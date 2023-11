Black Friday : les 35 vraies offres du premier week-end chez Amazon, Darty, Cdiscount, Fnac et Boulanger

Il y a déjà de super nouvelles offres pour ce démarrage de Black Friday, pour la Black Friday Week. On a passé beaucoup de temps à tout étudier pour sélectionner les produits qui méritent votre argent, car ce sont de bons produits à de bons prix !

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses. Officiellement, le Black Friday est le vendredi 25 novembre. En pratique, il démarre dès le vendredi 18 novembre et se terminera le lundi 28 novembre avec le Cyber Monday. La plupart des commerçants publient des offres le plus tôt possible. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance. Pour cette journée du 19 novembre, si vous n’avez pas suivi notre live avec 80 offres, voici un résumé des meilleures offres du jour. Nous avons sélectionné ces produits, car nous les recommandons pour leurs qualités, mais parce que la remise est intéressante.

Retrouvez notre live qui permet de suivre les meilleurs bons plans en temps réel, la page se met à jour toute seule.

Chez Frandroid, c’est évidemment la Tech qui nous intéresse, donc si vous recherchez un smartphone, une tablette, un casque et des écouteurs sans fil, un PC portable, un téléviseur 4K qu’il soit OLED, QLED ou LCD, une barre de son, des objets connectés pour commencer ou compléter votre installation domotique, ou encore une console de jeux vidéo : vous êtes au bon endroit !

Chromecast avec Google TV (HD)

Ce qu’il faut retenir du Chromecast avec Google TV (HD)

Un aspect minimaliste et une télécommande avec Google Assistant

Les applications SVoD en 1080p

Une interface réussie, fluide et intuitive avec Google TV

Avec un prix de départ à 39,99 euros, le Chromecast avec Google TV (HD) est en ce moment remisé à 28,90 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Un smartphone dont l’écran se plie en deux

Un écran externe pour accéder à plein de raccourcis

Un bon smartphone en photo

Un modèle compact

1099 euros, c’était donc son prix de départ pour sa version avec 128 Go de stockage en 2022. Cette année, son prix chute et c’est encore plus le cas durant la Black Week : le Samsung Galaxy Z Flip 4 est à 599 euros seulement chez la Fnac et Darty.

Samsung Galaxy S22

Ce pack Samsung, c’est quoi ?

Un Samsung Galaxy S22, smartphone haut de gamme sorti en 2022

Des écouteurs Samsung Galaxy Buds FE, d’une valeur de 100 euros

Un chargeur sans-fil de la marque de 15 W

Au lieu de 1009 euros, ce pack avec le Samsung Galaxy S22 (128 Go), des écouteurs Galaxy Buds FE et un chargeur sans-fil est en ce moment disponible à seulement 549 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Apple MacBook Air M2 16 Go

Si vous cherchez un Ultrabook performant, silencieux et durable, il n’y a pas 36 solutions. C’est soit le haut de gamme chez Asus ou Dell, et par ailleurs bien sûr chez Apple. C’est ce dernier qui nous intéresse ici avec une belle offre concernant le MacBook Air équipé d’une puce M2. Chez Rakuten, le MacBook Air M2 (2022) en version 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, est vendu à 1 279 euros au lieu de 1 529 euros. Il faudra utiliser le code BLACK20.

Amazon Echo Dot 5

Pour cette 5e génération d’Echo Dot 5, Amazon promet de meilleures performances audio, ainsi que toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès de ce petit modèle tout rond équipé de l’assistant Alexa. Pour 21,99 euros, c’est son prix le plus bas.

Decathlon Btwin Riverside 500E

Le vélo Decathlon Btwin Riverside 500E se distingue par son design attrayant gris, offrant à la fois confort et performance. Avec un cadre en aluminium léger et rigide, il pèse seulement 22 kg, se plaçant parmi les plus légers de sa catégorie. Ses pneus de 28 pouces et sa selle confortable assurent une bonne absorption des chocs. En termes de performance, son moteur Brushless de 250 watts fournit une assistance électrique proportionnelle à l’effort de pédalage, offrant une expérience de conduite dynamique et naturelle avec des modes variés (Éco, Tour, Sport, Turbo). Il brille aussi en autonomie, capable de parcourir jusqu’à 90 km selon le mode d’assistance et les conditions d’utilisation, ce qui le rend idéal pour un usage quotidien en milieu urbain.

