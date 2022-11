Test du Nuki Keypad 2.0 : déverrouillez votre serrure avec votre empreinte digitale

L’écosystème autour des serrures connectées Nuki est le plus complet du marché. Le constructeur le complète avec un second digicode connecté, auquel il ajoute un lecteur d’empreinte digitale, le Keypad 2.0. De quoi simplifier le quotidien, si bien sûr tout fonctionne comme prévu.

Interphone, Fob, digicode… l’écosystème développé par Nuki autour de ses serrures connectées est assez impressionnant. Il propose même un boîtier connecté (la Nuki Box) pour contrôler une porte d’immeuble. Il y a une réelle volonté chez le constructeur d’offrir tous les outils possibles pour que ses serrures connectées s’adaptent réellement aux spécificités de chaque client. Avec son nouveau Keypad 2.0, il propose une solution classique, dopée à la reconnaissance des empreintes digitales. Est-ce suffisant pour justifier ses 159 euros, contre 79 euros pour le Keypad classique ? Nous l’avons donc mis à l’épreuve pour ce test.

Ce test a été réalisé à partir d’un produit fourni par le constructeur.

Design du Nuki Keypad 2.0 : minimaliste et élégant

Comparée au premier Keypad (90 x 30 x 15 mm) de la marque, la version 2.0 (118 mm x 29 mm x 21 mm) est plus longue et plus épaisse. C’est un boîtier rectangulaire en plastique noir et lisse, dont les angles sont délicatement arrondis. En façade se trouve tout en haut l’affichage lumineux, suivi du pavé numérique, dont les boutons sont en plastique dur.

Quand vous composez votre code, une LED s’allume pour chaque chiffre // Source : Chloé Pertuis — Frandroid Les boutons ne laissent pas passer l’eau, le Keypad 2.0 étant étant étanche // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En plus des 9 chiffres (il n’y a pas de zéro), on retrouve un bouton « valider » identifié par une flèche orientée vers la gauche. Juste en dessous se situe le lecteur d’empreinte digitale, souligné par léger cerclage couleur métal.

Le dos est recouvert d’une fixation adhésive 3M. L’installation est donc enfantine : il suffit d’enlever le film protecteur et d’apposer le Keypad 2.0 à la porte, son encadrement ou un mur. Soyez prudent, posez-le en une fois ! Si vous vous y reprenez à plusieurs, l’adhésif perd beaucoup de sa force de fixation à chaque essai.

Si vous ne l’installez pas à proximité de votre serrure connectée, n’oubliez pas que la portée du Bluetooth 5.0 est de 5 à 10 mètres. Testez donc le positionnement avant de fixer pour de bon le digicode. Le Keypad 2.0 est certifié IP54, ce qui signifie qu’il résiste sans peine aux intempéries. Il peut donc être positionné à l’extérieur, ce qui ravira les personnes vivant en maison par exemple.

Nuki Smart Lock : une application connue pour sa simplicité

Le Keypad 2.0 est un produit, une fois ajouté à votre écosystème Nuki, qui communiquera directement avec votre serrure connectée. Si la dernière Nuki Smart Lock 3.0 Pro est bien entendu compatible, c’est également le cas pour les première et seconde générations. Pour ajouter ce digicode, vous devez utiliser l’application Nuki Smart Lock.

Nuki Smart Lock Télécharger Nuki Smart Lock gratuitement APK

La configuration dans l’application est très simple et l’appairage Bluetooth 5.0 entre le Keypad 2.0, le smartphone et la serrure connectée ne vous occupera pas plus de 2 à 3 minutes.

Sélectionnez Smart Lock dans la liste des produits // Source : Yazid Amer – Frandroid L’appairage Bluetooth est très rapide // Source : Yazid Amer – Frandroid Il faut attribuer un nom à chaque empreinte digitale // Source : Yazid Amer – Frandroid

Une fois le digicode installé, il ne reste qu’à choisir le code d’entrée, avant d’enregistrer votre empreinte digitale et lui attribuer un nom. Sachant que le produit peut en enregistrer 20 différentes et plus de 200 codes.

