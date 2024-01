Test de la serrure intelligente Netatmo : sécurisée, mais pas connectée

Le français Netatmo, lui aussi très apprécié par les consommateurs, se lance à son tour dans l'aventure de la serrure intelligente, mais adopte une approche radicalement différente de la concurrence, se focalisant sur l'aspect sécuritaire avant tout. Voyons donc ce qu'elle apporte au quotidien.

Quand on parle de maison connectée, on pense rapidement aux ampoules intelligentes et, notamment en cette période hivernale, aux thermostats connectés. Bien que ces produits facilitent grandement le quotidien, la maison connectée implique bien d’autres aspects, souvent moins connus, comme l’accès au domicile. Celui-ci inclut par exemple le portail d’une maison ou le sas d’un immeuble, ou une simple porte d’entrée.

En utilisant une serrure intelligente, vous vous assurez non seulement de pouvoir rentrer chez vous si vous perdez vos clés, mais aussi de pouvoir donner un accès temporaire à une personne étrangère à votre foyer, que ce soit pour faire le ménage ou garder votre animal de compagnie, par exemple.

Ces serrures connectées, dont Nuki est la référence en Europe, notamment avec sa Smart Lock 3.0 Pro, se présentent le plus communément sous la forme d’un boitier qui se charge de tourner la clé à votre place pour déverrouiller et verrouiller la porte. Ce système est particulièrement utile pour accéder à votre logement sans vos clés, mais aussi pour ouvrir à distance la porte à un invité.

Pour sa serrure intelligente, la start-up française spécialisée dans la maison connectée et désormais intégrée au groupe Legrand, a préféré une approche radicalement différente de celle adoptée par Nuki et Switchbot. Au lieu de placer un boitier par-dessus une clé existante, la serrure Netatmo se compose d’un cylindre à part entière, remplaçant l’Eurocylindre existant. Elle est ainsi livrée avec de nouvelles clés, qui ont la particularité d’être elles aussi intelligentes.

Un design sobre et discret

Trois clés intelligentes sont livrées dans le pack et chaque serrure peut être associée avec un maximum de 300 clés. Celles-ci sont noires et font approximativement la taille d’une clé standard, mais ne sont pas en relief, puisqu’elles contiennent une puce NFC contenant un identifiant unique et impossibles à dupliquer sans autorisation. Le pack comprend également une carte de propriété ainsi qu’une clé spécifique, réservée à l’appairage de nouvelles clés et à l’installation.

La partie intérieure du cylindre est reliée à une poignée intérieure en plastique couleur argent mat, reprenant elle aussi un aspect cylindrique. Celle-ci est assez discrète et sobre, malgré sa taille assez large, conçue pour pouvoir accueillir les quatre piles AAA nécessaires au fonctionnement.

La partie extérieure se termine par un bouton circulaire qui se charge d’accueillir les clés, mais sert également à déverrouiller manuellement la porte en cas d’accès depuis un téléphone.

Pour ce qui est de la qualité de fabrication, celle du cylindre est excellente, et celui-ci semble durable et fiable. Netatmo insiste d’ailleurs sur sa conception très sécurisée, à la fois sur l’aspect cryptographique avancé du chiffrement, mais aussi sa haute résistance aux effractions physiques. Sa conception en acier inoxydable haute résistance ainsi que la présence d’une pastille anti-perçage et de trois goupilles de sécurité promettent une résistance anti-crochetage, anti-arrachage, anti-enfoncement, anti-perçage et anti-cisaillement. La serrure est d’ailleurs certifiée EN15684 et SKG***, garantissant un niveau de sécurité maximal.

La poignée intérieure semble durable, mais sa finition aurait pu être plus premium, le plastique ne laissant pas forcément une bonne impression au toucher. L’utilisation d’un matériau plus noble, comme l’acier ou l’aluminium, aurait été préférable. De même, le bouton extérieur présente un léger jeu, ce qui est difficile à accepter sur un produit à ce prix.

Une installation relativement simple

Bien que la serrure Netatmo remplace le cylindre existant de votre porte, son installation reste assez simple. Le processus est détaillé dans le guide fourni avec la serrure, ainsi que dans une vidéo explicative accessible en ligne. Avant de commencer, et même d’acquérir la serrure intelligente de Netatmo, il faut bien entendu s’assurer qu’elle est compatible avec votre porte. Il suffit pour cela de vérifier que votre porte est équipée d’un Euro cylindre, qui est le format le plus communément utilisé en Europe, à l’exception faite de la Scandinavie. La marque fournit d’ailleurs un outil en ligne pour vérifier la compatibilité de votre porte, avant même d’acheter la serrure.