Il est actuellement à 999 euros chez Decathlon, le prix le plus bas observé cette année.

Ring Video Doorbel

Les sonnettes connectées ont de quoi rassurer leurs utilisateurs. Avec leur caméra intégrée, elles permettent en effet de garder garder un œil sur l’extérieur du domicile, tout en ayant la possibilité d’interagir avec les visiteurs grâce à un micro bidirectionnel et même de notifier les habitants en cas de mouvements détectés.

Des images filmées en 1080p

Un microbidirectionnel intégré

La détection de mouvement incluse

Habituellement proposée à 99,99 euros, la Ring Video Doorbell est désormais affichée à 59,99 euros sur Amazon, soit le prix le plus bas constaté sur la plateforme pour ce produit. Un essai Ring Protect de 30 jours gratuits est également compris dans l’offre.

Amazon Echo Show 5

Il n’avait pas été renouvelé depuis 2021. Mais c’est désormais chose faite : l’Echo Show 5 a enfin bénéficié d’un lifting en cette fin d’année 2023, aussi bien au niveau de son design que de ses fonctionnalités. Cet écran connecté, toujours aussi pratique, offre ainsi une meilleure qualité sonore, une plus grande rapidité et une esthétique plus élégante. Si ces nouveautés vous tentent, sachez que l’Echo Show 5 de troisième génération a beau avoir été lancé tout récemment, il est déjà disponible à moitié prix.

Une nouvelle façade entièrement plane

Un écran tactile connecté de 5,5 pouces

Un son amélioré

Un micro supplémentaire

Lancé à 109,99 euros, l’Echo Show 5 (3e génération) est en ce moment disponible à 49,99 euros sur Amazon.

Google Nest Hub de 2ᵉ génération

Les maisons intègrent de plus en plus d’objets connectés afin de faciliter votre quotidien. Parmi ces appareils intelligents, vous trouverez des smart display ou enceinte avec écran connecté. Google en compte quelques-uns, dont son Nest Hub de 2ᵉ génération. Il sert non seulement d’assistant, mais aussi d’enceinte. Pendant la Black Friday Week, il est possible de l’obtenir pour moins de 60 euros.

Un écran connecté compact de 7 pouces

L’assistant Google intégré et la technologie Cast

Le suivi du sommeil et une bonne qualité audio

Mis en vente à 99,99 euros à sa sortie, l’écran connecté Google Nest Hub 2ᵉ génération (2021) est aujourd’hui en promotion à seulement 59,99 euros sur le site Auchan, mais également sur la Fnac.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi a présenté un bon nombre de smartphones de la dernière gamme Redmi Note. On retrouve le Redmi Note 12 Pro en version 5G qui revient aux fondamentaux, en proposant une expérience équilibrée et des performances globalement satisfaisantes. À l’occasion de la Black Friday Week, il devient plus intéressant dans ce pack remisé à 18 % avec l’enceinte connectée Smart Control IR offerte.

Un bel écran Amoled, bien calibré et fluide

Un SoC MediaTek qui offre de très belles prestations

Un chargeur de 67 W

De base à 399 euros, le pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G avec l’enceinte connectée Xiaomi Smart Speaker IR Control se trouve en promotion à 299 euros sur le site de la Fnac, mais également sur le site Darty.

iPhone 15

Lors de la keynote annuelle de septembre, Apple a dévoilé plusieurs nouveaux produits, parmi lesquels les nouvelles Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ou encore un modèle USB-C pour les AirPods Pro 2. Mais les références qui ont attiré tous les regards, ce sont évidemment les nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ici, c’est l’iPhone 15 qui est à un super prix.

Un écran de 6,1 pouces SuperRetinaXDR à 60 Hz

Une puce A16 Bionic

L’arrivée du Dynamic Island

De l’USB-C

Lancé à 969 euros, l’iPhone 15 (128 Go) est actuellement proposé à 754,99 euros sur Rakuten. Il s’agit là du modèle chinois, garanti durant 24 mois. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 73,20 euros offerts sur votre prochaine commande.

Xiaomi Smart Band 8

Fréquemment renouvelé et apprécié pour son très bon rapport qualité/prix, le Xiaomi Smart Band occupe toujours une bonne place parmi nos bracelets connectés favoris. La nouvelle version, le Smart Band 8, vient d’ailleurs tout juste de sortir dans nos contrées après s’être fait bien attendre. S’il garde ce traditionnel format ovale, le Xiaomi Smart Band 8 apporte avec lui d’autres nouveautés bienvenues. Il est d’ores et déjà possible de les découvrir, et pour moins cher grâce à une réduction de 10 euros pendant les Black Friday Week.

