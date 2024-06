JO 2024 : les vélos électriques Lime débarquent dans ces 4 villes de banlieue

À l’occasion des Jeux olympiques de Paris, Lime a trouvé des accords avec plusieurs villes de banlieue parisienne qui accueillent des épreuves, pour que sa flotte de vélos électriques en libre-service puisse y circuler.

En mars 2024, Frandroid vous présentait toutes les nouveautés que Lime allaient mettre en place à l’occasion des Jeux olympiques de Paris. Renforcement de la flotte, tarif à la minute en hausse, forfait spécial JO, stations de chargement supplémentaires : voilà ce qu’il fallait retenir dans les grandes lignes.

Mais une question demeurait en suspens : jusqu’ici limités à Paris intra-muros, les vélos électriques en libre-service de Lime allaient-ils être autorisés à dépasser les frontières de la capitale ? Et notamment s’inviter dans certaines villes de banlieue parisienne où se déroulent plusieurs épreuves olympiques.

Trois villes des Hauts-de-Seine

L’entreprise nous donne enfin une réponse : oui, comme on le découvre dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. « Pendant la durée des Jeux, les utilisateurs pourront exceptionnellement se rendre à Saint-Denis, Nanterre et Colombes, qui accueillent chacune diverses épreuves sportives », peut-on lire.

Saint-Denis est la ville d’accueil du Stade de France, où se déroulent l’athlétisme et le rugby à 7 ; de son côté, Colombes possède le stade Yves du Manoir où auront lieu les épreuves de hockey ; enfin, Nanterre héberge la Paris La Défense Arena où les épreuves de natation et water-polo seront disputées.

Dans son communiqué, Lime précise : « Il sera possible de rejoindre les sites olympiques de ces villes depuis Paris et des emplacements de stationnement éphémères seront disponibles aux abords des sites olympiques. Ces zones de stationnement ne seront pas marquées au sol, mais seront visibles dans l’application Lime via l’icône parking et bénéficieront de mesures de barriérage pour garantir l’ordre et la sécurité ».

En sus, « des membres de l’équipe Lime seront également présents sur place avant et après certaines épreuves majeures afin de sensibiliser le public à l’utilisation des vélos en libre-service et de fournir des consignes de sécurité adaptées ».

Versailles dans la place

Une quatrième ville rejoint ce dispositif : Versailles. « Du 27 juillet au 11 août, deux parkings géants seront alors mis en place pour assurer l’afflux des visiteurs depuis la gare jusqu’au parc du château de Versailles où se tiendront les épreuves ». Pour rappel, le Château de Versailles sera l’antre du pentathlon moderne et des sports équestres.

Plusieurs précisions importantes méritent d’être mises en exergue : « Il ne sera cependant pas possible de se garer ailleurs dans la ville. Au total 400 vélos y seront déployés répartis entre le parking de la gare et celui du château. Comme aux abords des autres sites, des membres de l’équipe Lime seront présents pour s’assurer que les consignes de sécurité et les bonnes pratiques soient respectées ».

