. Enfin, il est possible d’y consulter l’historique des accès et de configurer des accès, temporaires ou permanents pour votre famille, invités, ou employés.

Difficile de faire plus épuré que l’interface de l’app Nuki // Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Par ailleurs, Nuki propose des abonnements complémentaires optionnels : Nuki Guarantee Plus et Nuki Smart Housing. Le premier, facturé 25 euros, offre une garantie optionnelle de 3 ans, avec remplacement en cas de problème. Le second est idéal pour la location et s’intègre avec des services tiers comme AirBnB, mais le support premium et la garantie de 3 ans. Pour un logement le service est facturé 69 euros et offre une remise sur le set, comprenant également des accessoires.

Enfin, la Smart Lock Pro de quatrième génération dispose d’une connectivité Wi-Fi embarquée, et ne nécessite pas de de hub supplémentaire pour se connecter à Internet. Ceci permet de vérifier l’état de verrouillage et d’ouverture de la porte à distance depuis l’application ou Nuki Web depuis son navigateur, mais aussi par l’intermédiaire d’un assistant vocal comme Google Assistant ou Alexa. De plus, elle est compatible avec IFTTT, permettant de nombreuses possibilités d’intégration.

De plus, la nouvelle Smart Lock Pro est compatible Matter supporte le protocole Thread, ce qui permet de la connecter via un hub domotique existant, sans que les interactions à domicile ne passent par Internet. Cette technologie permet d’économiser la batterie, mais aussi de s’intégrer plus simplement avec d’autres produits domotiques compatibles Matter.

Une utilisation simple et sécurisée

De nombreuses possibilités d’accès

Au quotidien, la Nuki Smart Lock ne remplace pas votre clé traditionnelle, mais vient en complément. Cela signifie qu’à condition d’avoir un cylindre double, vous pouvez continuer à utiliser votre clé pour rentrer chez vous.

Bien évidemment, la serrure offre de nouvelles possibilités d’accès, notamment grâce à sa motorisation intégrée qui peut tourner la clé. Vous pouvez donc utiliser votre mobile ou Apple Watch, mais aussi la géolocalisation pour déverrouiller automatiquement la porte quand vous arrivez chez vous. De même, vous pouvez utiliser Google Assistant ou Alexa afin d’ouvrir la serrure, ce qui est très pratique si vous êtes en voiture et venez de vous garer, par exemple.

De plus, il est également possible d’associer un Keypad 2.0, afin d’accéder à votre logement en utilisant un code ou votre empreinte digitale. Celui-ci peut gérer jusqu’à 200 codes et 20 empreintes et permet également de créer des codes temporaires. Leur gestion est particulièrement intelligente, puisqu’ils peuvent non seulement être révoqués après une date donnée, mais également être restreints selon des jours et plages horaires prédéfinis, ce qui est particulièrement utile pour du personnel de maison, par exemple.

L’application Nuki permet également de créer des clés virtuelles pour d’autres personnes, leur permettant ainsi de verrouiller ou déverrouiller la porte depuis leur téléphone, ou même à distance, selon les droits conférés. De plus, les mêmes limitations que le Keypad 2.0 sont proposées, à savoir un accès limité à certains jours et horaires.

Une sécurité renforcée

En plus de simplifier l’accès au logement, la Nuki Smart Lock Pro offre sécurité renforcée. En effet, qu’il s’agisse de verrouiller automatiquement la porte ou de le faire à distance, celle-ci s’assure que la porte n’est jamais laissée ouverte.

Ainsi, la fonction Lock ‘n’ Go permet par exemple de déverrouiller la serrure puis de la verrouiller à nouveau après un délai prédéfini (20 secondes par défaut). L’idée est donc de ne déverrouiller la porte que pour entrer ou sortir. De même, en utilisant le Door Sensor en option, l’application vous prévient si la porte est restée ouverte.

Pour ma part, j’ai particulièrement apprécié la LED clignotante me rappelant de verrouiller la porte, mais aussi la possibilité de le faire automatiquement la nuit ou à des horaires prédéfinis.

Enfin, même si vous ne préférez pas laisser l’automatisation gérer le verrouillage de votre porte, vous pouvez toujours consulter l’état de la serrure depuis votre smartphone ou assistant vocal et bien entendu la refermer.

Quelques bémols

Malgré de nombreux avantages au quotidien, la serrure n’est toutefois pas parfaite. En effet, le bruit du moteur est assez audible, ce qui peut être gênant dans le cas d’un petit logement, ou d’une porte située trop près d’une chambre par exemple.

De plus, l’ouverture de la porte nécessite quelques secondes de plus qu’une clé classique. Ceci n’est pas particulièrement gênant à la sortie, mais peut l’être en entrant chez soi. En effet, le Keypad 2.0 met parfois quelques secondes à communiquer avec la serrure, ce qui rend l’ouverture assez longue.

Ces deux points restent négligeables au vu des fonctionnalités proposées, mais méritent toutefois d’être soulignés, d’autant plus qu’il s’agit tout de même de la quatrième génération.

Prix et disponibilité

La Nuki Smart Lock Pro quatrième génération est disponible sur Amazon, Fnac, Darty et le site de Nuki pour 279 euros. Cette version comprend la batterie intégrée et la connectivité WiFi et Matter. Toutefois, le Keypad 2.0 et le Door Sensor sont vendus séparément, coûtant respectivement 160 et 49 euros. Au global, cela revient relativement cher, même s’il existe un pack à 399 euros comprenant les trois produits.

La principale nouveauté, à savoir l’arrivée du protocole Matter, simplifie toutefois les choses, puisque la version de base coute 169 euros, soit 110 euros de moins. Si vous disposez déjà d’un hub Matter chez vous, son tarif est donc significativement plus attractif, pour des fonctionnalités sensiblement identiques.