Des systèmes d’accroche pratiques

De nouvelles fonctionnalités

Un suivi sport et santé efficace

Une bonne autonomie

Lancé à 49 euros, le Xiaomi Smart Band 8 est désormais proposé à 39 euros sur Amazon.

Beats Studio3 Wireless

Les casques haut de gamme ont naturellement tendance à gagner en coût ces derniers mois à mesure que leur palette de fonctionnalités s’améliore. Au rang de ceux-ci, on peut citer le Sony WH-1000XM5 ou encore le Bose QuietComfort Ultra. Si vous avez pour ambition de profiter d’un casque capable sans pour autant débourser ce type de premium, il existe encore des alternatives. Pour le Black Friday on retrouve désormais le Studio3 sans fil de Beats à moitié prix par rapport à son prix initial.

Le design Beats et la puce W1 d’Apple pour un appairage plus rapide

Un son puissant sans trop de distorsions

Une autonomie allant jusqu’à 40 heures

Au lieu de 399 euros, le casque audio Beats Studio3 Wireless bénéficie actuellement d’une réduction à 199 euros chez Fnac et Darty.

Four à pizza

Le four à pizza Ariete est l’outil idéal pour les amateurs de pizza. Doté d’une plaque en pierre de 33 cm avec un revêtement anti-adhésif, il vous permet de cuire ou de réchauffer pizzas et focaccias rapidement. Capable d’atteindre 400 degrés, ce four vous offre la possibilité de cuire votre pizza en seulement 4 minutes, imitant les fours à bois traditionnels. Pour les pizzas surgelées, deux minutes suffisent ! Il est actuellement à 74,99 euros sur Amazon, le meilleur prix observé pour ce produit.

MSI Pulse 15

Processeur Intel de 13ᵉ génération, carte RTX 4070, écran QHD 240 Hz, tout indique que le MSI Pulse 15 est un PC portable à destination des joueurs. À l’exception de son prix, qui lui est plus proche d’un ultrabook grâce à une jolie remise de 700 euros. Ce laptop gamer, fort d’une fiche technique très musclée, passe donc à 1 299 euros au lieu de 1 999 euros. Une tarification plus douce, souvent associée aux machines de travail, qui elles sont incapables de faire tourner les jeux récents.

eufy SoloCam S220

Eufy compte un bon nombre de caméras dans son catalogue. Une nouvelle référence fait son apparition : la S220 SoloCam. Cette dernière propose une image en qualité 2K HDR, avec un champ de vision élargi pour ne louper aucun détail autour de votre domicile. Là où elle se démarque, c’est par sa batterie qui se recharge via l’énergie solaire. Une bonne chose, pour maintenir la caméra en fonction. Aujourd’hui, la voilà déjà 60 euros moins chers.

Une caméra sans fil avec charge solaire

Enregistre les vidéos en 2K

Une vision nocturne et détecte les mouvements

Affichée à 129,99 euros sur le site officiel, la caméra Eufy S220 SoloCam est disponible en promotion à 69,99 euros sur le site d’Amazon, grâce à 60 euros de remise immédiate.

Nothing Phone (1)

Le Nothing Phone (2) est sorti depuis quelques mois, mais son prédécesseur reste très convaincant encore. Le Phone (1) est un modèle que nous avons beaucoup apprécié lors de notre test, il se démarque avant tout grâce à son dos transparent incrusté d’une multitude de LED.

Un design original accompagné de glyphes

Un écran 120 Hz et une puissance en jeu 3D

Un capteur principal efficace et un OS agréable

Au départ à 469 euros, le Nothing Phone (1) dans sa version 8 + 128 est à 329 euros chez Boulanger.

MSI Thin GF63

Le MSI Thin GF63 12VF-263FR, avec son processeur Intel Core i5 de 12ᵉ génération et sa carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop GPU de 6 Go GDDR6, offre des performances de haut niveau grâce à Nvidia DLSS 3, l’architecture Ada Lovelace, et les technologies Max-Q. Ce modèle, doté d’un écran de 15,6 pouces Full HD à 144 Hz de type IPS et capable de supporter deux écrans externes via Matrix Display avec les ports USB-C et HDMI, est maintenant disponible à 899 euros, un prix exceptionnel par rapport à son prix habituel de 1200 euros, avec Windows 11 pré-installé.

