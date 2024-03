Tarifs en hausse, nouveaux forfaits et plus grosse flotte : voici tous les changements des vélos électriques Lime pour les JO 2024

L’opérateur Lime va appliquer une série de changements à sa flotte de vélos électriques à l’occasion des Jeux Olympiques 2024. Flotte étendue, évolution tarifaire et abonnement inédit font partie de sa stratégie.

En janvier dernier, Frandroid a eu l’occasion de rencontrer Hannah Landau, directrice communication France de Lime, pour échanger au sujet des Jeux olympiques 2024 et de la future stratégie adoptée par l’opérateur. Quelques mois plus tard, ce dernier déballe une série de mesures envoyée à la rédaction dans un communiqué de presse.

Plusieurs grands changements interviendront à l’occasion des JO. Premièrement, Lime va étendre sa flotte de vélos électriques en libre-service de 10 000 à 15 000 modèles dispatchés dans Paris, soit une hausse significative de 5000 engins. Et ce afin de répondre à une future demande que l’on imagine grandissante durant la quinzaine des Jeux olympiques.

Des tarifs à la minute en hausse

Les utilisateurs auront certes accès à plus de VAE, mais leur porte-monnaie sera lui aussi mis à contribution. « Quant au tarif à la minute, actuellement fixé à 0,28 €/min, il passera à 4 centimes supplémentaires (0,32 €/min) pendant la durée des Jeux olympiques », annonce Lime. Cette décision est quelque peu étonnante eu égard aux déclarations précédentes d’Hannah Landau.

À l’époque, l’intéressée nous avait en effet indiqué que le sujet était « en cours de réflexion ». Et d’ajouter : « On a connaissance de ce qui va se passer au niveau de la RATP. Il y aura certainement des annonces de notre part, qui iront dans le bon sens ». On imaginait alors des tarifs dégressifs… plutôt que le contraire.

En revanche, Lime fait tout de même l’effort de lancer un forfait exclusif pour les Jeux olympiques, qui octroie 180 minutes de trajets répartis sur 3 jours pour la somme de 30,75 euros. Aussi, le pass Vélotaf lancé le 22 septembre 2023 évolue en devenant un abonnement mensuel – et non plus hebdomadaire – durant les JO.

Des stations de chargement supplémentaires

Lancé en janvier 2024, le programme « Stations de chargement » va lui aussi s’étendre. Pour rappel, ce « service permet aux utilisateurs de changer eux-mêmes leur batterie de vélos en échange de 20 minutes en Lime offertes ». Les 40 stations actuelles vont être rejointes par 50 nouvelles stations – soit 90 au total – d’ici les Jeux olympiques.

L’opérateur va enfin investir plus amplement dans ses équipes, en recrutant davantage de mécaniciens (+ 25 %) durant la période, mais aussi de patrouilleurs et conducteurs (+ 30 %) afin de « faciliter la gestion des petites réparations des vélos sur les zones de stationnement, d’assurer la sécurité des usagers ainsi que la bonne gestion et répartition de la flotte dans la capitale ».