Votre code doit comprendre six chiffres // Source : Yazid Amer – Frandroid Enregistrer une empreinte digitale est ici un processus très proche de celui que propose un smartphone // Source : Yazid Amer – Frandroid En moins de dix appuis votre empreinte est enregistrée // Source : Yazid Amer – Frandroid

Quand vous invitez un autre membre du foyer, il peut à distance programmer son propre code d’entrée. Pour ajouter son empreinte digitale, il devra être devant le Keypad 2.0. Bon point, l’enregistrement ne révèle aucune difficulté, 5 à 10 appuis au maximum suffisent pour que votre empreinte soit enregistrée.

Chaque utilisateur peut personnaliser son code pour limiter le risque de l’oublier // Source : Yazid Amer – Frandroid Dommage, ajouter une empreinte n’est pas proposé automatiquement après la création du code // Source : Yazid Amer – Frandroid

À l’usage : difficile de faire plus efficace

Si vous n’avez pas programmé l’Auto Unlock de votre serrure Nuki, ou encore que vous n’utilisez pas le Door Sensor pour un verrouillage automatique après fermeture de la porte. Une pression sur le bouton « flèche » du Keypad 2.0 fermera à double tour votre porte.

Pour déverrouiller votre porte, vous n’avez qu’à rentrer votre code personnel. Le temps de réaction entre le moment où vous le composez et l’ouverture est de 1 à 3 secondes. Idem quand vous utilisez le lecteur d’empreinte digitale.

Nous sommes d’ailleurs bluffés par la réactivité et la précision de ce dernier. Nous avons réalisé une centaine de tentatives et le taux d’erreur a été inférieur à 5 %. Ce Keypad simplifie l’accès à votre domicile, vous informe quand un code est rentré avec succès. S’il est erroné, vous serez également notifié. Ainsi, vous saurez qu’une personne tente de s’introduire chez vous sans avoir la bonne combinaison de chiffres.

Nous avons particulièrement apprécié ce lecteur biométrique qui permet de simplifier la vie au quotidien. Les bras chargés de courses ou du bébé qui pleure, vous n’aurez plus à fouiller vos poches ou votre sac pour trouver vos clés. Plus de risques que le petit dernier ou l’ado étourdi les perdent à l’école. De plus, avec le Keypad 2.0, même s’ils oublient leur code, il y a peu de chance qu’ils égarent leurs doigts.

Nous avons continué le test de ce lecteur biométrique en corsant les choses. Ainsi, nous l’avons mis à l’épreuve avec un doigt très mouillé, ce qui peut arriver un jour de pluie. Le lecteur s’est alors trompé moins d’une fois sur dix. Nous avons ensuite testé avec un doigt sali par de la terre non humide et là encore le lecteur s’en sort très bien avec un taux d’erreur de 15 %.

Nous avons continué en étalant un peu de colle en stick sur notre doigt. Un incident commun pour un écolier, mais qui peut « boucher » les reliefs de la peau. Ici, l’épreuve est un peu plus rude pour le lecteur. S’il s’agit d’une seule couche de colle, l’empreinte est en général identifiée rapidement. Mais si ce sont plusieurs couches, le lecteur peut se retrouver à ne plus reconnaître votre empreinte. Cela vaut également pour les adultes qui font de la peinture par exemple.

De plus, les micro-coupures, comme celles que peuvent provoquer des feuilles de papier, ne vont pas trop gêner le lecteur. Enfin, Nuki promet que le lecteur d’empreinte peut s’adapter à la croissance des enfants. Chose que nous ne pourrons vérifier que dans le temps.

Autonomie du Nuki Keypad 2.0

La face inférieure du Keypad 2.0 donne accès à un compartiment de quatre piles AAA que Nuki a le bon goût de livrer. Attention, il faut « forcer » un peu pour ouvrir le compartiment, mais pas trop au risque de le casser. Le Keypad 2.0 affiche en théorie une autonomie de 12 mois. En réalisant une centaine de reconnaissances biométrique, nous n’avons pas perdu un seul pour cent de batterie.

Tout nous porte donc à faire confiance au constructeur sur ce point. Surtout qu’en fonction des habitudes individuelles, le digicode ne sera pas toujours sollicité. Pour information, si vous vous faites voler votre Keypad 2.0, Nuki vous le remplace une fois sur preuve d’un dépôt de plainte.

Prix et disponibilité du Nuki Keypad 2.0

Le Nuki Keypad 2.0 est commercialisé au prix de 159 euros sur le site de Nuki, ainsi que chez Amazon ou Darty.