Une fois la compatibilité vérifiée, il est temps de procéder à l’installation de la serrure. Il faut dans un premier temps retirer le cylindre existant, qui se fait en retirant une unique vis de fixation, puis en le retirant en tournant légèrement la clé.

Une fois le cylindre retiré, il faut mesurer l’épaisseur intérieure et extérieure de la porte à l’aide de l’outil de mesure fourni dans le kit. Cette étape est indispensable pour identifier s’il faut utiliser un kit de rallonge ou non. Ceux de 35 et 40 mm sont inclus dans le pack, tandis que kits de 45 et 50 mm sont vendus séparément. L’installation d’une rallonge est assez simple, puisqu’il suffit de dévisser l’embout en utilisant la clé Allen fournie. De même, selon l’épaisseur intérieure de votre porte, il peut être nécessaire d’ajuster la longueur de la partie intérieure en utilisant la clé Allen fournie.

Une fois cette étape, certes quelque peu fastidieuse, réalisée, il ne reste plus qu’à insérer les piles fournies, glisser le cylindre dans la porte et le fixer en utilisant la vis fournie. La dernière étape consiste à installer et visser le bouton extérieur. Le reste du processus consiste à configurer l’application et appairer votre smartphone avec la serrure, ainsi que de nommer les clés.

Un usage quotidien assez conventionnel

Une utilisation habituelle au quotidien

Une fois la serrure installée, son utilisation au quotidien est relativement conventionnelle, dans le sens où vous continuez d’utiliser une clé pour déverrouiller votre porte. Dans mon cas, la serrure Netatmo était particulièrement adaptée puisque je dois soulever la poignée de ma porte pour la verrouiller, ce qui est peu pratique avec une serrure Nuki, par exemple. Le verrouillage et déverrouillage depuis l’intérieur se fait quant à lui en utilisant la poignée de la serrure, ce qui signifie qu’il n’est plus possible de laisser ses clés accrochées à la porte. Toutefois, la différence principale avec Nuki et SwitchBot se fait principalement ressentir ici, puisque la serrure Netatmo n’est pas motorisée. Cela signifie qu’il faut continuer à verrouiller la porte manuellement, contrairement à ce que proposent les modèles concurrents.

En revanche, contrairement au cylindre standard de ma carte, celui de Netatmo possède une course très longue, c’est-à-dire qu’il peut tourner dans un sens ou dans l’autre en effectuant de nombreuses rotations. C’est un peu fastidieux, surtout qu’il n’y a pas de retour perceptible de verrouillage ou déverrouillage comme sur un cylindre traditionnel.

Enfin, malgré le fait que chaque clé dispose d’une clé NFC identifiable, l’application n’enregistre pas chaque passage. Ainsi, il est impossible de savoir qui a déverrouillé la porte, ni à quelle heure. Certes, c’est un détail, mais surprenant pour une serrure qui mise avant tout sur la sécurité.

Le mobile comme clé virtuelle

Mis à part ce changement mineur et l’utilisation d’une clé quelque peu différente, vous continuerez d’entrer chez vous comme vous le faites aujourd’hui. Le principal changement intervient lorsqu’il s’agit de faire entrer un invité ou en cas d’oubli de vos clés.

L’application permet à chaque membre du foyer de déverrouiller la porte depuis son smartphone, à condition de l’avoir préalablement appairée. Pour ce faire, il suffit d’être suffisamment proche de la serrure et d’activer le déverrouillage de la porte depuis le smartphone. Pour ouvrir la porte, il faut ensuite manuellement tourner le bouton extérieur jusqu’à ce que la porte se déverrouille. C’est assez inhabituel, mais ce processus est obligatoire, sachant que la serrure n’est pas motorisée.

Pour ce qui est des visiteurs, l’application permet deux types d’accès invité. Le premier consiste en un accès temporaire d’une heure, tandis que le deuxième permet au visiteur de disposer d’une clé virtuelle, pour laquelle vous devez spécifier une date de début et une date de fin, sans pour autant pouvoir restreindre les jours ou les plages horaires d’accès, ce qui aurait été utile pour donner accès à un employé de maison ou un pet-sitter, par exemple.

Dans les deux cas, l’invitation se fait depuis l’application Home+ Security de Netatmo et le processus est relativement simple. Un lien et un message standard sont générés, qu’il vous suffit de partager en utilisant l’application de votre choix, comme WhatsApp par exemple. L’invité n’a plus qu’à télécharger l’application Home+ Guest, sans avoir besoin de se créer un compte. Une connexion internet active est toutefois requise, afin de s’assurer que la clé virtuelle est toujours valide. Cela permet également de révoquer une clé virtuelle à distance, sans besoin de connexion directe avec la serrure.

