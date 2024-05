JO 2024 à Paris : voici toutes les solutions pour se déplacer à vélo

Les Jeux olympiques 2024 approchent à grands pas. Pour éviter la cohue des transports en communs, se déplacer à vélo semble être une solution idéale. Voici toutes les options qui s'offrent à vous en ce sens. 🚲

Du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024 se tiendront les Jeux olympiques de Paris. Face à l’affluence prévue dans les rues, mais surtout dans les transports de la capitale, nombreux seront les visiteurs et les locaux à tenter de se frayer un passage. À l’image des athlètes qui concourront aux épreuves de cyclisme — sur piste comme sur route — Frandroid dresse le panorama de toutes les solutions pour se déplacer à vélo électrique et vélo mécanique à Paris durant les JO 2024.

Vélib’ : les vélos de la métropole de Paris

Vélib’ Métropole est un service de vélos en libre-service opéré par la métropole de Paris. Le réseau comprend 1 475 stations réparties à Paris et en Île-de-France pour 19 000 vélos, dont 40 % sont à assistance électrique. La distinction entre le modèle mécanique et celui électrifié réside en la couleur du vélo : vert pour le premier, bleu pour le second.

À l’occasion de la tenue des Jeux olympiques à Paris, Vélib’ Métropole prévoit d’ajouter 3 000 vélos sur le terrain ainsi que de construire des stations supplémentaires. À ce sujet, précisons que si certaines « mégastations » ne seront qu’éphémères, d’autres aspirent à s’implanter sur le long terme.

Le service dispose d’une application mobile gratuite qui permet notamment de consulter la carte des stations, de planifier un itinéraire et d’acheter un ticket ou un forfait. Outre l’abonnement de longue durée, le déverrouillage unique comprend pour trois euros 45 minutes d’utilisation pour un trajet effectué en Vélib’ mécanique (ou à assistance électrique).

D’autres forfaits temporaires sont proposés : le Pass 24 heures à vélo mécanique pour cinq euros ou dix euros en sa version VAE, ainsi que le Pass 3 jours pour 20 euros. Il apparaît utile de préciser que ces forfaits temporaires n’incluent pas l’utilisation illimitée des vélos. Pour plus d’informations sur le fonctionnement de ce service, nous vous invitons à vous rendre sur le site Internet officiel de Vélib.

Véligo : l’abonnement spécial JO

L’opérateur Fluow, qui commercialise son offre Véligo, la location de vélos électriques privatifs en Île-de-France, a annoncé le déploiement d’un abonnement spécial Jeux olympiques.

D’une durée de un à deux mois — juillet et août 2024 — il sera proposé à 53,90 euros le mois. Ce tarif représente une augmentation de 35 % en comparaison du prix habituellement constaté. Contrairement au service opéré par Vélib’ Métropole, la flotte de VAE de Véligo ne sera pas grandement augmentée, une caractéristique qui explique pourquoi Fluow demande aux intéressés de s’inscrire un mois avant le début de la location.

Vélos électriques en libre-service : Lime, Dott et Tier

Lime, Dott et Tier prévoient, chacun, certaines nouveautés durant l’évènement sportif de l’année. Si Lime entend étendre sa flotte à 15 000 vélos (contre 10 000 actuellement), l’opérateur de vélos en libre-service souhaite gonfler ses tarifs sur cette période. Le tarif passera de 0,28 euro à 0,32 euro pour chaque minute d’emprunt d’un modèle, soit une hausse nette de quatre centimes. En revanche, Lime annonce la création d’un forfait Jeux olympiques, comprenant 180 minutes sur trois jours pour 30,75 euros.

Que cela soit Lime, Dott ou Tier, il sera nécessaire de s’enregistrer sur la plateforme de l’opérateur afin de louer un vélo. Cet enregistrement initial ainsi que le déblocage du vélo lors d’un trajet s’effectue sur l’application mobile du service concerné (Lime, Dott ou Tier).

Pour Dott comme pour Tier, les zones d’utilisation sont identiques, les deux services ayant récemment annoncé leur fusion. En plus de sa présence dans Paris intra-muros, Dott opère également à Aubervilliers avec sa flotte de vélo électrique. Tier a installé pour sa part des trottinettes électriques à Saint-Quentin dans les Yvelines. Contacté à ce sujet, Matthieu Faure du service de responsable des communications de l’opérateur nous indique que des vélos seront ajoutés durant les Jeux olympiques.

Concernant le ralliement d’autres sites olympiques, c’est le même son de cloche que chez Lime : Dott et Tier indiquent être en discussion avec la Délégation interministérielle aux Jeux olympiques (DIJOP) afin d’étendre le service au-delà des zones déjà établies.

Pistes cyclables : de nouveaux itinéraires pour relier les sites Olympiques

Quitte à emprunter un vélo pour se déplacer, autant en profiter pour découvrir de nouveaux itinéraires. Dans le cadre des Jeux de Paris, un nouveau réseau cyclable olympique voit le jour : des pistes seront aménagées afin de relier tous les sites d’épreuves les uns aux autres. La carte ci-après illustre ces nouveaux itinéraires.

Parmi les plus grands axes de cet ajout de réseau cyclable, citons par exemple la possibilité de rallier :

L’Aréna de Bercy et le Stade de la Concorde jusqu’au Grand Palais ;

Le Parc des Princes et le Trocadéro jusqu’au stade la Tour Eiffel ;

Le Stade de France et l’Aréna Chapelle (bien que cette piste soit actuellement menacée) ;

Le Stade nautique de Vaires-sur-Marne jusqu’à l’Aréna Bercy.

Précisons que ces nouvelles pistes cyclables ne sont pas éphémères et seront conservées en héritage après les JO de Paris 2024. Au total, celles-ci représentent un ajout de 415 km pour un total de 3 360 km de pistes existantes en Île-de-France.

Les règles de bonne conduite et les panneaux de signalisation à connaître

Dans l’optique de ne pas transformer les rues de la capitale en un chaos anarchique, on conseillera à tout un chacun de suivre quelques règles élémentaires quant au déplacement en deux roues, motorisé ou non. Concernant les panneaux, nul besoin d’avoir obtenu un sans-faute à l’examen du code de la route pour circuler à vélo dans Paris. Néanmoins, un rappel des bases n’est jamais mal venu.

Aussi, nous vous invitons à consulter notre dossier qui reprend tout ce que vous devez savoir sur les panneaux de signalisation pour les vélos en France.

Vis-à-vis de la conduite directe, certains comportements sont évidemment à bannir. Cela concerne notamment le respect des feux de circulation, le signalement lors d’un changement de direction ou encore l’interdiction de circuler sur les trottoirs. Nos meilleurs conseils à ce sujet sont répertoriés dans notre dossier sur la circulation à vélo en ville.