SteelSeries HyperMagnetic gaming Apex Pro TKL Wireless

Le clavier HyperMagnetic gaming Apex Pro TKL Wireless est un excellent choix pour les gamers, offrant une réactivité élevée, un format compact sans pavé numérique parfait pour l’esport, et une touche d’actionnement ajustable. Proposé à 136,99 euros sur Amazon, ce clavier est une affaire à ne pas manquer avec une réduction de 38 %, et inclut des fonctionnalités comme le Bluetooth, une connexion 2,4 GHz, un port USB-C, le tout en disposition française AZERTY.

Govee RGBIC LED

Le lampadaire connecté Govee RGBIC LED, compatible WiFi, offre une synchronisation musicale, 16 millions de couleurs et 58 modes de scène, idéal pour créer une ambiance unique dans votre salon, chambre ou salle de jeux, le tout pour 65,99 euros. Il fonctionne avec Alexa et Google Assistant.

Mac Mini M2

L’Apple Mac Mini M2, doté de 16 Go de RAM et 256 Go de SSD, est disponible pour seulement 839 euros chez Darty, et inclut une offre spéciale de 50 euros en carte cadeau avec l’utilisation du code promo BF50. Cette offre rend l’achat encore plus attractif pour ceux qui recherchent une performance puissante dans un format compact.

Microsoft Surface Pro 9

Le PC hybride Microsoft Surface Pro 9 est un produit intéressant, mais, généralement assez cher, et il est actuellement en promotion à 1149 euros au lieu de 1517 euros. Il s’agit de la version version équipée d’un processeur Intel Core i5, de 256 Go de stockage et de 16 Go de RAM.

Thermostat connecté de Netatmo

Netatmo propose un thermostat connecté haut en couleur avec un design très moderne qui se contrôle lui aussi à distance via un smartphone Android ou un iPhone et propose même une fonctionnalité avec Facebook Messenger. Il peut également s’adapter à la température extérieure et prendre en compte l’isolation de l’habitat et les habitudes de vie pour optimiser son programme. Concernant l’installation de l’appareil, la marque promet que vous pouvez le faire vous-même très facilement en une heure top chrono.

Ce thermostat intelligent est compatible avec les chaudières au gaz, au fioul, au bois, ainsi qu’avec les pompes à chaleur, et sans oublier Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Assistant pour les commandes vocales. Il est à 104,90 euros sur Amazon.

iRobot Roomba Combo i5+

Les points forts de l’iRobot Roomba Combo i5+

Une navigation intelligente

Un bac pour aspirer, un autre pour laver

Un système d’autovidage pratique

Initialement affiché à 699 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba Combo i5+ est désormais vendu à 399 euros sur le site Boulanger.

EufyCam 2C

La EufyCam 2C, c’est quoi ?

Un caméra extérieure sans fil

Capable de filmer en 1080p de jour comme de nuit

Une autonomie solide de 6 mois

Petit plus : pas de frais supplémentaires pour le stockage

Au lieu d’un prix barré à 99,99 euros, la caméra de surveillance EufyCam 2C s’affiche désormais à 49,99 euros sur Amazon.

Cowboy Classic

L’offre Cowboy, c’est quoi ?

800 € de remise sur un vélo Classic, Cruiser et Cruiser ST,

Un design épuré et bien travaillé

De bonnes performances

Proposés à 3 290 euros, les vélos électriques Cowboy Classic, Cruiser et Cruiser ST (uniquement dans leur coloris noir) profitent de 800 euros de réduction et reviennent à 2 490 euros sur le site de la marque, en utilisant le code RIDECOWBOY.

OnePlus 11

Les points forts du OnePlus 11

Un bel écran, 120 Hz adaptatif

Des performances époustouflantes

Une autonomie et charge rapide excellente

De base à 849 euros, le OnePlus 11 (8 + 128 Go) est aujourd’hui en promotion à 500 euros sur le site d’Amazon. On le trouve aussi en version 16+256 Go à 579 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy Book3

Le Samsung Galaxy Book3 en bref :

Une bonne dalle 15,3 pouces en 1080p

Intel Core i5-1335U + 8 Go de RAM

Wi-Fi 6E

Disponible habituellement à 899 euros, il passe à 599 euros pour la Black Friday Week chez Boulanger. Une très belle offre pour cette configuration efficace.

