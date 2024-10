Déverrouiller sa porte avec son empreinte digitale n’est plus réservé aux plus aisés avec Welock

Pour à peine 132 euros, le spécialiste des serrures connectées Welock remplace votre ancienne serrure à clé par un système biométrique intelligent et sécurisé.

Avec les serrures Welock, vous n’aurez plus jamais peur d’égarer vos clés. Équipées d’un système de déverrouillage par empreinte digitale, les modèles Welock Smart Lock Touch41 et SECBN51 sécurisent l’accès à votre habitat et mettent enfin un terme aux douloureuses factures de serrurier.

Si Welock est encore peu connue en France, l’entreprise s’est forgée en plus de 10 ans une belle notoriété en Chine avec ses serrures intelligentes. La clé de son succès : une facilité d’installation et un excellent rapport qualité-prix. Pour s’équiper à moindre coût, c’est le moment où jamais, la marque affichant jusqu’à 27 % de remise sur ses modèles phares :

Welock Touch41 et SECBN51 : un outil sophistiqué, mais très facile à installer

Pour changer ou améliorer le système de sécurité de sa porte d’entrée, il faut habituellement passer par un professionnel, et donc y laisser quelques plumes. Désireux de rendre ses serrures connectées accessibles à tous, Welock s’est attaché à concevoir des dispositifs aussi abordables que simples à installer.

Un pari réussi avec ses serrures biométriques Touch41 et SECBN51. Un coup de tournevis et en moins de deux minutes le tour est joué. Inutile de démonter toute la serrure, ces deux modèles se fixant simplement à la place du barillet. Cette procédure est donc à la portée de tous, y compris des moins bricoleurs. Au besoin, les plus novices peuvent se rassurer en s’appuyant sur la notice en français incluse dans le pack.

À noter que ces deux serrures intelligentes partagent les mêmes fonctionnalités, mais diffèrent par leur taille. La SECBN51 s’adapte aux portes d’entrée fines, de 30 à 70 mm d’épaisseur, tandis que la Touch41 convient aux portes mesurant entre 50 et 100 mm d’épaisseur. Avant de passer commande et de se lancer dans leur installation, il est donc indispensable de vérifier quel modèle concorde avec son logement.

Une fois le dispositif inséré, place au paramétrage. Là encore, la marque a simplifié au maximum les démarches et a tout rassemblé au sein de son application mobile Welock (disponible sur Android et iOS).

Les serrures connectées Welock Touch41 et SECBN51 peuvent être déverrouiller par empreinte digitale, carte RFID ou via l’application mobile Welock // Source : Welock

En quelques clics, la marque vous permet de configurer jusqu’à 100 empreintes digitales, soit un nombre bien plus que suffisant pour couvrir les accès de toute la famille. Trois cartes à puce RFID sont également offertes dans le pack, afin de délivrer des accès temporaires à des proches en visite pour les vacances par exemple.

Les Touch41 et SECBN51 peuvent aussi se déverrouiller directement depuis l’application compagnon, à condition de se situer à moins de 10 mètres de la serrure et d’y être connecté en Bluetooth.

Vous pouvez retrouver :

la serrure connectée Touch41 à 132 euros au lieu de 182 euros avec le code promo AHS57 ;

; la serrure connectée SECBN51 à 132 euros au lieu de 182 euros avec le code promo AHS57.

Un boîtier Wi-Fi pour déverrouiller sa porte à distance

Pour aller encore plus loin et pouvoir contrôler ses serrures à distance depuis l’application compagnon, la marque propose, en complément de ses Touch41 et SECBN51, le boîtier Wifibox3. Accessible à 99 euros au lieu de 109 euros, celui-ci sert de relai et se charge de connecter les serrures intelligentes au réseau Wi-Fi de la maison.

Une box Wi-Fi pour accéder à sa serrure Welock et la paramétrer où que vous soyez // Source : Welock

Résultat, le système gagne un certain nombre de fonctionnalités pratiques comme :

l’ouverture ou le verrouillage de la porte, même lorsque vous êtes loin de chez vous ;

la création de clés virtuelles temporaires pour que des proches séjournant chez vous puissent aller et venir à leur guise sans avoir besoin d’une carte RFID ;

la journalisation de l’ensemble des accès à votre logement ;

la commande vocale via Alexa.

Welock a également pensé au coup de la panne. Lorsque les trois piles AAA alimentant la serrure sont à plat, il suffit de raccorder un chargeur ou une batterie externe à l’aide d’un câble micro-USB puis, sans attendre, déverrouiller la serrure avec son smartphone.

Pour ne jamais être coincé dehors, il suffit d’emporter avec soi un chargeur ou une batterie externe // Source : Welock

Le risque de devoir recourir à cette procédure est toutefois limité. Les Touch41 et SECBN51 bénéficient, en effet, d’une belle autonomie d’un an. D’autant que l’utilisateur est alerté via l’application en cas de batterie faible.

Les serrures intelligentes Welock exceptionnellement à prix plancher

Le spécialiste des serrures connectées Welock affiche en ce moment de belles remises sur l’ensemble de sa boutique en ligne :

Tous les produits Welock sont garantis deux ans (extensibles jusqu’à 5 ans) et sont expédiés rapidement depuis des entrepôts européens.