La personne invitée peut ensuite ouvrir la porte de manière simple et consulter la date et l’heure d’expiration de sa clé virtuelle. Elle peut par ailleurs la partager avec un tiers, ce qui semble particulièrement surprenant, d’autant plus que le propriétaire de la serrure n’est pas notifié en cas de partage. Pire encore, le propriétaire n’a pas accès au registre d’accès des invités et ne peut que supprimer une invitation pour une clé virtuelle, ce qui semble encore une fois contre-intuitif pour une serrure qui se veut sécurisée.

Devenez votre propre serrurier

La principale innovation de la serrure Netatmo est le fait qu’une seule clé puisse ouvrir différentes portes. Ainsi, votre clé personnelle peut vous donner accès à votre domicile et votre bureau, tandis que celle de votre collègue lui permet de rentrer chez elle et au bureau, sans que l’un puisse accéder au logement de l’autre. Cette approche est particulièrement innovante et permet d’utiliser une seule clé physique pour ouvrir plusieurs portes, tout en garantissant la sécurité et les droits d’accès de chaque porte.

De même, en cas de perte d’une clé, vous pouvez non seulement accéder à votre domicile grâce à votre smartphone, mais également révoquer l’accès d’une clé directement depuis votre smartphone. L’ajout d’une nouvelle clé se fait tout aussi simplement, à la différence près que le cylindre de propriété, ressemblant à s’y méprendre à un sifflet, vous sera demandé.

Enfin, si les piles de la serrure venaient à s’épuiser, une prise microUSB est dissimulée et permet d’alimenter la serrure le temps de déverrouiller la porte, permettant de remplacer les piles. C’est ingénieux, mais un port USB-C aurait été bien plus judicieux, le microUSB étant en voie de disparition.

Une connectivité limitée

La principale faiblesse, dans les deux sens du terme, de la serrure intelligente Netatmo est son manque de véritable connectivité. Le seul moyen qu’elle a de communiquer avec le monde extérieur est le protocole Bluetooth, utilisé de manière entièrement chiffrée.

Malheureusement, cela limite grandement les interactions et automatismes disponibles, puisque la serrure ne peut pas être déverrouillée à distance. Netatmo insiste qu’une telle possibilité pose des risques de sécurité, mais cette approche nuit à l’usage quotidien, puisqu’il n’est par exemple pas possible d’ouvrir à un invité sans qu’il ait un smartphone connecté. Dans les faits, un enfant ou une personne peu technophile ne peuvent donc pas rentrer, puisqu’il est impossible de contrôler la serrure à distance.

De la même façon, la serrure ne communique pas avec des plateformes comme IFTTT, Alexa, ou Google Assistant, ce qui rend impossible la création de routines ou d’automatismes, pour allumer automatiquement les lumières lorsque l’on rentre chez soi, par exemple. Pire encore, la serrure n’étant pas motorisée, il n’est pas possible de la verrouiller automatiquement lorsque vous n’êtes pas chez vous, ni même de vous assurer qu’elle est bien verrouillée.

C’est véritablement sur l’aspect domotique que la serrure Netatmo fait beaucoup moins bien que la concurrence, sous prétexte d’améliorer la sécurité. C’est certes un aspect essentiel, mais si d’autres marques ont réussi à sécuriser leurs produits tout en les connectant, pourquoi pas Netatmo ? D’autant plus qu’un intrus aura plus vite fait de trouver un autre moyen d’accès que de pirater votre serrure connectée,

Ceci dit, Netatmo a laissé une mince possibilité de connectivité, via l’écosystème HomeKit d’Apple. L’utilisation d’un hub HomeKit comme un HomePod ou une Apple TV permet de se connecter à distance à la serrure, et ainsi d’accéder directement depuis un iPhone, iPad, Mac ou même une Apple Watch, à la possibilité de déverrouiller la porte et de créer certains automatismes, sans être à portée de la serrure. Cette approche me laisse d’autant plus perplexe qu’il existe une possibilité de connecter la serrure, mais en passant par un écosystème tiers, alors qu’il aurait été encore plus simple de commercialiser un hub, éventuellement optionnel.

Prix et disponibilité de la serrure Netatmo

La serrure intelligente Netatmo est vendue 380 euros sur le site de la marque, ce qui est un tarif important et significativement plus élevé que la concurrence.

Le kit inclut trois clés intelligentes dans le pack et il est possible d’en acheter d’autres, soit au prix unitaire de 40 euros la clé, soit en pack de trois à 100 euros. Les kits de rallonge de 45 et 50 mm sont également vendus sur le site de la marque pour 30 euros.