PlayStation DualSense

La Sony PlayStation DualSense, c’est quoi ?

La manette officielle de la PlayStation 5 ;

Fonctionne en sans-fil et se recharge en USB-C ;

Fonctionne aussi sur Windows 10 et Windows 11.

À son officialisation en 2020 en même temps que la PlayStation 5, la Sony DualSense était proposée à partir de 74,99 euros. Durant la période du Black Friday, on la trouvait au début à 49,99 euros, mais maintenant à seulement 45,99 euros sur Cdiscount. On la trouve aussi au même prix sur Amazon.

Asus ROG Ally

L’Asus ROG Ally Z1, c’est quoi ?

Une console portable sous Windows 11 ;

Un écran FHD 120 Hz ;

16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Au lieu de 699 euros habituellement, l’Asus ROG Ally Z1 est proposée à 599 euros chez la Fnac et Darty, soit une réduction immédiate de 100 euros durant la Black Week.

Google Pixel 7

Ce qu’on apprécie du Google Pixel 7a

Son format compact et son écran bien calibré

Un très bon photophone et un x8 numérique bluffant

La Pixel Expérience et sa fluidité

Le Google Pixel 7a est vendu à 509 euros, mais grâce à cette remise de 22 %, il passe à 399 euros sur le site de la Fnac et celui de Darty.

On trouve également le Google Pixel 7 en promotion : il s’affiche à 499 euros au lieu de 749 euros.

Pack Philips Hue

Le pack Philips Hue en détail

La simplicité d’utilisation

Les nombreuses fonctionnalités disponibles

La compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Au lieu de 179 euros habituellement, le pack de 3 ampoules Philips Hue White & Color (avec pont de connexion) est à 99 euros chez Rue du Commerce.

PS5

La PlayStation 5 Edition Standard

Une PlayStation 5 avec les exclusivités Sony ;

Un lecteur CD pour jouer à des jeux vidéo en physique ;

Une expérience next-gen, surtout avec la DualSense en main.

À sa sortie en 2020, la PlayStation 5 Edition Standard était proposée à 499 euros, avant de monter à 549 euros. Heureusement, depuis, son tarif est en baisse : il n’est même que de 429 euros durant la Black Friday Week chez la Fnac, soit 21 % de réduction. Notez que cette offre est également disponible chez Cdiscount et chez Carrefour, ainsi que sur Amazon.

Bose QC Ultra

Le Bose QuietComfort Ultra, c’est quoi ?

Un casque circum-aural qui englobe les oreilles pour plus de confort ;

Une très bonne qualité audio ;

Une excellente réduction de bruit active ;

Plus de 30 heures d’autonomie ;

Bluetooth multipoint.

À sa sortie le mois dernier, le Bose QuietComfort Ultra était vendu à 499 euros, ce qui est cher. Heureusement, la Black Week est là pour le sauver : on le trouve à 399 euros seulement sur le site de la Fnac, soit 100 euros de réduction. À noter que la même offre est disponible chez Darty.

MacBook Air 13 M2

Les points à retenir de l’Apple MacBook Air 13 M2 2022

L’écran Liquid Retina bien calibré

Les performances exceptionnelles de la puce M2

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 529 euros habituellement, l’Apple MacBook Air 13 M2 2022 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est maintenant disponible en promotion à 1 299 euros chez Boulanger.

Anker Nano II 65 W

L’Anker Nano II 65 W en bref

Une puissance maximale de 65 W ;

Un format compact ;

Un chargeur USB-C compatible avec les iPhone, MacBook et smartphones Android.

Le prix de base de l’Anker Nano II 65 W est de 49,99 euros. C’est là que le Black Friday est une opportunité : son prix passe à 27,99 euros sur Amazon pour une durée limitée.

Google Pixel 8

Le Google Pixel 8, c’est quoi ?

Sept ans de mises à jour d’Android et sept ans de pièces détachées ;

Un bel écran 120 Hz ;

L’expérience Pixel avec des fonctionnalités exclusives ;

Un très bon smartphone photo.

À sa sortie le mois dernier, le Pixel 8 était commercialisé à 799 euros. Un prix un peu élevé qui se règle en partie grâce au Black Friday : on trouve ce smartphone à 729 euros seulement sur Amazon.

