Plus de vélos électriques et moins de limites géographiques : voici les pistes de cet opérateur pour les JO 2024 à Paris

Alors que les Jeux olympiques 2024 de Paris approchent à grand pas, l’opérateur de vélos et trottinettes électriques Lime réfléchit déjà à des nouvelles offres à adresser aux millions de visiteurs. Frandroid a pu échanger à ce sujet avec Hannah Landau, la directrice communication France de la marque.

Plus de 15 millions de visiteurs cumulés sont attendus à Paris pour les Jeux olympiques de 2024. Forcément, la question du transport de ces personnes est devenue un sujet central pour les organisateurs, les autorités et les acteurs de la mobilité. L’opérateur Lime sera en première ligne pour apporter une solution de transport aux millions de touristes.

Dans le cadre d’un événement presse, Frandroid a pu échanger avec Hannah Landau, directrice communication France de Lime, à ce sujet. Pour le moment, rien n’est acté, et « tout est en cours de construction », nous explique-t-elle. Pour autant, Lime travaille bel et bien à de nouvelles solutions et partenariats.

Un parc de VAE plus grand

« Nous avons déjà 10 000 vélos électriques en circulation, et on a demandé une augmentation de la flotte pour pouvoir s’aligner aux flux de visiteurs. Nous n’avons pour le moment pas d’annonce officielle à faire là-dessus. Ce sera probablement la mairie qui communiquera sa décision aux journalistes », prévient l’intéressée.

Avec de nombreux sites olympiques en proche banlieue, il paraît logique de se demander si Lime va outrepasser les frontières du périphérique, auxquelles elle est pour l’instant cantonnée. Il serait en effet intéressant de pouvoir louer l’un de ses VAE pour se rendre directement au Stade de France, par exemple, et de réserver des zones de stationnement Lime autour du stade.

Sur ce sujet, Hannah Landau mentionne « des discussions avec les collectivités, ainsi qu’avec les délégations sportives pour leur fournir des vélos ». Et d’ajouter : « Tous les gros acteurs des JO se posent la question sur la manière dont ils vont déplacer leurs équipes », nous indique notre interlocutrice.

Pour Lime, la priorité reste tout de même de « discuter avec les collectivités » pour avoir des autorisations de circulation. « On préfère d’abord parler aux villes. Potentiellement, on répondra à des besoins ad hoc exceptionnels, mais on reste aujourd’hui très dépendant des collectivités ».

Vers des tarifs plus avantageux ?

Concernant la grille tarifaire et les abonnements de Lime, le sujet « est en cours de réflexion ». « On a connaissance de ce qui va se passer au niveau de la RATP. Il y aura certainement des annonces de notre part, qui iront dans le bon sens ». Ainsi peut-on espérer des tarifs plus avantageux et incitatifs durant la période des JO.

Les premières annonces en la matière devraient intervenir vers mars, nous informe-t-on. Une période à partir de laquelle Lime aura plus de visibilité. Affaire à suivre, donc.

